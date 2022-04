Ilves-hyökkääjä Joni Ikonen vaihtaa seuraa

Ikonen siirtyy Lahden Pelicansiin.

Aamulehti

Tampereen Ilvestä miesten jääkiekkoliigassa kaksi edellistä kautta edustanut hyökkääjä Joni Ikonen siirtyy Lahden Pelicansiin.

23-vuotias keskushyökkääjä siirtyy Lahteen vuoden mittaisella sopimuksella.

Ikonen teki kuluneella kaudella Ilveksessä 56 runkosarjapelissä 9+19=28 pistettä ja voitti Ilveksen kanssa SM-pronssia.

”Ikonen on yksi oman ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista, jonka isoa läpimurtoa ovat jarruttaneet loukkaantumiset. Hän on johtava persoona kopissa, jolla on kauhea voitonhimo ja -tahto”, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä kuvaili Ikosta Pelicansin kotisivuilla.