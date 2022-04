Tästä on tehty Tapparan tulikuuman trion vire – Tappara eteni finaaliin kolmen T:n voimalla: ”Se oli oikeastaan koko sarjan kuva”

Petteri Puhakka on Tapparan tuntemattomia jalokiviä. Hänen, Otto Rauhalan ja Joona Luodon nelosketju on ollut pudotuspeleissä ilmiliekeissä.

Torstai-illasta Nokia-areenassa tuli täydellinen tapparalaisten juhla. Tappara kaatoi pudotuspelien ehjimmällä esityksellään Kouvolan KooKoon 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) ja eteni miesten jääkiekkoliigan finaaleihin voitoin 4–1.

Katsomossa sinioranssien kevään ennätysyleisö (10 371 katsojaa) nautti olostaan ja näkemästään, mikä piti tunnelman korkealla. Kuin kaiken kruunuksi Tappara-faneilla riitti hurrattavaa niin omiensa kuin KooKoon puolella. Kolmannessa erässä Nokia-areenan valotaululle nostettiin KooKoon norjalaispuolustaja Alexander Bonsaksen, jota kiitettiin vuosista Suomessa. Taistelija voitti Tappara-paidassa mestaruudet 2016 ja 2017, minkä vuoksi kirveskannattajat palkitsivat Bonsaksenin raikuvin aplodein.

Bonsaksen nousi vaihtopenkiltään ja nosti kätensä ilmaan osoittaakseen kunnioituksensa faneille. Tamperelaista kiakkokulttuuria parhaimmillaan.

"Hyvä ja tasainen peli, jossa saimme käännettyä voiton meille. Se oli oikeastaan koko sarjan kuva. KooKoo antoi meille hyvän vastuksen”, Tapparalle kaksi maalia tehnyt Petteri Puhakka mietti.

Joukkue tulee, kädet ilmaan!

Tappara-maalivahti Christian Heljanko piti tutuksi tulleen kapellimestarisession voiton jälkeen.

Miro Siltanen (vas) ja Aapo Karpiola (oik) juhlivat voittoa Tapparan fanikatsomossa. ”Tuntuu liian hyvältä!”, huusi Miro. ”Finaaleja tullaan totta kai katsomaan ja lähdetään Turkuun myös”, ennakoivat nuorukaiset tulevaa finaalia.

Tappara kohtaa ensi viikolla Tampereella alkavissa liigafinaaleissa joko TPS:n tai Ilveksen. Kirvesrinnoille finaalipaikka oli seitsemäs viimeisestä yhdeksästä pudotuspelitaipaleesta. Liigahistoriassa vain 1990-luvun TPS-dynastia on kyennyt parempaan. Mustavalkoiset ottivat kahdeksan finaalipaikkaa yhdeksästä mahdollisesta vuosina 1989–97 ja 1993–2001.

Tappara oli torstaina kolmen T:n joukkue: tyly, tehokas ja tasainen. Jos jokin yksikkö ansaitsee erityisen noston, niin se on Tapparan nelosketju Joona Luoto–Otto Rauhala–Puhakka. Luoto (torstaina 0+2 / pudotuspeleissä 15 pistettä), kapteeni Rauhala (0+1 / 8) ja Puhakka (2+0 / 7) ovat koonneet pudotuspeleissä härkämäiset 30 yhteispistettä. Nelosketjulle lukema on käsittämätön!

”Teemme kovasti hommia puolustuspelin kautta, minkä avulla olemme saaneet riistoja ja sitten ei tarvitse kuin enää viimeistellä – ja nyt olemme viimeistelleet hyvällä prosentilla Jokaisella meistä on itseluottamusta ja flow’ta”, Puhakka selvitti.

Puhakka tasoitti ratkaisuottelussa 1–1:een alivoimalla, joka on ollut Tapparan vahvuus läpi kauden ja tuottanut tukun maalejakin. Puhakka katkaisi Samuli Ratisen uhkarohkean syötön ja ponkaisi läpi Patrik Virran kanssa. Pyhäjoen lupaus tiesi syötön olevan aina riski ja laukoi itsevarmasti kiekon ohi KooKoon Nick Malikin.

”Tiesin heti, mitä tulisin tekemään. Noita on treenattu ja katselin veskaria, niin alhaalla oli tilaa”, Puhakka avasi.

”Alivoima on kulkenut koko kauden. Meillä on selvä sapluuna. Olemme sopineet, että paikkaa hyökkäykseen voi lähteä haistelemaan.”

Puhakan ilta kruunautui kolmannen erän 3–1-osumaan, jonka alusti taivaan tähtien kanssa kilpaa tuikkiva Luoto, 24. Lempääläläinen on tehnyt pudotuspeleissä enemmän pisteitä (15) kuin runkosarjassa (14), eikä yhden runkosarjan piste-ennätyskään (16) ole enää kaukana.

”Hän (Luoto) pelaa huikealla itseluottamuksella. Kun on kuuma lapa, niin ei muuta kuin kiekkoa sinne ja se päätyy maaliin”, Puhakka kehui.

Petteri Puhakka ei lähtenyt syöttelemään alivoimalla kahdella nollaa vastaan -hyökkäyksessä.

Otto Rauhala (vas.) lämäsi ylärimaan. Huippuvireinen ketjukaveri Joona Luoto seurasi vierestä.

Tappara-puolustaja Mikael Seppälä manasi maalipaikan

Puhakka, 21, on pohjoisen jannuja Pyhäjoelta. Tie Kärpissä nousi pystyyn, joten Puhakka lähti etelään ja Tampereelle hakemaan vauhtia kesällä 2020. Puhakka pelaa Tapparassa toista kauttaan ja teki päättyneessä runkosarjassa jo 10 osumaakin.

”Hyvin olen kotiutunut hienoon kaupunkiin ja organisaatioon. Olen viihtynyt Tampereella”, Puhakka sanoi.

Alkoiko tuossa ”Tampereella”-sanassa olla jo oikeankuuloista ärrää?

”Saa nähdä, saa nähdä. Se tarttuu niin helposti. Se on työn alla”, Puhakka nauroi.

Puhakkaa on koulittu tapparalaisin menoin puolustavammasta ja pienemmästä roolista, johon kuuluu säännöllinen huhkiminen alivoimalla, kohti tulevien vuosien isompaa hyökkäysvastuuta.

”Alivoima on tärkeä tehtävä jääkiekossa ja tykkään pelata sitä. Sitä kautta saa enemmän minuutteja. Minulla on mennyt täällä hyvin, mutta tärkeintä on joukkueen voittaminen”, Puhakka lausui tapparalaisittain.

Kun Puhakan joukkuekaverit puhuvat hänestä nauhurin ollessa kiinni, lausunnot kertovat kirvesrintojen salaisesta timantista, jolta odotetaan tulevaisuudessa suuria asioita. Ensimmäiset askelmerkit ovat ainakin olleet lupaavia.

”Hienoja juttuja, että olen saanut joukkuekaverien arvostuksen, mutta minä teen vain oman työni, en sen kummempaa”, Puhakka vähätteli.

Seuraavaksi edessä ovat Puhakan uran ensimmäiset SM-finaalit.

"Lähdetään ennen kaikkea nauttimaan!”

Mitä tapahtui Rautaa alivoimalla 1. erä: KooKoo osui ensimmäisellä yrittämällään. Puolustaja Juho Rautasen kauden ensimmäinen maali syntyi, kun kirvespakki Santtu Kinnunen teki Tappara-vahti Christian Heljangolle täydellisen liikkuvan maskin. Petteri Puhakka tasoitti 1–1:een alivoimalla päättäväisellä ratkaisulla. 2. erä: Ottaako Tappara jäähyjä tahallaan? Veli-Matti Savinainen survoi irtokiekosta johto-osuman kirvesrintojen toisella alivoimaosumalla. 3. erä: Tappara ei antanut KooKoolle palaakaan. Puhakka naulasi 3–1:een Joona Luodon esityöstä. Otto Rauhala ja Luoto namuttelivat vielä Otto Leskiselle, joka laukoi loppuluvut. Yleisöä: 10371. Entäs nyt? Tappara aloittaa finaalisarjan ensi viikolla Nokia-areenassa joko TPS:a tai Ilvestä vastaan.