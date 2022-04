Vanha kansanviisaus ”sano Savinainen, kun haluat hyvää” lämmittää Turkuun lähteviä Tappara-faneja: ”mestaruus on mukavaa joka kerta riippumatta siitä, missä se tulee”

Tampereen Keskustori ja Vanhan kirkon edusta. Huhtikuisen kolea viima saatteli Tappara-fanit matkalle kohti suurien toiveiden Turkua. Kuusi bussia, jokaisessa viitisen kymmentä henkeä.

Paljon sinistä ja oranssia. Ja asiallisia matkaeväitä.

Ilmassa oli toiveikkuutta ja orastavaa odotusta, että tiistai toisi Tapparalle mestaruuden, mutta ei uhoilevaa voitonvarmuutta.

”Hyvillä mielin tässä ollaan lähdössä kohti Turkua. Tänään mestaruus ratkeaa ja kelpaa jo lopettaa pitkä liigakausi”, Jouni Juutilainen arveli ennen bussin kyytiin hyppäämistä.

”Ihan jo perherauhan takia syytä olisi, että ratkeaa. Meillä on aina kotona kivempaa, kun asiat ovat hyvin”, Ninde Nurminen muotoili tiistai-illan agendan.

Juutilainen on ollut Tappara-fani kaksi vuosikymmentä. Nurminen on tuoreempi tapaus: tapparalaisuutta on nyt takana tarkalleen vuosi ja kahdeksan kuukautta.

Tietysti molemmille maistuisi makeammalta juhlia mestaruutta kotioloissa Nokia-areenassa.

”Totta kai kotimestaruus on aina kotimestaruus, mutta hyvältä se tuntuu vieraissakin”, Juutilainen kommentoi.

Hänen mukaansa Tapparan menestysresepti tällä kaudella on ollut kova työnteko ja joukkueen yhtenäisyys.

Entä vanha suomalainen kansanviisaus: Sano Veli-Matti Savinainen, kun haluat mestaruuden...

”Pitää täysin paikkansa”, Juutilainen allekirjoittaa.

”Ja pakko sanoa, että Christian Heljanko on ollut maalilla näppärä poika”, Nurminen lisää.

Miika ja Maisa Kotti lähtötunnelmissa.

Aki Pelkonen (vas.) Henri Ilomäki olivat varmoja, että mestaruus ratkeaa tiistaina. Ei kai suihkulähdettä turhaan avattu.

Lisää kiitosta Heljangolle

”Kannuhan Turusta tulee”, Mikko Klemola tiiviisti omat odotuksensa Turun-reissulle.

Klemola liittyi Tapparan fanklubiin 1990-luvun puolivälissä ja on ollut kausikortin onnellinen haltija vuodesta 1997 lähtien.

Perspektiiviä siis riittää.

”Voittoa lähdemme hakemaan”, vahvisti vieressä seissyt Jonna Mäkelä, jonka elämään Tappara saapui hänen ollessa niukasti alle kouluikäinen.

Molemmille maistuisi tietysti Turkua huomattavasti enemmän juhlinta Nokia-areenassa vaikkapa torstaina, mutta riskinsä on siinäkin, jos TPS saisi tiistaista hengen päälle.

”Mieluummin kuitenkin tiistaina Turussa, kun olen itse paikalla katsomassa” Mäkelä sanoi.

Hyvät pelaajat, hyvä valmennus ja kunnossa olevat puitteet, kuului Klemolan listaus Tapparan tämän kauden menestysreseptin ainesosista.

Mäkelä jakoi kiitosta myös Heljangolle.

Tero Koivisto (vas.), Hannu Peltoniemi ja Sini Peltoniemi valmiina lähtöön.

Aleksi Kiviniitty (kesk.) ja Petri Markkula lähtötunnelmissa Keskustorilla.

Vaihto kerrallaan

”Lähdemme katomaan tilannetta vaihto kerrallaan ja sitä, millainen tunnetila pelaajilla on hallissa. 3–0-johto on hyvä, mutta silti pitää muistaa pelata vaihto ja erä kerrallaan. Katsotaan, miten käy. Uskon että mestaruus ratkeaa tänään”, Tommi Laine pyöritteli.

Laineella on takanaan 52 vuotta Tapparan fanitusta.

”Se on tullut suoraan äidinmaidosta.”

Milla ja Maisa Järvinen jättivät fanibussin ovella pyörittelyt vähemmälle ja uskoivat vakaasti mestaruuden ratkeavan tiistaina.

Milla Järviselle Tappara-perspektiiviä on liki 25 vuoden ajalta, Maisa Järvisellä kymmenen vuotta.

”Tietysti mestaruus Nokia-areenassa olisi mukavaa, mutta mukavaa se on joka kerta riippumatta siitä, missä se tulee”, Milla Järvinen sanoi.

Tommi Laineella oli yksi toive ylitse muiden.

”Kapteeni Otto Rauhala on ollut tällä kaudella niin suuressa roolissa, joten toivon, että hän ratkaisee koko jutun. Se olisi kyllä komeaa. Hän on kasvanut Tapparan tarina mukana ja tekee loistavaa työtä.” Monet epäilivät, mutta hän on ollut loistava kapteeni.”

Milla ja Maisa Järvinen nostivat esille myös joukkueen yhtenäisyyden ja Heljangon.

Entä se kansanviisaus Savinaisesta ja mestaruuksista?

”Näinhän se on, ihanaa saatana sanoi Savinainenkin, Milla Järvinen nauroi.

Tappara-saattue valmiina lähtöön.