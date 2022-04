Finaaliarvio: Näistä syistä Tappara voittaa mestaruuden – kirvesrintojen ja TPS:n finaalisarjassa kohtaa liigan kaksi kuuminta kolmikkoa

Aamulehti arvioi miesten jääkiekkoliigan finaalisarjan asetelmat ja lopputuloksen.

Tappara–TPS:

Asetelma: Vastakkain on kaksi Suomi-kiekon jättiläistä. Tapparalla on eniten SM-finaalipaikkoja (20) historiassa, kakkosena on TPS (19) yhden finaalisarjan sinioransseja perässä. Tappara palaa finaaleihin ensi kertaa sitten vuoden 2018. TPS hävisi viime vuonna Raimo Helmisen johtamalla yllätysjoukkueella finaalit Rauman Lukolle.

Tappara kaatoi puolivälierissä Lukon ja välierissä Kouvolan KooKoon, kun TPS:n runtelemiksi jäivät HIFK ja Ilves. Vaikka Tappara ja TPS ovat voittaneet kumpikin kaksi pudotuspelisarjaa ja Tappara on voittanut sarjansa nopeammin, joukkueiden pelillisissä vireissä on eroja.

TPS on pudotuspeleissä ollut parhaimmillaan ja se joutui Ilvestä vastaan todella koville. Ilman kolmannen välierän vierasryöstöä Mikael Pyyhtiän jatkoerämaalilla sarja olisi voinut kääntyä Ilveksen suuntaan. TPS on pelinsä aallonharjalla.

Tappara on selvinnyt finaaleihin tekemällä tarvittavan. Sinioransseilla on yhä hihoissa varaa puristaa, mikä antaa sille edun TPS:a vastaan. Toisaalta on niinkin, että ellei Tappara löydä vauhtivaihdettaan, niin enää TPS:a se ei kaada alle sadan prosentin teholla.

Kun Tapparalla on vieläpä ennen finaalisarjaa allaan vajaan viikon tauko, niin TPS:lla on iskun paikka sarjan alussa. Tappara saattaa vasta käynnistellä konettaan keskiviikkona Nokia-areenassa, TPS on varmasti kaasu pohjassa alusta alkaen.

Finaalisarjassa kohtaa kaksi miesten jääkiekkoliigan kuuminta ketjua. TPS:n ykkösketju Mikael Pyyhtiä–Juuso Pärssinen–Markus Nurmi on koonnut pudotuspeleissä 41 pistettä, kun Tapparan nelosvitja Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka on 30 pisteessä. Pärssisen ketjussa on kaikkea: kokoa, nopeutta ja taitoa. Se on ollut mahdoton pysäytettävä niin HIFK:lle kuin Ilvekselle. Onnistuuko Tappara?

Tapparalla on vahvaa puolustuspään osaamista useammassa eri viisikossaan, myös nelosketjussa. Voikin olla, että vaikka Rauhalat ovat paukuttaneet Tapparalle valtavasti pisteitä tähän mennessä, niin finaaleissa heidän päätehtävänään on pimentää Pärssiset. Jos ykkösketju hiljenee, TPS:n materiaali on selvästi tamperelaisia kapeampi. Takaa ei tule vastaavaa tulitukea kuin esimerkiksi Luoto, Rauhala ja Puhakka ovat tuoneet Tapparan nollassa pudotuspelimaalissa majaileville tähtihyökkääjille Anton Levtchille ja Waltteri Merelälle. Etenkin Levtchi saanee turkulaisilta kovaa henkisfyysistä painetta.

Yksilöiden puolesta Tapparalla on aavistuksen kovempi puolustus. Taidokas ja sulavaliikkeinen Otto Leskinen on sarjan paras puolustaja, Brady Austin–Mikael Seppälä on sarjan rouhein pakkipari.

On kuitenkin huomioitava, että TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas on osannut organisoida turkulaisten viisikkopuolustuksen betoniseen kovuusasteeseen. Viimeisimpänä TPS-puolustus hyydytti täysin Ilveksen hyökkääjät ja hyökkäyksen. Kaiken kruunaa huippuvireinen venäläismaalivahti Andrei Karejev, joka on torjunut pudotuspeleissä Tappara-kollega Christian Heljankoa varmemmin.

Jos Heljanko onnistuu tasaamaan tilit finaaleissa Karejevia vastaan, Tappara on lähellä mestaruutta. Maalivahtipelin lisäksi erikoistilanteet on toinen pudotuspelien klassikkoklisee. Tappara on ollut niin yli- kuin alivoimalla Tepsiä parempi koko kauden läpi.

TPS:n etu olisi, että peleistä tulisi puolustusvoittoisia, fyysisiä ja vähäjäähyisiä. Maalin peleissä se voisi luottaa sen puolustukseen ja Karejeviin, minkä päälle lopussa Pyyhtiä, Pärssinen tai Nurmi nakkaisi tarvittavan maalin.

Tappara on kuitenkin tänä vuonna rouhea joukkue. Luoto, Rauhala, Veli-Matti Savinainen, Patrik Virta, Austin, Seppälä... Nimilista kertoo oleellisen – kirvesrinnat eivät hyydy väännöissä.

Tapparan on saatava koneensa vihdoin täyteen vauhtiin. Kirvesrinnat onnistuvat siinä sarjan edetessä ja palauttaa Kanada-maljan Tampereelle.

Arvio: Tappara voittaa mestaruuden 4–3.