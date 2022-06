Kaksi Tapparan mestaripelaajaa siirtyy ulkomaille

Maalivahti Kari Piiroisen ura jatkuu Ruotsissa ja hyökkääjä Charles Bertrandin Saksassa.

Tapparassa viime kaudella pelanneet ja Suomen mestaruuden voittaneet maalivahti Kari Piiroinen ja hyökkääjä Charles Bertrand jatkavat uriaan ulkomailla.

20-vuotias Piiroinen siirtyy Ruotsin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mora IK:n riveihin. Haussa on enemmän peliaikaa kuin mitä Tapparassa irtosi. Piiroinen edusti Tapparaa kaksi kautta ja pelasi 12 peliä miesten jääkiekkoliigassa.

”Haluan pelata mahdollisimman paljon pelejä. Olen kuullut, että Hockey Allsvenskan on hyvä liiga ja pelityyli nopea, jääkiekko on pohjoisamerikkalaista. Tavoitteena on tasainen kausi ja joukkueena mennä pitkälle pudotuspeleissä”, Piiroinen kertoo seuran kotisivuilla.

Mora putosi viime kaudella Ruotsin divarissa välierävaiheessa.

Kari Piiroisen vastuu Tapparassa jäi viime kausilla vähiin. Kuva Tapparan KalPa-kotipelistä joulukuulta 2021.

Ranskalainen 31-vuotias Bertrand ehti edustaa Tapparaa kolmella kaudella. Hän jatkaa pelejään Saksan pääsarjassa DEL-liigassa ERC Ingolstadtissa.

Viime kaudella Bertrand tehoili runkosarjassa 15 ja pudotuspeleissä yhden pisteen Tapparalle.

Ingolstadtissa pelaa myös viime kaudella HIFK:ta edustanut ex-Tappara Michael Garteig, joka houkutteli ranskalaista Saksaan. Maalivahti Garteig pelasi toissa kaudella Ingolstadtissa ja he pelasivat yhdessä Bertrandin kanssa Tapparassa 2019–2020.

"Pitkän Suomessa pelaamisen jälkeen halusin tehdä pienen muutoksen ja kokeilla jotain uutta. DEL-liiga on erittäin korkeatasoinen sarja ja fanit ovat täällä mahtavia. Tämä on erittäin houkuttelevaa ja olen kuullut Michaelilta vain hyvää Ingolstadtista”, Bertrand kertoi joukkueen kotisivuilla.

Ingolstadt oli viime kaudella runkosarjassa seitsemäs ja putosi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella ennen puolivälieriä.

