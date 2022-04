Takasiko Tapparan kultatalismaani taas kirvesrinnoille mestaruuden? Veli-Matti Savinainen suorituksestaan: ”Rehellisesti sanottuna en edes huomannut”

Tappara pehmitti Turun Palloseuran jo kolmannen kerran ja on ”enää” voiton päässä Suomen mestaruudesta.

Tapparan johto tiesi mitä teki hankkiessaan Jokereista vapautuneen Veli-Matti Savinaisen helmikuun lopussa.

Tamperelaiset tunsivat tarkasti kokeneen hyökkääjän vahvan voittajan luonteen ja ovat saaneet kevään huipennuksessa täyden katteen rahoillensa.

Savinainen on iskenyt pudotuspeleissä jo kahdeksan osumaa ja noussut suunnannäyttäjäksi Kanada-maljan metsästyksessä.

Savinainen löi ensitahdit taas maanantaina, kun Tappara kesytti Turun Palloseuran kolmannessa loppuottelussa lukemin 3–1. Peräänantamattoman laiturin tulikuumasta mailasta lähti illan avausosuma.

Tappara siirtyi finaalisarjassa jo lähes tavoittamattomaan 3–0-johtoon.

TPS:n pitää kirjoittaa uusi luku liigahistoriaan kääntääkseen tilanteen edukseen. Mikään joukkue ei ole noussut finaalisarjassa kolme tappion takaa Suomen mestariksi.

Tämä on tapahtunut muutenkin vain kerran. Blues teki ihmetempun kevään 2012 puolivälierissä. Espoolaiset käänsivät silloin 0–3-tappiotilanteen 4–3-voitokseen KalPaa vastaan.

Tappara-kannattajilla riitti maanantaina tuuletettavaa ja laulettavaa.

Perheen pienimmätkin jännäsivät Nokia-areenassa Tapparan voittoa.

Megafoni rytmitti Tapparan faniryhmän kannustushuutoja.

Takaisin herra Savinaiseen.

Savinainen on pelannut SM-liigassa kolme finaalisarjaa ja juhlinut kolme kertaa Suomen mestaruutta. Nyt on menossa neljännet SM-finaalit – ja kultakarkelot odottavat ”enää” voiton päässä.

Kun Savinainen tuli edellisen kerran Tapparaan keväällä 2015, urbaanilegendan mukaan hän kysyi silloiselta toimitusjohtajalta Mikko Leinoselta, montako kultaa tamperelaisjoukkue haluaa.

Tiettävästi Leinonen vastasi kaksi – ja Savinainen käski Tappara-pomon tekemään sitten kahden vuoden sopimuksen. Näin tehtiin.

Loppu on historiaa.

Takasitko taas johdolle mestaruuden, kun valitsit helmikuussa juuri Tapparan?

”Voidaan jutella siitä, kun pelit ovat ohi”, Savinainen virnuili.

Miten hyvin tunnet finaalisarjan?

”Aika hyvin.”

Sitten tiedät varmasti, ettei mikään joukkue ole menettänyt finaaleissa 3–0-johtoa?

”Juu, mutta mitään ei ole voitettu vielä. Huomenna (= tiistaina) on ensimmäinen mahdollisuus. Tartutaan siihen vahvasti. Ihan sama, ratkaistaanko homma Turussa vai Tampereella. Sillä ei ole mitään väliä”, Savinainen painotti.

Savinainen laittoi lavan jäähän ja kiekon ylähyllylle.

Maalintekijän tuuletus.

Tappara-konkari Kristian Kuusela (kesk.) kamppaili Tappara-fanien seuratessa. Kuusela, 39, pelasi uransa 190. pudotuspeliottelun, joka sivuaa puolustajaikoni Ilkka Mikkolan kautta aikain ykköslukemaa.

Tapparan Petteri Puhakka sivalsi 3–1-loppuluvut tyhjiin.

Kiekko maaliin ja nauttimaan areenan metelistä.

Savinainen viimeisteli jo kevään neljännen pudotuspeliosuman ylivoimalla. Siihen nähden hän sai päivystää hämmästyttävän vapaana bravuuripaikallaan maalin edessä.

”Kai vastustaja katsoi, että siellä oli vaarallisempia pelaajia vapaana. Ilmeisesti olen vähemmän uhkaava pelaaja”, Savinainen heitti.

Tuskin sentään. Turkulaistenkin luulisi tietävän, että Savinainen vaarallisimmillaan vastustajan maalin tuntumassa. Savinainen totesi taannoin puolileikillään, että hän osti Nokia-areenasta tonttipaikan mittatilaustyönä.

Tappara tarvitsi vain yhden TPS-jäähyn ylivoimamaaliinsa.

”Meillä on niin vahva yyvee, että välillä yksikin tilaisuus riittää. On hienoa pelata, kun kiekko liikkuu ja miehet liikkuvat. Sävelet on selvät – kaikki pääsevät hyödyntämään omia bravuureitansa.”

Nyt turkulaiset olivat äimän käkenä, kun maalin takana operoinut Anton Levtchi liukui vaivihkaa toiselle tolpalle ja pääsi tarjoamaan namupassin suoraan Savinaisen lapaan.

”Vastustajien on tukala olla, koska meiltä löytyy niin monta variaatiota.”

Katsomossa liehuivat niin pienemmät...

...kuin isommatkin Tappara-liput.

Katsomossa iloittiin.

Savinainen kirjasi vielä lopussa syöttöpisteen Petteri Puhakan maaliin. Sitä ennen hän pääsi laukomaan kohti tyhjää TPS-maalia, mutta turkulaispuolustaja ehti pysäyttää kiekon.

”Rehellisesti sanottuna en edes huomannut, että maali on tyhjänä. Minun piti heittää kiekko veskaria päin, ettei tule pitkää”, Savinainen virnuili.

Kolmas finaali veti Nokia-areenaan peräti 12075 katsojaa. Se on Tampereen pudotuspeliennätys.

Puolustaja Otto Leskinen (kesk.) latasi Tapparan 2–0-voittomaalin.

Tappara-maalivahti Christian Heljanko pelaa fantastista finaalisarjaa. Maanantaina taakse pääsi vain yksi kiekko.

Tapparan Tyler Morley ja TPS:n maalintekijä Jack Rodewald kamppailivat kiekosta.

