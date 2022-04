Tappara kerää kultamitaleita, ei ystäviä – tästä rakentui kirvesrintojen nousu lipsahduksista mestaruuteen

Tapparan ei pitäisi enää olla siellä, missä se on – Kanada-malja kainalossaan suihkuttamassa kuohuvaa kurkkuihinsa.

Jos urheiluhistoria on jotain opettanut pitkäkestoisesta menestyksestä niin sen, että menestyksellä on kovin usein surullinen loppu. Ani harvassa ovat sellaiset hetket kuin kesällä 2013, kun Manchester Unitedin legendaarinen päävalmentaja Sir Alex Ferguson jätti rakkaan joukkueensa mestarina ja piti Old Traffordin viheriöllä jäähyväispuheen viimeisen Valioliiga-ottelunsa jälkeen.

Pallopelien dynastiajoukkueiden loput ovat useimmiten täynnä loukkaantumisia, suurten egojen välisiä riitoja, katkeria tappioita ja tasojen romahduksia. Kun Michael Jordanin Chicago Bulls oli voittanut 1990-luvulla kuusi NBA-mestaruutta, urheilujohtaja Jerry Krause oli saanut tarpeekseen mestarivalmentaja Phil Jacksonista ja antoi hänelle lähtöpassit. Samalla ovenavauksella lähtivät Jordan, Scottie Pippen ja Dennis Rodman.

Bullsilta meni kesän 1998 jälkeen peräti seitsemän vuotta selvitä seuraavan kerran pudotuspeleihin. Seuraavaa finaalipaikkaa odotetaan tuulisessa kaupungissa yhä.

Mestaruuksien, mammonan ja kunnian jättäminen juuri oikealla hetkellä on vaikeampaa kuin ajoituksessa myöhästyminen. Koripalloikoni Larry Birdin filosofia kuului: päävalmentajan naama kuluu kolmessa vuodessa. Boston Celticsin pelaajaikoni oli sanansa mittainen mies. Kun hän kolmannella kaudellaan johti Indiana Pacersin NBA-finaaliin 2000, kesällä Bird irtisanoutui.

Yksilötähtien historia on samanlainen. Kukin voi etsiä Youtubesta nyrkkeilytähti Mike Tysonin uran viimeisen ottelun huippuhetket keskinkertaista irlantilaista Kevin McBridea vastaan. Eikä edes sprintterikuningas Usain Bolt voittanut viimeistä olympialähtöään.

Miten tämä sitten liittyy Tapparaan, tuoreeseen Suomen mestariin? Siten, että sille on syynsä, miksi Tapparalla on hallussaan useita liigahistorian mitalipeli- ja finaaliputkien ennätyksiä. Aiemmat dynastiat ovat romahtaneet aiemmin huipulta alas.

Tapparan ei pitäisi enää olla siellä, missä se on – Kanada-malja kainalossaan suihkuttamassa kuohuvaa kurkkuihinsa.

Käänne parempaan

Viime kauden jälkeen mieleen hiipi ajatus, että mitenköhän Tapparan suuriin aikakausiin kuuluva Jussi Tapolan ja Jukka Rautakorven aika mahtaa päättyä? Oliko Tappara alkanut lipsua? Alla oli erittäin ailahteleva kausi, joka päättyi naamat mutrussa ja monien v-käyrä korkealla neljänteen sijaan. Sija oli Tapparan standardeilla pettymys, mutta vielä suurempi pettymys oli itse kaukalotuote syksystä kevääseen.

Mestaruuskausiensa 2015–17 jälkeen Tappara ei ollut kyennyt enää toisaalta olemaan parhaimmillaan yhtä hyvä, eikä myöskään yhtä tasaisen jauhava kuin kultavuosina. Ja kyllä, Tapparalle nelossija on lipsumista. Ilman näin korkeiden standardien vaalimista Tappara ei ikinä olisi nykyistä menestysputkeaan saavuttanut.

Kesällä Tapparan analyysi oli viiltävä: kirvesrintojen tavaramerkiksi noussut työnteon, kurinalaisuuden ja urheilullisuuden kulttuuri täytyisi palauttaa huippuaikojen tasolle. Tappara teki tarvittavat pelaajahankinnat, joita avasin tarkemmin viime tiistain lehden kolumnissa. Kamppailevia, luistelevia ja vahvoja pelaajia tuotiin ovista sisään yksi toisensa perään.

Merkittävin satsaus tehtiin senttereihin, jotka ovat puolustajien ja maalivahtien ohella menestyvän jääkiekkojoukkueen perusta. Vertailun vuoksi Tapparan viime kauden sentterit ja nykyinen keskikaista: Patrik Virta – Otto Rauhala – Jarkko Malinen – Sami Moilanen / Tyler Morley – Patrik Virta – Kyle Platzer – Otto Rauhala. Ero on selkeä jälkimmäisen eduksi.

Hankintoja tukivat kehittyneet jatkaneet pelaajat, millä on nykypäivän kiekkoliigassa vielä hankintojakin isompi merkitys. Nykypäivänä parhaassa iässä olevat kotimaiset kärkipelaajat haluavat ensisijaisesti ulkomaille. KHL:n putoaminen kiekkokartalta muuttaa tätä paljon, mutta tähän kauteen lähdettäessä idän kiekkoliiga oli yhä merkittävä tekijä verisine rahoineen.

Tästä syystä Tappara hankki viime kaudeksi huippuikäisiä (23–30-vuotiaita) suomalaispelaajia vain rivipelaaja Topi Nättisen. Täksi kaudeksi Tappara raotti lompakkoaan ja hankki heitä peräti kuusi kappaletta, mutta menestyksen kannalta keskeistä on hankintojen lisäksi kasvattaa heitä itse. Esimerkiksi kuluvan kauden supertähdistä Anton Levtchi, 26, ja Christian Heljanko, 25, on marinoitu huipulle kuuden ja viiden kirveskauden kautta.

Kun kasassa oli äärilaadukas pelaajisto, tarvittiin vielä viiden miehen yhteistyötä, joukkuepeliä ja viisikkopeliä. Viime kaudella Tapparan pelitapa vaihteli kauden aikana useampaan kertaan, eikä pudotuspeleihin löytynyt riittävän vahvaa konseptia. Tällä kaudella Tappara on kyennyt pelaamaan vastustajaan mukautuen monipuolista jääkiekkoa, joka on ollut jokaisen pelaajansa selkärangassa.

Joulukortteja

Tarvitseeko jääkiekkojoukkueen jäsenten lähetellä toisilleen joulukortteja menestyäkseen? Tarvitseeko menestyvän nipun päävalmentajan olla laajalti pidetty ympäri kiekko-Suomen tai edes oman joukkueensa jokaisen pelaajan mielissä?

Ei ja ei.

Isot muutokset harvoin sujuvat kitkatta. Kesällä uutisoitiin viljalti, kuinka Tappara on siirtänyt seuraikoni Jukka Peltolan varakapteeniksi. Hänen tilalleen uudeksi kapteeniksi tuli Otto Rauhala, joka on kovin alle 30-vuotias tapparalaisuuden ilmentymä. Raivokas työntekijä ja taistelija, jolla on sinioranssit arvot veressään.

Jussi Tapolan ratkaisua oli helppo kritisoida viime kesänä – tällä hetkellä vähemmän. Rauhala oli ja on mestareille erinomainen kapteeni, joka pelasi kirvesrintojen maagisen alivoiman ja keväällä loistaneen nelosketjun sieluna.

Kipeistä päätöksistä huolimatta Tappara oli tällä kaudella timanttisen sitoutunut ja yhtenäinen joukkue. Ellei ratkaisuja olisi käsitelty riittävän oikein, näin ei olisi voinut olla.

Tapparassa on menestysvuosina saanut aina sen, mitä ansaitsee sillä hetkellä. Historian tuomilla meriiteillä tai siteillä ei ole ollut merkitystä. Alkuvuoden siirtotakarajan ratkaisut olivat tästä erinomainen esimerkki. Tapparan piti muiden liigaseurojen tavoin pidättäytyä hankkimasta Helsingin Jokereista yli kahta pelaajaa. Kirvesrinnat valitsi pudotuspelien maalitykki Veli-Matti Savinaisen ja superpakki Otto Leskisen, eikä rakastettua mestaripelaajaa Henrik Haapalaa. Lopulta kritisoidut ratkaisut osoittautuivat oikeiksi, minkä lisäksi Haapala löysi osuvan kodin Ilveksestä.

Tapparan linja tuskin on muuttumassa. Ystävien määrää linjalla ei maksimoida – kultamitalien kyllä.

Luetut läksyt

Pudotuspelit olivat Tapparan muodonmuutoksen huipennus. Vain yksi tappio per pudotuspelisarja. Tappara oli täyttä rautaa, eikä heikkouksia löytynyt oikein miltään osa-alueelta. Kirvesrinnat pilasivat vastustajiensa ilon liki täydellisellä viisikkopelillään, puolustamisellaan, kiekollisella varmuudellaan ja yhtenäisyydellään. Ja kun paikkoja syntyi, Tapparan kuumat hyökkääjät nakkasivat kiekot verkkoon.

Tappara on taas huipulla. On huippupelaajia, huippuvalmennus, huippuseurajohto ja huippuareena. Ja nyt Tappara tietää, että pienetkin lipsahdukset voivat viedä huipulta alaspäin. Tiikerinsilmän on tuikittava kirkkaana joka päivä.

”Taito ja lahjakkuus voi viedä sinut huipulle, mutta vaatii luonnetta pysyä siellä”, legendaarisen koripallovalmentajan John Woodenin ajatus kuului.

Läksynsä lukenut Tappara on kilpailijoilleen kaikista vaarallisin. Näyttää siltä, ettei kulta-Tappara aio päästää dynastiaansa kuihtumaan vielä pitkään aikaan.