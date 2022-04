Aamulehti seuraa tässä jutussa miesten jääkiekkoliigan pronssiottelua Ilveksen ja KooKoon

Tampereen Ilves ja Kouvolan KooKoo päättävät kautensa miesten jääkiekkoliigassa sunnuntain pronssiotteluun Nokia-areenassa. Kummallekin SM-mitali maistuisi varmasti: Ilvekselle se olisi ensimmäinen 21 vuoteen, KooKoolle ensimmäinen seurahistoriassa.

Ottelu käynnistyy Tampereella kello 17.

Aamulehti seuraa pronssipeliä tässä jutussa. Muista päivittää selaimesi tai sovelluksesi sivua, jotta näet uusimmat päivitykset. Näet tuoreimman päivityksen ylimpänä.

Liveseuranta:

1. erä: Ilves–KooKoo 1–0

Maalit:

1–0 Balazs Sebök (Lester Lancaster, Eetu Päkkilä) 10.18.

Seuranta:

15min: Ilves on ensiminuuttien jälkeen vienyt peliä. Äsken Petri Kontiolalta hieno petaus Aleksi Elorinteelle, joka saa lauottua napakastikin, mutta Malik torjuu. Tässä olisi ollut aineksia jo toiseenkin Ilves-maaliin.

MAALI! Ilves johtoon! Ilves pääsee kääntämään peliä sille tyypillisesti nopeasti vastaan ja Lester Lancaster antaa huikean syötön takatolpalle. Tuosta on Balazs Sebökillä nautinto pussittaa osuma ja räjäyttää kotifanit hurmokseen. 1–0 Balazs Sebök (Lester Lancaster) 10.18.

9min: Henrik Haapala jättää kiekon Petri Kontiolalle, joka pääsee hetken tuumimaankin, mihin laukoa. Malik venyy torjuntaan. Ilves on alkanut päästä mukaan, KooKoo oli ihan alkuhetket joukkueista terävämpi.

7min: Ilves-alumni Raimo Helminen valitsee illan tähtipelaajat. Kun ”Raipe” ilmestyy videotaululle, areena antaa raikuvat aplodit.

7min: Olipa ylivoima! Ilveksen ykkösviisikko jauhoi Henrik Haapalalle ja Eemeli Suomelle huippupaikat, mutta Nick Malik torjui. Kaksiminuuttisen lopuksi Ilves tuhrii omissa ja Heikki Liedes pääsee kasvokkain Zherenkon kanssa. Veto kuitenkin ohi.

4min: Ilves pelin ensimmäiselle ylivoimalle. Kim Strömberg koukkii Joona Ikosta liiaksi.

2min: KooKoolta väkevä alku. Puolustajat Riku Tuomola ja Alexander Bonsaksen pääsevät testaamaan Vadim Zherenkon virettä, mutta Zherenko kestää. Venäläisvahti pelaa kevään ensimmäistä kokonaista otteluaan tänään, kun Marek Langhamer on sivussa.

0min: Ottelu on käynnissä Nokia-areenassa!

Negativesta ja soolouraltaan tuttu Jonne Aaron laulaa Maamme. Vähän menivät lopussa pohjoinen- ja isien-sanat toisinpäin kuin pitäisi, mutta erheitä sattuu meille kaikille.

Joukkueet jäälle! Pelaajat saavat osakseen voimakkaita kannustushuutoja sekä buuauksia. Kahden äänekkään fanikatsomon rikkaus.

Ilveksen sisääntulo viimeisen kerran. Ilves-liput liehuvat, KooKoo-fanit pitävät ääntä toisessa päässä.

Tänään on luvassa yksi kautta aikain hienoimmista pronssipeleistä. Kuten yllä on kuvattu SM-pronssi merkitsee molemmille seuroille paljon. Paikalla on sadoittain KooKoo-faneja, jotka ovat jo alkaneet lämmitellä äänenpalkeitaan. Tamperelaiset täyttävät sitten loppuhallin ääriään myöden. Kummallekin joukkueelle kausi on ollut hieno, tänään on aika juhlistaa sitä.

Tervetuloa liveseurannan pariin!

Ilveksen kokoonpano:

Henrik Haapala–Petri Kontiola–Joonas Oden

Eemeli Suomi–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Eetu Päkkilä–Balazs Sebök–Panu Mieho

Miro Nalli–Tomi Iso-Mustajärvi–Marko Anttila

Tuomas Salmela–Les Lancaster

Leo Lööf–Simon Johansson

Juuso Pulli–Daniel Gazda

Aleksi Elorinne

Vadim Zherenko (Niko Parkkinen)