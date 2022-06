Ilves hankki paljon kokoa puolustukseensa – Jyrki Jokipakka palaa Tampereelle

Ilves-kasvatti, puolustaja Jyrki Jokipakka pelasi Ilveksessä viimeksi kaudella 2012–2013.

Tampereen Ilves on vahvistanut roimasti tulevan liigakauden joukkueensa puolustusta. Ilves julkisti torstaina 30-vuotiaan oman kasvatin Jyrki Jokipakan paluun Tampereelle.

Lisäksi viime kauden luottopuolustaja 26vuotias Dominik Mašín jatkaa ja uutena puolustukseen saapuu 31-vuotias kanadalainen Kevin Czuczman.

Puolustajakolmikkoa yhdistää isokokoisuus ja puolustustaidot. Jokipakka ja Czuczman ovat 191-senttisiä, Mašín 188 senttiä pitkä.

Ilveksen urheilutoimenjohtaja Timo Koskela kertoi sopimuksia julkistettaessa, että puolustuksen profiilia on viime kauden jälkeen mietitty.

”Ollaan kiinnitetty huomiota, että puolustus olisi laajempi. Halutaan, että puolustus on tarpeeksi jämäkkä”, Koskela kertoo.

Jokipakka pelasi Ilveksessä viimeksi kaudella 2012–2013. Sen jälkeen hän pelasi 150 NHL-ottelua ja viimeiset viisi kautta KHL:ssä. Ilves-sopimus on yksivuotinen.

”Erittäin hienoa palata kotiin. Pitkä aika on mennyt välissä”, Jokipakka tunnelmoi paluutaan.

NHL:ssä hän edusti Dallas Starsia, Calgary Flamesia ja Ottawa Senatorsia. Viime kausi meni KHL:n Sibir Novosibirskissä.

”Jonkinlaista kasvua on varmasti tapahtunut niin henkisesti kuin kaukalossakin. Opettavainen reissu oli maailmalla.”

Koskela kertoo, että sopimus solmittiin lopulta melko helposti.

”Kohtuu helposti syntyi sopimus, kun halu oli molemminpuolinen. Jyrki on parhaassa iässä oleva huippupuolustaja.”

Jyrki Jokipakka nähdään taas Ilves-paidassa. Kuva 10.1.2013.

Uusi nimi puolustukseen on vuoden sopimuksen tehnyt Iowa Wildin AHL-joukkueesta saapuva Kevin Czuczman. Hän on pelannut urallaan 14 NHL-peliä. Viime kaudella syntyi tehot 2+8=10. Tuleva kausi on hänelle ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

”Hän on hyvin luisteleva yleispuolustaja. Kokenut pelaaja, joka on ollut AHL:ssä kapteenistossakin”, Koskela kuvailee.

Dominik Mašín jatkaa Ilveksessä yhden vuoden sopimuksella. Hän saapui Ilvekseen kesken viime kauden ja vakuutti etenkin loppukaudesta.

”Hän oli meille iso pelaaja ja johtava pelaaja roolissaan tässä liigassa”, Koskela kertoo.

Dominik Mašín jatkaa Ilveksessä. Kuva joulukuulta 2021.

Ilveksen puolustus on harventunut keväällä, kun Simon Johansson ja Peetro Seppälä siirtyivät NHL-organisaatioihin. Niinpä uudet nimet olivat tarpeen.

”Kaikkiaan olen tosi tyytyväinen meidän puolustukseen. Kova kilpailu on pelipaikoista. Uskon, että maalivahtien ei tarvitse aina tehdä game savereita.”

Puolustajien lisäksi Ilves julkaisi hyökkääjä Eetu Tuulolan ja Emil Järventien sopimukset. Hyökkääjä Joonas Oden pidensi voimassa olevaa sopimustaan kauteen 2024 asti.

AHL-seura Stockton Heatista saapuva 24-vuotias Tuulola voitti HPK:ssa Suomen mestaruuden 2019. Hänen veljensä Joni pelaa Tapparassa ja isä Marko pelasi pitkän liigauran. Tuulolan sopimus on yksivuotinen.

Vuonna 2005 syntynyt Järventie jatkaa veljensä Robyn ja isänsä Martin jalanjäljissä Ilves-paidassa. 17-vuotias hyökkääjä pelasi viime kauden Ilveksen U18- ja U20-joukkueissa sekä Yhdysvalloissa USHL:n Muskegon Lumberjacksin riveissä. Järventien sopimus on mallia 2+1-vuotta.