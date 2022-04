Ilves-legenda Lasse Laukkanen, 65, koki unohtumattoman hetken Ilveksen pronssijuhlissa – puolustajakonkari sanoi Ilvekselle hyvästit: ”Sen Ilves opetti minulle”

Yli 11 600 katsojaa todisti Ilveksen pronssiottelua. SM-mitali päätti tamperelaisseuran 21 vuoden mitalittoman ajanjakson.

Se oli kautta aikain pronssipeli. Ilves kamppaili viimeiset sekunnit miesten jääkiekkoliigan pronssiottelusta pois, kun 11 606-päinen yleisö osoitti seisaaltaan suosiota keltavihreälle joukkueelle. Ilves mursi sunnuntain kunniaksi 21 vuoden mitalittoman ajanjaksonsa kaatamalla KooKoon 3–2 (2–0, 1–2, 0–0).

Kun ottelu oli päättynyt, tamperelaisyleisö ja yli kymmenen bussin voimalla paikalle matkustaneet KooKoo-fanit hurrasivat upeasti ensin mustaoranssin vierasjoukkueen pois jäältä.

Lue lisää: Ilves otti SM-pronssia, yli 11 000 katsojaa hurrasi mitalisteille seisaaltaan – 21 vuoden mitaliton jakso päätökseen

Tämän jälkeen alkoi Ilves-rieha, jossa päästiin eroon 21 vuoden odotuksesta ja traumoista. Ilves-pelaajat ottivat joukkuekuvan kannattajalaumansa edessä, minkä jälkeen alettiin jakaa mitaleja.

Lester Lancaster runnoi ylivoimahyökkäyksestä Ilveksen 2–0-maalin Nick Malikin taakse. Syötön tarjoili Joonas Oden.

Vadim Zherenko torjui Ilveksen voittoon.

Pelaajat saivat suosionosoitukset toisensa perään ja pronssimitalit kauloihinsa ikionnelliselta kapteeni Eemeli Suomelta. Kun vuoroon tuli Aleksi Elorinne, puolustaja taputti kannattajille tunteiden vallassa.

”Olo on tyhjä ja mieli on kiitollinen. Tästä kropasta jätettiin kaikki kentälle. Jos joskus pronssin voi voittaa, niin näin. Koko organisaatiolle, faneille ja meille pelaajille tämä on iso mitali. Pieni askel kohti kirkkainta. Sinne Ilves on matkalla. Nämä kokemukset ovat Ilvekselle tulevaisuudessa elintärkeitä, sillä niin moni pelaaja jatkaa tässä”, Elorinne kuvaili.

Elorinne, 32, voitti Tapparassa Suomen mestaruudet 2016 ja 2017. Viimeiset kolme kautta hän edusti Ilvestä.

”Tämä oli tietynlainen piste Suomessa pelaamiselle. Unelmani on viettää aikaa perheeni kanssa ja pelata ulkomailla. On minulle erittäin merkityksellistä, että sain tällaisen konkreettisen muiston Ilves-vuosistani. Sitä ei kukaan vie palkintokaapistani pois”, Elorinne lausui.

”Ilveksen pelurihenki ja pilke silmäkulmassa ei ole pois kamppailuista tai menestyksestä. Pelasimme rennolla fiiliksellä parasta kiekkoamme. Lähestyminen ilon ja mahdollisuuksien kautta on Ilveksessä vahvasti läsnä. Se on jättänyt minuun ison jäljen. Paras tulos ei tule aina hampaat irvessä ja väkisin vääntämällä. Sen Ilves opetti minulle.”

Huoltajalegenda Lasse Laukkanen pokkasi ensimmäisen SM-mitalinsa 21 vuoteen.

KooKoo-päävalmentaja, entinen Ilves-valmentaja Olli Salo kätteli Laukkasen pronssipelin päätyttyä.

Huoltajalegendan ja kapteeni Eemeli Suomen halaus.

Vain pleksi erotti Ilves-fanit ja -joukkueen.

Balazs Sebök (tak. oik.) viimeisteli Ilveksen 1–0-maalin.

Kokenut taistelija näki Ilveksen kasvun mitalijoukkueeksi ja sai kokea Ilves-kannattajien rakkauden. Pronssipelissä joukkue ja fanit saivat yhteisen mitalijuhlan, jossa jaettiin kiitoksia puolelta toiselle.

”Ihan poikkeuksellista, että olen saanut pelata tuollaisen yleisön edessä. Yhteisöllisyys ja saamamme tuki on näkynyt ruokakaupoissa ja päiväkodeissa. Näkyy Ilves-pipoja ja -paitoja, päiväkodissa lasta viedessä lapset ovat olleet siellä aivan innoissaan. On tuntunut, että olen saanut olla osa jotain yhteistä tavoitetta ja unelmaa. Siitä olen erittäin kiitollinen”, Elorinne tunnelmoi.

Pelaajiston jälkeen mitalinsa saivat valmentajat, huolto, seurajohto ja muut seuratoimijat. Kun mitaliaan hakemaan kuulutettiin pitkäaikaiset Ilves-huoltajat Janne ”JP” Jansson ja Lasse Laukkanen, Ilves-kannattajat repesivät hurjaan huutoon.

”Tuntui hienolta ja siltä, että on tehnyt työnsä hyvin. En tee tätä hommaa tuollaisten takia, mutta on hienoa tuntea olevansa fanien sydämissä. Ehkä sen takia tässä vielä ollaankin mukana”, Laukkanen, 65, lausui kiitollisena.

Laukkaselle ja Janssonille mitali tiesi pitkän uurastuksen palkintoa. 21 mitalitonta vuotta vaihtui pronssiin.

”Mikäs sen mukavampaa kuin saada mitali pitkästä aikaa ja näin hienon joukkueen kanssa. Mitali merkitsee todella paljon Ilvekselle. Kun ajattelee yleisömääriämme. Pronssipelissä on yli 11 600 katsojaa. Joillekin pronssimitali on se ja sama, muttei meille, eikä meidän faneillemme. Tämä oli minulle 10. mitali nyt 52 vuoden aikana. Ei niitä niin paljoa ole tullut”, Laukkanen muistutti valtavalla perspektiivillään.

Nokia-areenassa oli komeat 11 606 katsojaa.

Nuorella kannattajalla oli Eemeli Suomen muovipää mukanaan.

Suomi huudatti Ilves-kannattajapäätyä pronssi kaulassaan.

KooKoo ja päävalmentaja Olli Salo kiittivät satoja kouvolalaiskannattajia.

Täysi Nokia-areena antoi aplodit seisaaltaan myös vierasjoukkueelle.

KooKoon kausi päättyi tappioon.

Ilves-joukkueessa pelasi kauden aikana 13 ulkomaalaista pelaajaa, jonka vuodesta 1970 Ilvestä palvellut Laukkanen laski olevan uransa ennätys. Ilveksessä otettiin kesästä alkaen teemaksi joukkuehengen hiominen, sillä repaleisella muukalaislegioonalla ei olisi pronssiin ylletty.

”Joukkueemme oli iloinen ja henkemme h**vetin kova. Niin mahtava joukkue kuin voi olla. Taistelu pelipaikoista oli kovaa ja totista. Se oli yksi tekijä myös”, Laukkanen arvioi.

Laukkanen on nähnyt Ilveksessä kaiken ja vähän enemmän. Pronssijoukkuetta hän hehkutti poikkeuksellisen upeaksi.

”Yksi parhaimmista joukkueista, joissa olen ollut mukana. Hienoja jätkiä. Meillä oli niin mahtavat maalivahdit, että kun olimme välillä purjeissa, niin maalivahdit pelastivat meidät. ’Karhu’ Korhonen (maalivahtivalmentaja Markus) on tehnyt niin loistavaa työtä heidän kanssaan”, Laukkanen kehui.

Vielä viitisen vuotta sitten Ilves virui konkurssin partaalla. Laukkanen arvioi Ilveksen nykytilanteen olevan hyvällä tolalla.

”Olemme menossa ylöspäin koko ajan. Seurajohto, mediatiimi, toimiston väki, kaikki – niin mahtavia ihmisiä. Heidän kanssaan on hienoa tehdä töitä. Siksi tämä työ on niin mukavaa.”

Täysi areena kannusti Ilvestä voittoon loppuhetkillä seisaaltaan.

Konkarit Petri Kontiola ja Marko Anttila osasivat antaa arvon yleisölle.

Katsomossa iloittiin.

Ja huudettiin.

Sekä heilutettiin lippuja.

Lempääläläiskasvatit, ystävykset Henrik Haapala ja Eemeli Suomi halasivat pronssit kauloissaan.