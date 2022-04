Tappara on unelmatilanteessa finaaleissa – jääkiekon neljässä osa-alueessa TPS on vain yhdessä edellä, siinäkin vain osittain

Millä asein TPS enää nousee kultataisteluun? Helppoja vastauksia ei 0–2-tappioasemassa ole Tapparan ollessa vastapuolella.

Aamulehti, Turku

Tappara ei olisi juuri parempaa alkua voinut saada miesten jääkiekkoliigan finaalisarjalle. Kirvesrinnat johtavat voitoin 2–0, kun finaalit palaavat maanantaiksi Turkuhallista Nokia-areenaan. Tappara on joukkueena niin vahva, että sen kaataminen neljä kertaa viidestä on liki mahdoton temppu.

Jääkiekon voi pelkistää neljään osa-alueeseen: pelitaitoihin sekä fyysiseen, taktiseen ja henkiseen puoleen.

Tapparalla on neljä ketjua täynnä laatupelaajia. Kenties TPS:lla on parempi ykkösketju, mutta siihen turkulaisten etulyöntiasema pelitaidoissa jääkin. Lauantainakaan se ei riittänyt voittoon, vaikka Juuso Pärssinen pelin tasoittikin ajassa 54.31. TPS:n Andrei Karejev oli Tapparan virkaveljeä Christian Heljankoa parempi puolivälierissä ja välierissä, mutta finaaleissa eroa tässä kriittisessä yksilöiden taistelussa ei ole enää ollut. Heljanko on ollut yhtä maaginen kuin venäläismaalivahti.

Fyysisesti Tappara vastasi haasteeseen kivenkovilla taklauksilla, kun toinen finaalipeli äityi hurjaksi väännöksi. Tappara haki tämän kauden joukkueeseensa lisää karheutta, mikä maksoi jokaisen satsatun pennin takaisin lauantain taklaustalkoissa. Täksi kaudeksi tai tällä kaudella hankitut Waltteri Merelä ja Veli-Matti Savinainen olivat maalinedustan herroja voimakkaalla preesensillään puolestaan 1–0-maalissa.

Taktisesti Tappara on osoittanut jo TPS:a vastaan, kuinka se osaa mukautua niin korkealta karvaavaan kuin passiivisesti keskialueella odottavaan vastustajaan. Lauantaina Tappara jäi liikaa puolustusasemiin, mutta samaan aikaan sen puolustuspeli ja avauspelaaminen olivat erittäin viisaita vieraskaukalossa.

Eikä Tapparaa horjuteta henkisestikään. Tappara kesti lauantaina TPS:n 2. ja 3. erän rynnistyksen sekä tasoitusmaalin, keräsi rivinsä ja otti makoisan vierasryöstön jatkoerässä.

Anton Levtchi, Kristian Kuusela, Waltteri Merelä ja Charles Bertrand. Neljä Tapparan finaalimaalia, jokainen osuma on ollut sen tekijälle pudotuspelien ensimmäinen. Fakta kertoo Tapparan kokoonpanon leveydestä. Lisäksi on kirvesrinnoille helpottavaa, että ensin mainittu tähtikolmikko on saanut nimensä tulostaululle kauden tärkeimmillä hetkillä.

Kolme Tapparan neljästä maalista on syntynyt TPS:n puolustajan jalan kautta – epäonnesta ovat kärsineet Ville Lajunen, Eemil Viro ja Ruben Rafkin. Kun Tappara pelaa näin hyvin ja sillä on vielä ripaus rouva Fortunaa puolellaan, sen taivalta Kanada-maljaa kohti ei voi pysäyttää.