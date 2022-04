Kristian Tanus oli elementissään yli 10 000 katsojan edessä – TPS onnistui yllättämään Tapparan: ”Odotimme, että TPS olisi tullut enemmän päälle”

Aamulehti

Tampereen Tappara avasi miesten jääkiekkoliigan finaalit 2–1 (1–1, 0–0, 1–0) -voitolla Turun Palloseurasta. Nokia-areenan 10 767-päisen kotiyleisön edessä Tappara-taituri Kristian Tanus pääsi elementtiinsä.

Tanus jakoi luovia syöttöjä joukkuekavereilleen kuin liukuhihnalta alustaen muun muassa Tapparan 1–1-tasoituksen.

”Uskallan koittaa juttuja, mutta viisaammin, etten joka tilanteessa yritä värkätä jotain taikatemppua. Olen kehittynyt siinä, että maltan paremmin”, Tanus mietti.

Tanus siirrettiin KooKoo-välieräsarjan lopulla Tapparan ykkösketjun keskelle. Kun kanadalaissentteri Tyler Morley palasi keskiviikkona riveihin, Tanus palasi tutummalle pelipaikalleen laituriksi. Toisella laidalla oli Anton Levtchi. Taitava ja juonikas kolmikko piti TPS:n puolustajia pihdeissään ja olisi voinut nakata pari maalia lisääkin.

”Siinä on kiva pelata. Kaikki tietävät millainen kausi Antonilla on ollut ja millaisella itseluottamuksella hän pelaa. Tyler on ollut uusi tuttavuus minulle. Pystymme pelaamaan vaistoillamme”, Tanus kuvaili.

Ylivoimalla Veli-Matti Savinainen kampesi aloitusvoiton, kiekko pelattiin Otto Leskisen kautta Tanukselle ja Tanus siirsi yhdellä kosketuksella Levtchille, joka latasi takakulmaan.

”Sovittu kuvio, joka onnistui täydellisesti. Ensi peliin täytyy keksiä jotain muuta, jotta olemme taas vaarallisia”, Tanus mietti.

Levtchille, Tanuksen ystävälle ja runkosarjan pistepörssivoittajalle, pudotuspelimaali oli kevään ensimmäinen.

”Olen ollut luottavainen Antonin suhteen. Vaikkei pleijareissa ole osunut, taidot ovat tallella.”

Tappara käänsi ensimmäisen finaaliottelunsa kurssin 2. erään tultaessa. TPS:n jämpti trap-puolustus hyydytti Tapparan hyökkäykset avauserässä pahanpäiväisesti. Toisessa erässä Tappara pääsi irti kahleista ja olikin vaarallisimmillaan. Kolmannessa erässä Kristian Kuusela ratkaisi pelin ylivoimalla.

”Odotimme, että TPS olisi tullut enemmän paineella päälle. He antoivat kiekon meille. Tiesimme heidän pelaavan trapia jonkun verran, mutta emme tienneet, että noin paljon. He ovat tulleet meitä vastaan päälle enemmän. Jos he tekevät niin Turussa, niin olemme valmiina”, Tanus analysoi.

”Toisessa erässä viisikon ajoitukset alkoivat toimia paremmin ja uskalsimme paremmin pelata kiekolla. Sieltä ne syöttelyt löytyivät. Pelasimme hyvin ja ansaitsimme voiton.”

Tanuksen illan ikävin osa nähtiin kolmannessa erässä, kun Tappara-hyökkääjä sai laukauksen kasvoihinsa.

”Onneksi on niskaa jumppailtu tässä viime vuodet”, Tanus tarinoi.