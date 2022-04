Luottamus palkittiin: rauhallisuuden perikuva Christian Heljanko torjui Tapparan mestariksi: ”Tätä ei voi enää kukaan viedä pois – en haluaisi olla missään muualla”

Vuosien varrella kertyneet vastoinkäymiset tekivät mestaruudesta Christian Heljangolle erityisen makean.

Vaikka yleisö hurrasi äänekkäästi kaikille kultamitaliaan hakeneille, vain harva sai yhtä raivoisat suosionosoitukset kuin numero 30 – eli ykkösmaalivahti Christian Heljanko.

Oli vielä kerran tänä keväänä Heljanko-huutojen aika.

”Tätä ei voi enää kukaan viedä pois”, Heljanko kertoi Nokia-areenan jäällä odotellessaan omaa kierrostaan Kanada-maljan kanssa.

Heljanko tuli Tapparaan vuonna 2016. Ylipäätään joukkueessa vaihtuvuutta on ollut melko vähän, ja nyt yhteisen pitkän ja välillä kivikkoisenkin tien päästä löytyi palkinto.

”Sehän tässä on hienoa, että alla on aika monta pettymystä, ja nyt saatiin vihdoin tämä”, tavallisesti hyvin tyyni Heljanko sanoi ääni hieman väristen.

Vain neljä taakse finaaleissa

KooKoo-välieräsarja alkoi Heljangolta hieman hapuillen, mutta korjausliikkeiden jälkeen 25-vuotias maalivahti oli sellainen muuri, kuin Tappara-kannattajat toivoivat ja uskoivat.

Otteet olivat varmoja ja rauhallisia, joskin sekaan löytyi aina silloin tällöin Urheiluruutuun kelpaava hanskatorjunta kaikilla mausteilla.

TPS:ää vastaan meni neljässä ensimmäisessä pelissä taakse yksi maali ottelua kohden, ja torstaina ratkaisevaksi osoittautuneessa 1–0-voitossa ei enää sitäkään.

Ratkaisevassa viimeisessä finaalissa Heljangolle haasteita toi töiden vähyys. Ensimmäisessä erässä torjuntoja kertyi vain yksi, toisessa neljä, päätöserässä viimein 11.

Toisaalta kyseessä oli koko ajan maalin peli, joten ajatus ei ehtinyt harhailla tulevassa.

”Ei sitä ehtinyt miettiä, mutta oli tuo tänään vähän haastavampi peli. Kaverilla oli kahteen erään yksi paikka, mutta itse hakattiin vähän päätä seinään eikä saatu lisämaaleja.”

Hyvin kuitenkin puolustettiin kolmas erä tuosta pois – tämä oli CHL-finaalin kanssa meidän kauden paras peli”, Heljanko ylisti.

Luotto palkittiin

Päättynyt kausi oli Heljangolle neljäs Tapparassa isommassa roolissa. Aikuisten SM-mitaleita hänellä oli entuudestaan kaksi: yksi hopeinen ja yksi pronssinen.

Vuosi toisensa jälkeen Tappara toi maalivahteja joukkueeseensa haastamaan ja kirittämään: on ollut Michael Garteigia ja Dominik Hrachovinaa. Luottoa Heljankoonkin oli, mutta pienellä epäilyksellä höystettynä.

Tänä vuonna oli viimein Heljangon vuoro olla selkeä ykkösvahti, ei ykkönen A- tai B-kirjaimella höystettynä. Tulos: heti Suomen mestaruus.

”Joka vuosi on kyettävä osoittamaan uudestaan että on luottamuksen arvoinen. On hienoa päästä pelaamaan paljon: tämä taisi olla 79. startti tähän kauteen, joten kyllä tässä on pelattukin.”

Heljanko solmi Tapparan kanssa talvella yksivuotisen jatkosopimuksen. Hän on nyt juuri siellä missä haluaakin.

”Olen vain koittanut nauttia joka hetkestä, jonka saa olla tässä kaupungissa ja seurassa. En haluaisi olla missään muualla.”