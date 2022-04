Sanooko toinen kerta jo toden? Mestaruus on jälleen katkolla Tapparalle, nyt täydessä Nokia-areenassa

Aamulehti seuraa Tapparan ja TPS:n välistä miesten jääkiekkoliigan viidettä finaalia hetki hetkeltä tässä jutussa.

Aamulehti

Jääkiekon miesten Suomen mestaruus on torstaina toista kertaa katkolla Tapparalle. Finaalisarjassa sillä on kolme voittoa, Turun Palloseura taas on voittanut kerran.

Viides finaali käynnistyy lähes tai täysin loppuunmyydyllä Nokia-areenalla kello 18.30.

Lue lisää: Nokia-areenan ensimmäinen liigakausi huipentuu upealla tavalla – Tappara metsästää Kanada-maljaa täpötäyden katsomon edessä

Aamulehti seuraa viidettä finaalia tässä jutussa. Muista päivittää selaimesi tai sovelluksesi sivua, jotta näet uusimmat päivitykset. Näet tuoreimman päivityksen ylimpänä.

Liveseuranta:

Tappara–TPS 1–0 (x–x, x–x, x–x)

Maalit:

1–0 Joona Luoto 0.35.

Seuranta:

4 min: Patrik Virralla on loistava paikka tuplata lähietäisyydeltä Tapparan johto, mutta Karejevin hanska heilahtaa komeasti.

Kristian Kuusela saa pelikatkolla raikuvat suosionosoitukset Nokia-areenan yleisöltä. Edellisessä finaalissa Kuusela nousi pelattujen pudotuspeliotteluiden määrässä kaikkien aikojen ykköseksi. Viides finaali on Kuuselan, 39, uran 192:s ottelu pudotuspeleissä.

MAALI! Life is Life soi heti 35 sekunnin jälkeen! Joona Luoto riistää keskialueella kiekon luvattoman huolimattomasti pelaavalta puolustajalta Aleksi Anttalaiselta, karkaa läpiajoon ja laukoo vastustamattomasti takakulmaan ohi Karejevin. Luodolle jo pudotuspelien 17. tehopiste. 1–0 Joona Luoto 0.35.

Ottelu saadaan käyntiin! Rauhala häviää ensimmäisen aloituksen Pärssiselle.

TPS:n avausketjusta Markus Nurmi saa yleisöltä erityishuomiota, joskin aika maltillisesti. Tappara lähtee jälleen liikkeelle totutusti nelosketjulla Luoto–Rauhala–Puhakka, joka on ollut playoffeissa liekeissä.

Popedan Costello Hautamäen esittämän kansallislaulun jälkeen alkaa olla vähitellen itse pääohjelman aika.

Kanada-malja on tuotu jälleen keskiympyrään ennen ottelun alkua. Viisi minuuttia ja sitten mennään.

Nokia-areena alkaa vähitellen olla jo täynnä, kun Tapparan alkushow käynnistyy varttia ennen ottelun aloitusta.

Tervetuloa jälleen Aamulehden kiekkoseurannan pariin, kenties viimeistä kertaa tällä liigakaudella!