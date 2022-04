”Luulot ja puristus pois – kaikki energia tekoihin” – Christian Heljanko suuntaa katseen jo Nokia-areenaan

Christian Heljanko nollasi nopeasti TPS:n 1–0-voiton neljännen finaalin jälkeen.

Turku

Olisihan se ollut ihan liian helppoa, jos Tappara olisi varmistanut mestaruuden suoraan neljännessä loppuottelussa.

Kirvespaidat pelasivat hyvin, mutta Suomen mestaruuden ratkaisevassa katkopelissä vaaditaan aina erinomaisuutta.

Sitä kirvespaidoista tarjoili tiistaina Turussa vain maalivahti Christian Heljanko. TPS voitti ottelun 1–0 ja venytti ratkaisun torstaille Nokia-areenaan. Tapparalla on yhä katkon paikka, kun sarjajohto on 3–1.

Hän joutui antautumaan kerran, kun Elmeri Erosen laukaus b-pisteen yläkaarelta painui tolpan kautta verkkoon.

”Todella hyvä suoritus vastustajan puolustajalta. Liikkui ensin niin, ettei mulla ollut maskin ansiosta mitään näkymää kiekkoon. Sen jälkeen vielä veto meidän pakin jaloista tolpan kautta verkkoon”, Heljanko kuvaili osumaa omasta vinkkelistään.

”Johonkin maaliin nämä pelit aina ratkeavat. Tällä kertaa se oli tommoinen. Eikä sillä olisi ollut väliä, vaikka olisi ollut toisenlainen.”

Välillä Tapparan maalilla oli kunnon torikokous ja Tappara-vahti Christian Heljanko (30) joutui etsimään kiekkoa kasan alta.

”Finaalisarjassa lasketaan vain voittoja. Niitä meillä on edelleen kolme ja tilanne seuraavan pelin alkaessa ihan samanlainen kuin nytkin”, Heljanko nollasi ottelun.

Jos TPS:n pelaajien urakka Tapparan tavoittamiseen voitoissa tuntui ennen tiistaita yhtä vaikealta kuin Saharan autiomaan läpi kävely ilman vettä, kirvespaidat joutuvat kamppailemaan aivan toisenlaisten tunteiden kanssa.

Yhteistä molemmille kuitenkin on, että ajatuksen on pysyttävä olennaisessa.

Jos TPS miettisi hetkenkin, mitä kaikkea vielä mestaruuden eteen on tehtävä, finaalisarja olisi nopeasti game over.

Vastaavasti jos Tapparan pelaajat ajatukset karkaavat siihen suuntaan, miten hienoa olisi Kanada-maljaa nostella ja sitä keskenään sekä kannattajien kanssa juhlia, se näkyy heti tuloksessa.

Tappara tuli otteluun ryhdikkäästi – ja oli kuskina valtaosan peliajasta.

”Olihan meillä hetkemme, mutta kokonaisuutena olimme kaukana parhaastamme. Puolustimme liian usein löperösti ja hyökkäsimme hajanaisesti. Viimeinen puristus kamppailuista ja päättäväisyys maalintekoon yhdessä puuttuivat.”

”Joskus näissä peleissä kiekko pomppii epäonnekkaasti, mutta nyt siitä ei ollut kysymys. TPS oli nälkäisempi ja halukkaampi. Tulos oli seurausta tekemisestä. Parempi joukkue voitti”, Heljanko summasi.

Heljanko on ollut vakuuttava finaalisarjassa – TPS on tehnyt neljässä ottelussa vain neljä maalia. Yhden per peli.

Mikäli taso pysyy yhtä korkeana torstaina, Heljanko antaa Tapparalle Nokia-areenassa mahdollisuuden voittaa.

”Siinä mielessä voimme olla luottavaisia, että kaikki on itsestämme kiinni. Jokainen kopissamme tietää, että oma paras pelimme riittää takuuvarmasti. Se moodi on kaivettava esiin ja pidettävä se täydet 60 minuuttia.”

”Jos pelin jälkeen jokainen voi katsoa rehellisesti peliin ja todeta: ’Keskittymiseni ja tekemiseni pysyivät alusta loppuun tapissa, se riittää varmasti.’”

Vaatiiko tähän yltäminen jonkin asian muuttamista?

”Ei varsinaisesti. Riittää, kun jokainen elää hetkessä, ei luule asioiden tapahtuvan itsestään – eikä ajattele mitään ylimääräistä – ja suuntaa kaiken tarmonsa tekemiseen. Yhdessä”, Heljanko paalutti.