Liigan ennätysmies lopettaa jääkiekkouransa: ”Tuntuu, että olen saanut mitattua potentiaalini jääkiekkoilijana”

Eero Kilpeläinen on miesten jääkiekkoliigan tilastoykkönen nollapeleissä, pelatuissa otteluissa ja puetuissa otteluissa.

Jääkiekkomaalivahti Eero Kilpeläinen, 36, lopettaa uransa tähän kauteen. Asiasta kertoo Kilpeläisen viime kauden seura KalPa kotisivuillaan.

Kilpeläinen on ollut eräs viimeisen reilun vuosikymmenen ajan parhaista maalivahdeista miesten jääkiekkoliigassa. Hän johtaa kaikkien aikojen tilastoa nollapeleissä ja sekä puetuissa että pelatuissa otteluissa. Kilpeläinen piti maalinsa puhtaana 56 kertaa liigauransa aikana. Tilaston kakkosena olevalla Teemu Lassilalla nollapelejä on 42. Pelattuja otteluja hänellä on 519 ja puettuja 670.

”Nyt on hyvä aika lopettaa. Tuntuu, että olen saanut mitattua potentiaalini jääkiekkoilijana. Paljon on kaikenlaisia käänteitä mahtunut omalle uralleni ja kiitollisuus onkin päällimmäisenä mielessä, kun ajattelee omaa uraa taaksepäin”, Kilpeläinen sanoo tiedotteessa

Kilpeläinen pelasi liigassa KalPan lisäksi Jokereissa ja Ässissä.