SM-liiga teki uuden tv-sopimuksen – ”Kiinnostus on selvässä kasvussa”

Aamulehti

Jääkiekon SM-liiga on tehnyt Telian kanssa uuden kolmivuotisen sopimuksen sarjan televisio-oikeuksista, osapuolet tiedottavat. Miesten jääkiekkoliigan ottelut näkyvät jatkossakin C Moressa ja MTV:n kanavilla. Uusi sopimus on voimassa kauteen 2026–2027 saakka.

Telia hankki alun perin Liigan tv-oikeudet kuusivuotisella sopimuksella kaudesta 2018–2019 lähtien.

”Liigan kiinnostus on selvässä kasvussa haastavista koronavuosista huolimatta, ja yhdessä Liigan kanssa tavoitteenamme on tulevina vuosina kehittää Liigan suosiota yhä suuremmaksi”, Telian tv-liiketoiminnasta vastaava Olli-Pekka Takanen sanoo tiedotteessa.

Takasen mukaan lähetysten tavoittavuus on kasvanut viime kauteen verrattuna selvästi. Hän kertoo, että välierät keräsivät katsojia 44 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

”Meillä on edelleen ennätystasainen sarja, joka kiinnostaa. Siksi onkin hienoa kehittää pitkäjänteisesti seuraavat viisi vuotta hyvin sujunutta yhteistyötä Telian ja C Moren kanssa”, Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo.