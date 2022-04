Ilves on pakkovoiton edessä täydessä Turkuhallissa – TPS:n nuori ja vaarallinen tehoketju iski jälleen

Aamulehti seuraa Ilveksen ja TPS:n kuudetta välieräottelua tässä jutussa.

TPS:n ykkösketju on ollut Ilvekselle toistaiseksi vaikea pideltävä. Onnistuminen tuossa tehtävässä on avainasemassa lauantaina kuudennessa välierässä.

Aamulehti, Turku

Tampereen Ilves ja Turun Palloseura kohtaavat lauantai-iltana mitä kiehtovimmassa kuudennessa miesten jääkiekkoliigan välierässä.

Ilves on eilisen tavoin jälleen pakkovoiton edessä, sillä TPS johtaa välieräsarjaa voitoin 3–2.

Ottelu käynnistyy täydessä Turkuhallissa kello 18.30. TPS etenisi voitolla finaaleihin Tapparan vastustajaksi, Ilveksen voitto tarkoittaisi seitsemättä peliä maanantaina Nokia-areenalla.

Lue lisää: Pakkovoiton paikka, osa 2 – Ilves on nostanut vahvuuteensa pitkään katsomossa odottaneen ulkomaalaiskolmikon

Aamulehti seuraa peliä alla. Muista päivittää selaimesi tai sovelluksesi sivua, jotta näet uusimmat päivitykset. Näet tuoreimman päivityksen ylimpänä.

Liveseuranta:

TPS–Ilves 1–0 (x–x, x–x, x–x)

Maalit:

1–0 Mikael Pyyhtiä (Markus Nurmi, Juuso Pärssinen) 11.40.

Seuranta:

14 min: Ilveksen ykköseltä karmea vaihto omassa päässä. TPS pitää kiekkoa miten tahtoo, eivätkä keltapaidat tahdo päästä millään alueelta pois. Eilen säväyttäneeltä Juuso Pullilta perättäiset heikot suoritukset ensin kiekollisena ja sitten kiekottomana.

MAALI! Pullin laukauksesta seurannut hyökkäyspään aloitus tuottaa välittömästi TPS:n avausmaalin. Kiekko jää heteksi pyörimään pelaajien jalkoihin, ja lopulta se päätyy Mikael Pyyhtiälle, jonka terävä ranneveto uppoaa etukulmasta ohi Langhamerin. Jo kevään kahdeksas playoff-maali Pyyhtiälle. 1–0 Mikael Pyyhtiä (Markus Nurmi, Juuso Pärssinen) 11.40.

11 min: TPS:n vaarallinen ykkösketju saa aikaan vaarallisen hyökkäyksen tynkää, mutta lopputulos on vain Valtteri Pullin vaaraton siniviivaveto. Markus Nurmi on maalinedustalla vihellyksen jälkeen jälleen keltapaitojen kanssa pienessä kahakassa.

10 min: TPS:n ykkös-yv:n pelinrakentelu on hieman huolimatonta, eikä tulosta synny. Kakkosmiehistölle jää lyhyt tilaisuus, mutta he eivät saa peliä edes pyörimään ja jäähy päättyy.

8 min: Yleisö kohahtaa, ja sitten kuuluu myös vihellys: Ilvekselle kaksiminuuttinen väärästä vaihdosta.

6 min: TPS viisikkopuolustus on ollut ottelun alussa vankkaa. Mainostauolta joukkueet palaavat aloitusympyrään voimakkaiden T-P-S-huutojen säestämänä.

4 min: Jack Rodewald ryöstää kiekon Leo Lööfiltä Ilveksen päädyssä luvattoman helposti. Veto painuu jo Langhamerin jalkojen välistä, mutta menee ohi maalin.

3 min: TPS saa ensimmäisen hyvän vetopaikan, mutta Langhamer torjuu Erosen yrityksen. Maaleilla ovat tänään totutusti Langhamer ja Karejev.

0 min: Ja sitten mennään!

TPS:n kokoonpanoon on tullut viime hetken muutos: Aleksi Anttalainen korvaa Eemil Viron kotijoukkueen puolustuksessa. Anttalainen pelasi runkosarjassa vain 12 ottelua, ja on sen jälkeen ollut pitkään sivussa.

Alkuseremonioissa pidettiin hiljainen hetki torstaina kuolleen Ilkka Kanervan muistolle. Maamme-laulun lauloi tällä kertaa Kyösti Mäkimattila. Ja pian päästäänkin itse asiaan!

Joukkueet ovat saapuneet jäälle! TPS:nkin alkushow kykenee nostattamaan hyvin tunnelmaa siihen pisteeseen asti, kunnes huipentumana toimii kotijoukkueen sisääntulo.

TPS:n ennakkoshow’ssa ei ole säästelty ainakaan desibeleissä. Tunnelmasta on vaikea sanoa, kun kaiuttimien ääni on jo itsessään suorastaan infernaalinen. Ilveksen kannattajia lippuineen on kansoittanut yläkatsomosta yhden nurkkauksen.

Ottelun alkuun on noin vartti, ja TPS:n seisomakatsomo aloittelee ensimmäisiä T-P-S-huutoja. Seisomakatsomo alkaa olla jo täynnä, istumapaikkoja kansa ei ole vielä ehtinyt täyttää.

Turkuhalli ei edelleenkään ole periaatteessa iällä pilattu, mutta sen vanhanaikaisuus käy selväksi Tampereen huippumoderniin Nokia-areenaan verrattaessa. Kokonaisuus on verrattavissa Hakametsään: se on yleisesti ikivanhojen liigahallien keskuudessa edelleen kärkipäätä, muttei kuitenkaan millään tavalla ajan hermolla.

Tervetuloa liveseurannan pariin! Aamulehti on paikan päällä Turkuhallissa valmiina jännittävään kiekkoiltaan.

Ilveksen kokoonpano:

Ivan Nikolishin–Petri Kontiola–Joonas Oden

Colton Beck–Balazs Sebök–Nicholas Baptiste

Eemeli Suomi–Matias Mäntykivi–Joona Ikonen

Eetu Päkkilä–Joni Ikonen–Marko Anttila

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Tuomas Salmela–Aleksi Elorinne

Leo Lööf–Juuso Pulli

Daniel Gazda

Marek Langhamer (Niko Parkkinen)