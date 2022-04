Aamulehti seuraa Tapparan ja TPS:n ensimmäistä finaalia tässä jutussa.

Tampereen Tappara ja Turun Palloseura aloittavat kahden klassikkoseuran finaalisarjan keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenassa. Suomen mestaruus ratkeaa neljällä voitolla.

Aamulehti seuraa ottelua tässä jutussa. Muista päivittää selaimesi tai sovelluksesi sivua, jotta näet uusimmat päivitykset. Näet tuoreimman päivityksen ylimpänä.

Kello 18.30 Tappara–TPS, Nokia-areena

Maalit:

–

Väkeä valuu katsomoihin, etenkin fanipäätyihin. 10 minuuttia h-hetkeen ja miesten jääkiekkoliigan finaalien alkuun.

Tappara-valmentaja Tuomas Tuokkola Aamulehden ennakkohaastattelussa: Eiköhän Jukka Peltola pelaa finaalisarjassa.

Tiedot hallilta kertovat, että tänään Nokia-areena on lähellä täyttä. Viisinumeroinen katsojaluku luvassa. Toistaiseksi Nokia-areenan lehtereillä on vielä rauhallista, kuten näin 45 minuuttia ennen peliä arki-illan ottelussa on ollut tapana aiemminkin pudotuspeleissä.

Jos et ehtinyt mukaan Aamulehden finaalietkoille, niin hyppäähän tästä mukaan ja katso tallenne. Vieraana mm. Tappara-valmentaja Tuomas Tuokkola.

Tervetuloa liveseurannan pariin!

Tapparan kokoonpano:

Anton Levtchi–Tyler Morley–Kristian Tanus

Veli-Matti Savinainen–Patrik Virta–Waltteri Merelä

Charles Bertrand–Kyle Platzer–Kristian Kuusela

Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka

Brady Austin–Mikael Seppälä

Veli-Matti Vittasmäki–Otto Leskinen

Joni Tuulola–Santtu Kinnunen

Casimir Jürgens

Christian Heljanko (Janis Kalnins)