Tapparan mestaruusjuhlia seurasi upea sinioranssi urheiluhetki – Jukka Peltolan pelottavat ajat päättyivät kulta kaulassa: ”En ole puhunut siitä paljoa”

Jukka Peltola sai Kanada-maljan Otto Rauhalalta.

Aamulehti

Tappara-historiassa koettiin taianomainen hetki torstaina Nokia-areenan jäällä. Kun Tapparan kapteeni Otto Rauhala sai vierelleen Suomen mestarin Kanada-maljan, hän pyysi kanssaan kannua nostamaan Tappara-ikoni, varakapteeni Jukka Peltolan.

Viisi vuotta sitten Niiralan montussa kapteeni Peltola nosti vastaavasti pokaalin ilmaan Tapparan puolustajakonkari, uransa lopettaneen Pekka Saravon kanssa.

”Otto tuli kysymään, miten haluan kannua nostaa. Se kertoi, millainen herrasmies ja kuinka oikeassa paikassa hän on. Huikea ele. Muistan ikuisesti kuinka vastaavasti annoin kannun ’Peksille’. En unohda tätä ikinä. Olemme kulkeneet Oton kanssa pitkän matkan ja se veljeys, jota olemme saaneet pitkään kokea, on ollut upeaa”, Peltola hehkutti numeroa 42.

”Jälkikäteen tuollaisia muistelee. Niihin kiteytyy paljon, monen kuukauden työ pallit limassa. On ollut vaikeita aikoja, potkittu persiille... Tämä on hieno ympäristö. Uskomaton tapa päättää tämä kaikki.”

Peltola sai Rauhalalta tiedon tempauksesta TPS-ottelun päätyttyä 1–0-voittoon ja 4–1-sarjavoittoon.

”Todella upeaa, että minulla on tuollaisia ystäviä”, Peltola kiitti.

Kannu ilmaan!

Veljeksien halaus.

Peltolalle hänen kolmas mestaruuskautensa oli kenties kaikista vaikein. Viime kevään pudotuspelien komeiden tehojen ja hyvän kesän jälkeen runkosarjan toisessa pelissä kolahti. Sport-hyökkääjä Michael Keränen taklasi Peltolaa päähän, mistä alkoi päävamman vuoksi reilun kolmen kuukauden huili ja pelottavat ajat.

”Mestaruus ei tuntunut ainakaan yhtään negatiivisemmalta nyt. Jos mennään alkuun, niin media paisutteli liikaa sitä, että täällä on joku ongelma. Sanoin jo silloin, että Tapparalla on täysin oikea kapteeni. Katsokaa, millaisen kauden hän on pelannut, kuinka paljon tehnyt töitä – te ette edes tiedä, kuinka paljon hän on meitä potkinut eteenpäin”, Peltola vielä kehui Rauhalaa.

”Kohu, joka nousi johtui sisäisestä kommunikaatiosta, joka falskasi. Kopissamme ei ollut isoa ongelmaa.”

”Pitkä loukkaantuminen oli minulle vaikea. Piti pitää kaikesta breikkiä. Olin todella huolissani jossain kohtaa terveydestäni, mutta kun pääsin takaisin, se tapa, millä minut otettiin takaisin osaksi tätä juttua... Se on hirveä paikka, kun et voi auttaa joukkuetta. Kun se kaikki päättyy näin, niin tulee sellainen fiilis, että pitkästä työstä saa palkinnon. Työt palkitaan, sanomme usein kopissa. Minusta tuntuu, että niin on. Annoin aivan kaikkeni ja pystyin kaverieni tuen avulla pääsemään vaikeuksistani yli. Mikäs sen hienompaa!”

”Päävamma oli urani pahin juttu. On minulta leikattu jalkaa, polvea, akillesjännettä, sun muuta, mutta ne ovat selkeitä ja kuntoutus menee tietyllä tavalla. Syksyllä en tiennyt, pääsenkö kaukaloon enää, enkä kyennyt toimimaan kotona. En ole puhunut siitä paljoa. En edes miettinyt kaukaloon paluuta vaan sitä, että voisin toimia normaalisti. Minun on annettava isot kiitokset terveystiimillemme, lääkäreillemme, Niklas Tastin johtamalle osaavalle kuntoutukselle Hyveen aivotärähdysklinikalla ja Pihlajalinnan Hännisen Timon kaltaisille osaaville lääkäreille. Minusta pidettiin hyvää huolta. Kun aika oli kypsä, ihmiset olivat yhä vierelläni.”

Kun Peltola palasi joulukuun puolessa välissä, talvi- ja kevätkausi toivat mukanaan koronan ja loukkaantumisia. Finaaleissa Peltola pääsi mukaan vasta viimeisiin kahteen TPS-peliin.

Peltola on todistanut läheltä Tapparan eri menestysjoukkueita. Viime kauden neljännen sijan jälkeen kirvesrinnat tekivät komean nousun mestaruuteen. Kausi oli Tapparalta yhtä hallitseva kuin edellinen mestaruuskausi 2016–17, kun Tappara ei hävinnyt runkosarjassa varsinaisella peliajalla kahta peräkkäistä peliä.

”Haimme juttuamme joulukuuhun asti, mutta sen jälkeen emme ole montaa peliä hävinneet. Siitä myös isot propsit sille, miten meitä on johdettu. Tapparan arvoihin luetaan usein työnteko, mutta siinä unohdetaan yhtenäisyys ja veljeys. Autetaan, kun apua tarvitaan, ja potkitaan perseelle, kun potkua tarvitaan. Jokainen meistä on ollut tässä mukana ja vetänyt yhteen suuntaan”, Peltola taustoitti.

”Sitten se työnteko. Harjoitteluamme on uudistettu Tommi Pärmäkosken johdolla. Siinä ovat ne kaksi isoa asiaa nousumme takana.”

”Tämä oli erittäin vahva Tappara – vähän nuoremmalla pohjalla.”

Juuri tuo kausi 2016–17 päättyi Saravon kannunnostajaisiin Niiralassa. Miten on Peltolan laita, miltä kokeneen pelaajan tulevaisuus näyttää?

”Katsotaan sitä myöhemmin. Ei aleta tässä hosumaan.”

Peltola, kolminkertainen Suomen mestari, on nuorentuneessa Tappara-joukkueessa niitä pelaajia, joilla on kokemusta Tapparan jääkiekkokulttuurin lisäksi sen juhlimiskulttuurista.

”Hypätään nuorempien kelkkaan. He jaksavat vetää enemmän. [Joni] Tuulola, odotan häneltä paljon. Jos hän nukkuu jossain kohtaa, ihmettelen. Edessä on pitkä vappu”, Peltola nauroi.