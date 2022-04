Tapparan mestaruusmaalin tehnyt Joona Luoto hiljensi Patrik Laineen: ”Ehkä meidän täytyy kuittailla aiheesta Sashalle”

Joona Luoto palkittiin pudotuspelien parhaan pelaajan Jari Kurri -palkinnolla. Luoto teki Tapparan mestaruusmaalin 35 sekunnin pelin jälkeen.

Aamulehti

Osa Nokia-areenan 12 451 katsojasta ei ollut tainnut ehtiä edes penkeilleen istumaan, kun Tapparan kevään sensaatiotrio, nelosketju Joona Luoto – Otto Rauhala – Petteri Puhakka, aisti jo tilaisuutensa tulleen.

TPS:n ykköspakki Ville Lajunen ei osunut hyökkäyssiniviivassa kunnolla kiekkoon, joka karkasi kohti omaa päätä. Puolustajapari Aleksi Anttalainen otti pelivälineen haltuunsa, mutta liian mukavuudenhaluisesti.

Kiinni iski Luoto, joka riisti kiekon Anttalaiselta, karkasi läpi ja sivalsi ranteella Tapparan mestaruusmaalin vain 35 sekunnin pelin jälkeen. Tappara voitti 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) ja kaatoi TPS:n miesten jääkiekkoliigan finaalisarjassa voitoin 4–1.

Tapparan esitys oli sen kevään paras, suorastaan dominoiva, mutta kirvesrinnat tarvitsivat Luodon maalia voittaakseen.

”Sanoin ennen peliä, että jätän kaiken jäälle, enkä ole lähdössä enää Turkuun. Jonkun se maali oli tehtävä. Tein sen, minkä parhaiten osaan: laitoin jalat liikkeelle ja tein töitä”, Luoto kuvaili.

”Patjan yli on bravuurini. Se tuppaa menemään kaikille veskareille.”

Luoto ei jäänyt kauaa miettimään Anttalaisen kasvoihin osunutta mailaa, joka ei finaalisarjan vankilasääntöjä muistuttaneen tuomarilinjan mukaisesti johtanut jäähyyn.

”Se oli harmaalla, ehkä mustallakin alueella, mutta näissä peleissä se ei paljoa kiinnosta. Vain kiekko maalissa kiinnostaa.”

Ottelun jälkeen Luoto oli yksi juhlituimmista kirvesrinnoista. Ensin 24-vuotias lempääläläishyökkääjä pääsi pokkaamaan pudotuspelien parhaalle pelaajalle jaettavan Jari Kurri -palkinnon, sitten kultamitalin kaulaansa ketjukaveri Rauhalalta ja lopulta nostamaan himoittua Kanada-maljaa.

Luoto viimeisteli pudotuspeleissä hurjat 17 pistettä, joista makein säästettiin viimeiseksi.

”Olo on todella helpottunut. Kroppa ja mieli on ollut kovilla. Et pääse puhaltamaan, nukut huonosti. Pelitahti on ollut raju. Olen h**vetin ylpeä joka jätkästä. Joukkueessamme oli paljon nuoria, mutta jokainen kantoi roolinsa”, Luoto kehui.

Joona Luoto luisteli hakemaan Jari Kurri -palkintoa muiden taputtaessa.

”Tuntuu hyvältä, että olen tällä tasolla pystynyt pelaamaan. Ehkei tätä vielä ymmärrä.”

Luoto pääsi samalle historialliselle listalle mainitun vuodesta 1994 jaetun palkinnon voittaneiden Tapparoiden kanssa: Jussi Tarvainen 2001, Esa Pirnes 2003, Patrik Laine 2016, Jukka Peltola 2017 ja Luoto 2022.

Näin ollen Luoto on pudotuspelien paras pelaaja hyvän ystävänsä Laineen tavoin. Luoto asui Laineen luona kuuluttuaan Winnipeg Jetsin NHL-organisaatioon kaudella 2019–20. Seuraavaksi kaudeksi Laineen muutettua Columbukseen Luoto jäi asumaan Laineen entiseen asuntoon.

”’Pate’ vitsaili minulle Lukko- ja KooKoo-sarjoissa, että äijä varmaan voittaa Jari Kurrin. Sitten se realisoituikin, että tämä mahdollisuus on. Silloin loppui ’Paten’ nauraminen. Ehkä meidän täytyy kesätreeneissä kuittailla aiheesta ’Sashalle’ (Aleksander Barkov Junior). Teemme sellaiset jaot, että Jari Kurrit toiselle puolelle ja muut toiselle”, Luoto veisteli.

Luoto varttui Lempäälässä veivaillen Lempoisissa puukuulaa pihaseiniä vasten. Vuosi sitten hän joutui osaksi Jetsin koronaviruksen varalta luotua vararyhmää, taxi squadia. Henkisesti raskaina kuukausina Luoto pääsi tutustumaan NHL:n tiukkaan koronaprotokollaan, mutta pelaamaan vain 11 AHL-ottelua.

Kun Luoto palasi Suomeen, hän viskaisi jääkiekkokassinsa varaston pohjalle kuukaudeksi. Vasta tämän jälkeen jääkiekko alkoi maistua uudestaan, mikä johti sopimukseen tutun Tapparan kanssa.

Luoto on voittanut SM-mitalin jokaisella Tapparan kaudellaan: mestaruus 2017, SM-hopea 2018, SM-pronssi 2019 ja mestaruus 2022. Ensimmäiset Tappara-kaudet Luoto pelasi suoraviivaisena voimahyökkääjänä, mutta vuodet ovat marinoineet hänestä nyt palkitun pistelingon.