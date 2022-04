Jussi Tapola pääsi kolmanteen mestaruussuihkuunsa – ”Koko sydämeni on siinä”

Jussi Tapola kertoi mietteitään Tapparan valmentajien kopissa. Hän oli erityisen mielissään kaikkien kopin ja sen ulkopuolisten ihmisten puolesta.

Aamulehti

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola istuu haastattelussa suihkunraikkaana. Vuonna 2016 Tapolaa uitettiin Hakametsän kultasuihkussa, vuotta myöhemmin Niiralan montussa ja nyt Nokia-areenassa.

Missä oli parhaat suihkufasiliteetit?

”Suihkuun mennessä tukka oli täynnä shampanjaa. Onneksi saimme sen pestyä. Kun katsoi uutta areenaamme ja tätä yleisöä, on ihan uskomaton tarina, että tällainen on rakennettu. Voitimme mestaruuden, Ilves pronssia, se oli hieno saavutus heille. Ja meillä on tällainen halli. Kyllä siinä Turku, Helsinki, Oulu ja muut kaupungit saavat laittaa parastaan, että yltävät tähän”, Tapola heitti.

Tapola kertoi mietteitään Tapparan valmentajien kopissa. Hän oli erityisen mielissään kaikkien kopin ja sen ulkopuolisten ihmisten puolesta.

”Olen iloinen koko organisaation ja kaikkien sen jäsenten sekä heidän tukijoidensa puolesta. Se on valtava panostus, kun puhutaan huippu-urheilusta. Arjessa on tunteita laidasta laitaan ja kun he saavat palkinnon voittamisesta, niin päävalmentajalla on tunne, että heidän ilonsa viimeisen kerran yhdessä joukkueena, muutaman lisäpäivän ajan, niin se on hienointa – miksi tätä työtä tehdään. Koko sydämeni on siinä”, Tapola tarinoi.

Mikä mielestäsi ratkaisi TPS-finaalisarjan?

”Toinen voitto Turussa, silloin Tepsi oli meitä parempi. [Charles] Bertrandin voittomaali ja sitkeä taistelu. Tulimme kotiin ja olimme hyviä. Turun neljännen finaalin kolmas erä oli ratkaiseva, kun me olimme niin huonoja. Jos erä olisi ollut tasaisempi, emme olisi pystyneet tällaiseen suoritukseen. Tämä oli kauden paras pelimme”, Tapola hehkutti.

Parempi kuin Ängelholmissa CHL-finaalissa?

”Oli. TPS olisi ihan yhtä hyvin voinut olla CHL-finaalissa, kuten mekin. Tällainen peli tuollaiseen paikkaan, se osoitti joukkueemme kaasupoljinta.”

Millainen mestaruus-Tappara tämä oli?

”Mieletön yhteishenki ja kaikki pelaajat olivat keskenään hyviä kavereita. Sopiva huumori, hyvä vaatimustaso, kokemusta voittamisesta ja nuorempia nousevia pelaajia sekä nuoria uusia tulijoita. Kaikki pelaajamme, heillä oli sydän arjen työnteolle ja joukkueellemme”, Tapola kuvaili.