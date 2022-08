Waltteri Merelä vaihtoi pelinumeroaan ja jatkoi siitä, mihin viime kaudella jäi – ”Olemme vähintään yhtä hyviä kuin viime vuonna”

Tampere Cup alkoi Ilveksen ja Tapparan iltanäytöksellä. Waltteri Merelä jatkoi vahvoja otteitaan uusitulla pelinumerolla.

Tappara näytti heti kauden ensimmäisessä paikalliskohtaamisessa Ilvekselle, että marssijärjestys on sama kuin viime kauden päättyessä.

Kirvespaidat iski jo avauserässä ratkaisevat osumat ja vei voiton Tampere Cupin klassikko-ottelussa maalein 3–2 (3–1, 0–0, 0–1).

Tapparan ratkaisijat olivat jo keväältä tuttuja nimiä. Veli-Matti Savinainen iski toimistostaan ylivoimalla avausosuman, Petteri Puhakka laukoi toisen B-pisteen kaarelta ja viime kauden tehopelaaja Waltteri Merelä kolmannen pienestä kulmasta.

Viime kaudella Tapparan ykkösketju Anton Levtchi–Tyler Morley–Merelä takoi takuutulosta ottelusta toiseen.

Tänä vuonna kasassa on vähintään yhtä kiehtova kolmikko Savinainen–Jori Lehterä–Merelä.

”Erilainen ketju, mutta tosi mielenkiintoinen. Lehterä on wanhan liiton sentteri, joka tykkää rytmittää peliä. Hän löytää vapaat pelaajat vähän alempaakin. Riittää, kun hoitaa itsensä vapaaseen paikkaan, niin tarjoilu pelaa.”

”Hyviä aihioita oli jo nyt paljon, mutta yhteispelimme varmasti vielä paranee. Savinainen tuo ketjuun oman takuumausteensa. Kyllä heidän kanssaan kelpaa pelata”, Merelä kehui.

Takana todellinen läpimurto

Tapparan ykkösylivoimassa tulivoimaa piisaa. Valtteri Kemiläinen viivassa, Lehterä ylivoiman pyörittäjänä, Ojamäki onetimer-miehenä ja Savinainen toimistossaan. Merelä sopeutuu kuvioihin tilanteen mukaan.

”Onhan siinä sellainen nippu pelimiehiä, että kyllä tapahtuu. Hyvä, että saatiin heti alkuun onnistuminen. Onneksi Jorsti heitti vähän pomppivan syötön Savinaiselle, niin se sai siitä kiekon tarpeeksi nousemaan”, Merelä veisteli avausosumasta.

Merelän maali tuli kiekonriiston ja hyvän luistelun päätteeksi. Yllättävä laukaus pienestä kulmasta painui helpon näköisesti Ilves-vahti Marek Langhamerin taakse.

”Kokonaisuudessa vauhtia pelissä oli ehkä enemmän kuin järkeä. Oman haasteensa peliin aiheutti vielä keskeneräinen Nokia-areenan jää. Kiekot pomppivat ja toivat lisähaastetta syöttämiseen ja vastaanottamiseen.”

Merelä pelasi viime kaudella todellisen läpimurtokauden. Hän voitti miesten jääkiekkoliigan runkosarjan tehopörssin (+31), enemmän kuin tuplasi aiemman yhden kauden maalimääränsä ja teki komean piste-ennätyksensä: 21+23=44.

”Kokonaisvaltainen kehitykseni on jatkunut monta kautta. Kun peruspeli on hyvää, maalit ja pisteet tulevat siinä sivussa. Treenikausi on sujunut hyvin. Olen luottavainen, että sama trendi jatkuu.”

Merelä on ollut aiemminkin väkevä voimahyökkääjä, mutta etenkin pelin alussa hän näytti vielä entistä vahvemmalta, kun parikin Ilves-pelaajaa putosi iholta kuin märkä rätti hyökkääjän selästä roikkumasta.

”Ilmeisesti olen tullut kesällä vähän voimakkaammaksi”, Merelä kuittasi.

Veli-Matti Savinainen (oikealla Tappara-paidassa) teki Tapparan 1–0-maalin ylivoimalla.

Numero vaihtui

Kokonaisuutena Merelä pitää Tapparan joukkuetta vahvana tulevalla kaudella.

”Meillä on edelleen Liigan paras maalivahti (Christian Heljanko), tosi kovat pakit ja hyvät hyökkääjät. Vahva luotto on, että kaudestamme tulee vähintään yhtä hyvä kuin viime vuonna.”

Merelän mukaan Tappara veti tällä viikolla kovan treeniviikon.

”Tarkoitus on olla tikissä vasta parin viikon päästä, kun CHL-pelit alkavat. Rasitukseen nähden jaksoimme polkea Ilvestä vastaan yllättävän hyvin.”

Merelän selässä komeili numero 9 aiemman 19 sijasta.

”Ysi on ollut aina suosikkinumeroni. Pelasin sillä jo aikanaan Tapparan junnuissa ja Pelicansissa. Viime vuonna se oli varattu Charles Bertrandille. Kun nyt se vapautui, otin mielelläni sen. Samalla Savinainenkin sai käyttöönsä tutun numeronsa ilman painostusta.”

Tappara kohtaa lauantaina Tampere Cupin loppuottelussa HPK:n Nokia-areenassa klo 17.00.