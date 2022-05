KooKoossa ihastuttanut puolustaja Peetro Seppälä Ilvekseen – Tupsukorville seitsemän täysin uutta sopimusta

Ilves julkisti tiistaina uusia sopimuspelaajiaan tulevalle kiekkokaudelle.

Tampereen Ilveksen tulevan liigakauden joukkueen rakentaminen etenee vauhdikkaasti. Miesten jääkiekkoliigan pronssiin kautensa päättänyt Ilves vahvistuu ensi kaudeksi seitsemällä uudella sopimuspelaajalla, joista joukkue tiedotti tiistaina. Kaikkiaan sopimuksia on nyt 31.

Ilves-paidan päälle pukevat hyökkääjät Tommi Tikka (1+1-vuotinen sopimus), Aku Räty (2), Samu Bau (2+1) ja Miro Ruokonen (2+1), puolustajat Peetro Seppälä (2) ja Otto Latvala (2+1) sekä maalivahti Jakub Málek (2+1).

Isoin siirtovonkale löytyy puolustuksesta. 21-vuotias KooKoosta saapuva Seppälä teki läpimurron liigaeliittiin tälle kaudelle. Runkosarjassa syntyi 29 pistettä ja tarjolla on kiekollista roolia Ilveksen takalinjoilla.

”Hän on erittäin hyvä yleispuolustaja, joka tulee olemaan todella tärkeä palanen meille. Näen jopa mahdollisuuden pelata NHL:ssä, aihio on upea”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kertoo seuran tiedotteessa.

Ilves kiinnitti nuoria tai läpimurtonsa juuri tehneitä pelaajia pitkillä sopimuksilla. Ensi kaudella edessä on myös jääkiekon Mestarien liiga CHL, joten joukkueeseen tarvitaan leveyttä.

HPK:sta saapuu kolmikko 26-vuotias keskushyökkääjä Tikka, 26-vuotias laitahyökkääjä Ruokonen ja 22-vuotias puolustaja Latvala.

Koskela näkee, että Tikka tuo apuja etenkin aloituspeliin, jossa Ilveksellä oli viime kaudella vaikeuksia. HPK:n varakapteeni teki 26 pistettä viime kaudella. Ruokonen summasi 20 pistettä. Isokokoisessa Latvalassa Koskela näkee potentiaalia kehittyä EHT-tasolle.

Uusi tshekkivahti Tampereelle

Kärpistä siirtyvä 20-vuotias laitahyökkääjä Räty tuo Ilvekseen monipuolisuutta. Viime kauden runkosarja tuotti 22 tehomerkintää.

”Aku Räty on jo todistanut tasonsa liigassa, ja uskomme hänen pystyvän ottamaan seuraavat kehitysaskeleensa sarjan laitahyökkääjäeliittiin Ilveksessä”, Koskela kertoo.

Aky Räty vaihtaa Kärppä-paidan Ilves-nuttuun.

18-vuotias Bau siirtyy Ilvekseen HIFK:n organisaatiosta. Liigadebyytti on vielä tekemättä. Hän voitti tuoreesti Suomi-paidassa alle 18-vuotiaiden MM-pronssia. Bau voidaan varata NHL:ään tulevan kesän draftissa.

Maalivahtiosastolle ilmasilta Tshekistä jatkuu. 20-vuotias Málek saapuu Tshekin toisen sarjatason VJK Vsetinistä Tampereelle.

194-senttinen maalivahti on New Jersey Devilsin neljännen kierroksen NHL-varaus vuodelta 2021.

”Erittäin lahjakas, isokokoinen ja ikäisekseen kokenut torjuja, joka on jo pelannut miesten sarjoissa ja omaa kaikki työkalut kehittyä huippuluokan maalivahdiksi. Pitkän sopimuksen tarkoituksena on, että Jakub kehittyy Ilveksessä ajan myötä vastuunkantajaksi”, Koskela näkee.

Koskela kertoo, että lisää sopimuksia on vielä tulossa eikä joukkue ole valmis. Päävalmentaja Jouko Myrrä oli tyytyväinen, miltä Ilves-ryhmä nyt näyttää.

”Joukkue on huippu. On jatkuvuutta. Leveyttä ja syvyyttä tulee lisää. On iskukykyinen ensi kaudellakin”, Myrrä arvioi Ilveksen julkistusvideolla.