Jokereilla ei ole oikotietä jääkiekko­liigaan, toteaa puheenjohtaja Heikki Hiltunen – ”Kaikki kytkökset KHL-projektiin on katkaistava”

Jokereiden on haettava liigalisenssiä kaudelle 2023–2024 lokakuun loppuun mennessä.

STT

Jääkiekon KHL:stä vetäytyneen Jokerien pitää anoa miesten jääkiekkoliigan lisenssiä viimeistään lokakuun lopussa, jos helsinkiläisseura haluaa liigaan kaudeksi 2023–2024. Lisäksi Jokerien pitää lunastaa liigan osake.

Liiga valotti tiedotteessaan keskiviikkona Jokerien mahdolliseen liigapaluun prosessia. Se korosti, ettei Jokereita varten ole luotu uutta reittiä hakea liigapaikkaa.

”Meillä on selkeät ja yksiselitteiset kriteerit, joiden on kaikkien täytyttävä, jotta liiga hyväksyisi uuden osakkaan”, kommentoi Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen tiedotteessa.

Hiltunen korostaa, että liiga suhtautuu Jokerien paluuseen myönteisesti, mutta seuralla ei ole oikotietä liigaan. Toistaiseksi Jokerit tai mikään muukaan uusi seura ei ole hakenut lisenssiä kaudelle 2023–2024. Takaraja haulle on 31. lokakuuta.

Jos hakemus jätetään, liigan lisenssitoimikunta arvioi hakemuksen ja selvittää juridiset ja taloudelliset taustat marras-joulukuussa. Jos hakija on liigakelpoinen, liigahallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen päättämään suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista.

”Osakeantia seuraa osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeen lunastus”, jääkiekkoliiga kuvaa.

Liigan uusi toimitusjohtaja Kati Kivimäki arvioi, että mahdollisen uuden liigaseuran on vahvistettava nykyisten 15 joukkueen yhteisöä. Suorituskykyä tarvitaan kaukaloon ja talouteen.

Venäjä-kytkös ei käy

Toistaiseksi Jokerien omistuspohjan mahdolliset muutokset eivät ole selvillä. Entinen Jokeri-pelaaja, NHL-legenda Teemu Selänne lupaili Jokereihin liittyviä uutisia heinäkuussa.

”Tavoite on viedä Jokerit takaisin liigaan ja saada Jokeri-perhe kasaan. Heinäkuun aikana tulee hyviä uutisia”, Selänne sanoi heinäkuun alussa.

KHL:n ja Venäjän kanssa Jokerit ei saa olla tekemisissä, jos se haluaa liigaan. Seuran viime vuosien kotihalli on venäläisomistuksessa.

”Osakkaiden kanta on selvä. Kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava. Me emme aio hyväksyä mitään tuon kaltaista linkkiä Venäjään”, Hiltunen korosti.