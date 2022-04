TPS sai kaksi lauantaikotipeliä finaaleihin, Tappara ei yhtään – mistä on kyse? Tässä Tapparan ja Ilveksen loppukauden pelipäivät

Tappara ei pelaa pudotuspeleissä yhtään lauantaikotipeliä. Finaalisarja Turun Palloseuraa vastaan alkaa keskiviikkona Nokia-areenassa.

Tampereen Tappara ja Turun Palloseura aloittavat miesten jääkiekkoliigan finaalisarjan ensi keskiviikkona. Niin sosiaalisessa mediassa kuin Aamulehteen tulleissa yhteydenotoissa on nostettu esiin, että TPS on saanut finaalien otteluohjelmaan kaksi lauantaikotipeliä, kun Tappara ei pelaa koko finaalisarjassa yhtään viikonlopun kotipeliä.

Tappara jää näin koko pudotuspeleissä ilman lauantaikotipeliä. Lauantait ovat usein niin lipunostajien kuin seurojen kassojen mieleen.

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro avaa tilannetta seuraavasti:

”Lähtökohta on, että olemme onnellisia, että pääsemme ja mahdumme pelaamaan. Perusongelma on, että areenalla on todella tiukka aikataulu erilaisista koronasiirroista johtuen. Jos olisimme pelanneet paikallisfinaaleita, olisimme joutuneet ottamaan jokaisen mahdollisen pelipäivän käyttöön. Harmi faneillemme, ettemme voi tarjota heille viikonlopun kotipeliä”, Aro tuumii.

”En koe, että TPS:llä on paremmat pelipäivät. Emme ole kateellisia turkulaisille. Toivottavasti meillä on ensi keväänä parempi tilanne.”

Nokia-areena on tarjonnut Tapparalle ja Ilvekselle huimat puitteet, mutta samalla kyse on monitoimiareenasta, jossa tapahtuu muutakin kuin jääkiekkoa. Tamperelaiset jakavat kalenterin niin musiikin maailmantähtien kuin firmojen kokoustapahtumienkin kanssa. Ja usein konserttikiertueiden varaukset on mahdollista tehdä aiemmin kuin kiekkoseurojen pudotuspelien kohdalla, sillä pudotuspeleissä eteneminen ja kotietujen määräytyminen – missä kaupungissa pelataan ja milloin? – varmistuu aina lyhyellä varoitusajalla. Hakametsässä vastaavia päällekkäisyyksiä ei useimmiten ollut.

Kun Tappara avaa finaalit areenassa keskiviikkona, suomalainen metallijätti Nightwish konsertoi areenassa perjantaina. Lauantaina puolestaan areenassa pidetään Suomen Nuorkauppakamareiden kansallisen vuosikokouksen gaala.

Ensi viikon keskiviikkona Nokia-areena on varattu ruotsalaiselle rock-yhtyeelle Ghostille. Edeltävänä iltana areenaan saapuu kymmenittäin kiertuerekkoja valmistelemaan konserttia.

”Andrea Bocelli (toim. huom. keikan piti olla 30. huhtikuuta) onneksi sentään siirtyi pois”, Aro huokaisee.

”Konserttien jälkeen purut tapahtuvat kyllä nopeasti. Areena on mukautunut konsertteihin todella hyvin.

Mika Aro ei surkuttele Tapparan kotiotteluiden pelipäiviä.

Tapparan toinen kotipeli on ensi viikon maanantaina. Välissä pelataan sunnuntaina Ilveksen ja Kouvolan KooKoon välinen pronssiottelu. Tappara ei halunnut sunnuntaikotipeliä.

”Sunnuntaisin järjestelykustannukset ovat korkeammat ja haluamme yritysvieraamme paikalle. Maanantai säästi joukkueille myös lepoaikaa”, Aro perustelee.

Tappara pelaa pudotuspeleissä potentiaalisesti neljä maanantaikotipeliä, joista kaksi TPS:a vastaan.

”Maanantai on heikoin pelipäivämme niin yleisön kuin yritysmyynnin kannalta. Liiga teki faneille vastikään kyselyn, jossa kysyttiin toiveita pelipäiviin. Perjantai ja lauantai olivat ylivoimaiset ykköset, minkä jälkeen tulivat tiistai, keskiviikko ja torstai tasaisessa rintamassa. Maanantai ei saanut ääniä juuri ollenkaan. Se näkyy selvästi rahankäytössä”, Aro taustoittaa.

”Finaaleissa uskon ja nyt siltä näyttääkin, että väki lähtee liikkeelle, mutta noin normaalisti maanantaisin ei pitäisi jääkiekkoa pelata, jos on yhtään muita vaihtoehtoja. Puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, paljonko ero on lauantain ja maanantain kotipelin välillä.”

Oman vaikutuksensa otteluohjelmaan tekevät 13. toukokuuta alkavat MM-kotikisat, joiden valmistelut on määrä aloittaa Nokia-areenassa toukokuun alussa. Tästä syystä seitsemäs finaali on pelattava viimeistään maanantaina 2. toukokuuta.

Kevät Nokia-areenassa on tamperelaisseuroille ensimmäinen laatuaan. Ensi vuonna joukkueet ovat saaneet tärkeää oppia otteluohjelman kanssa luovimisesta, eivätkä MM-kotikisat ole laittamassa lusikkaansa soppaan.

Vaikka pelipäivät eivät ole optimaalisia, Aro kertoo Tapparan palaavan tilikautensa päätteeksi plussakantaan.

”Kausi on ollut vaihteleva. Syksy meni suunnitelmien mukaan ja olimme joulukuussa hyvässä vauhdissa. Tammi- ja helmikuu olivat vaikeita, kun ensin ei pelattu ja sitten oli ottelusuma, emmekä saaneet väkeä liikkeelle halutusti. Pudotuspelien menestys on auttanut meitä. Vielä on laskelmia tekemättä, mutta pääsemme taas plussan puolelle.”

