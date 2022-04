Tapparasta tuttu Jan-Mikael Järvinen siirtyy Ässiin – ”Minulla on kokemusta siitä, mitä porilainen playoff-kiekko on parhaimmillaan”

Keskushyökkääjä palaa ulkomailta kotimaan liigaan.

Pori

Jääkiekkoliigassa pelaava Ässät ilmoitti maanantaina kotisivuillaan, että se on tehnyt kahden vuoden pelaajasopimuksen keskushyökkääjä Jan-Mikael Järvisen kanssa. Hän on pelannut viimeksi itävaltalaisessa Salzburgissa.

Järvinen, 34, tuo porilaiseen Ässiin vankkaa kokemusta Liigan pudotuspeleistä. Hän pelasi tamperelaisessa Tapparassa vuosina 2013–19 seitsemällä kaudella peräkkäin pudotuspeleissä, ja saaliina oli yhteensä seitsemän SM-mitalia, joista kaksi oli kultaisia.

”Keskustelut Ässien johdon kanssa vakuuttivat minut. Tavoitteenamme on palauttaa Ässät takaisin pudotuspelikiekon pariin. Minulla on kokemusta siitä, mitä porilainen playoff-kiekko on parhaimmillaan. Se oli sellainen elämys, jonka haluan kokea myös kotijoukkueen paidassa”, Järvinen sanoo seuran tiedotteessa.

Hän pelasi Tapparan kanssa Ässiä vastaan liigafinaaleissa 2013.

Järvinen on pelannut Liigassa yhteensä peräti 115 pudotuspeliottelua. Hän on pelannut Tapparan jälkeen ja ennen Salzburgia ulkomailla myös Saksan DEL:n Mannheimissa ja Ruotsin SHL:n Malmössä. Myös ulkomaan sarjoissa Järvinen kiekkoili pudotuspeleissä.