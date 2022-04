Kapteeni Otto Rauhalan täytyy johdattaa joukkonsa vielä yhden esteen yli – Tapparan maalintekotilasto osoittaa kohti kattoa oikeaan aikaan

Tapparan maalintekotehokkuus on ollut parhaimmillaan pudotuspeleissä. Siitä on hyvä ponnistaa finaalisarjaan.

Tappara on kiristänyt maalintekoaan juuri ratkaisevalla hetkellä eli pudotuspeleissä. Se näkyy tuloksessa: kirvesrinnat eteni finaaleihin, kun KooKoo kaatui viidennessä välierässä 4–1 ja voitoin 4–1. Välieräsarjaan kirvesrinnat ovat nakuttaneet kauden isoimpia ottelukohtaisia maalimääriään.

Kun runkosarjassa Tappara osui 3,1 kertaa pelissä, Lukko-puolivälieräsarjaan maalimäärä nousi 3,2:een per peli. KooKoota vastaan vauhti on vain kasvanut. 22 maalia keskiarvolla 4,4 osumaa peliä kohden.

”Pleijareissa yritetään pelata suoraviivaisesti, ehkä se kantaa sitten myös maalinteossa”, Tappara-kapteeni Otto Rauhala mietti.

Tapparan Petteri Puhakka näytti suoraviivaisuutta alivoimalla ja laukoi ilman hienostelua Tapparalle 1–1-maalin.

Rauhala oli jälleen yksi työn sankareista ja pääsi myös tilastoihin. Tapparan ilmiliekeissä oleva nelosketju oli taas tehokas. Rauhala sai syöttöpisteen Otto Leskisen viimeiseen maaliin.

”Tosi hyvältä maistuu finaalipaikka. Tämä oli meiltä sarjan ehjin esitys ja on tosi hyvät fiilikset.”

Kapteenilla on edessä joukkueensa raahaaminen viimeisen esteen yli kohti kultaa.

”Se on tavoite, pitää lähteä nauttimaan. Ei ole itsestäänselvyys, että pääsee pelaamaan näitä pelejä. Oli kauhea meininki kentällä ja katsomossa”, Rauhala kiitteli.

10 371 katsojaa todisti viidettä välierää Nokia-areenassa. Tappara-fania pääsi juhlimaan finaalipaikkaa.

Yleisö seisoi viimeisen minuutin ja taputti Tapparan finaalipaikan kunniaksi.

Otto Rauhala (vasemmalla) juhlii taas yhtä nelosketjun tekemää maalia.

Kapteeni sai myös osansa maalipaikoista. Hän pääsi Joona Luodon kanssa kahdella nollaa vastaan. Rauhala päätti laukoi, ilman tulosta.

”Oli pitkä vaihto jo alla, olin aika hapolla. En tiennyt yhtään, onko takapainetta, joten päätin ampua.”

Tappara-kapteeni Otto Rauhala (vasemmalla) pääsi Joona Luodon kanssa nokikkain KooKoo-vahti Nick Malikin kanssa. Vaikka maalia ei tästä tullut, Rauhala alusti Tapparan 4–1-maalin.

Puolustus pitää

Samalla kun maalinteko on toiminut, Tappara on pystynyt pitämään päästettyjen maalien määränsä hyvin samoissa luvuissa kuin runkosarjassa. Maaleja Tappara päästi jo runkosarjassa vähiten.

Tappara ei ole varsinaisesti juurikaan tehokkaampi laukaustilastojen valossa kuin runkosarjassa. Laukaisuprosentti on jopa hieman heikompi: 7,80 prosenttia, kuin runkosarjan lukema oli 10,10.

Ylivoima on kuitenkin kohentunut. Tappara on tehnyt viisi ylivoimamaalia tänä keväänä. Prosentti on noussut runkosarjan 17 noin 25:een prosenttiin. Ja erikoisuutena torstain KooKoo-pelin kaksi alivoimamaalia.

”Heljanko hoitaa ne vedot, jotka meiltä menee ohi puolustaessa”, Rauhala viittaa maalivahti Christian Heljangon isoon rooliin.

Tapparan maalivahti Christian Heljanko torjuu loput vedot, mitä tulee Tapparan puolustuksesta läpi, Otto Rauhala kertoo. Heljanko ojensi mailansa finaalipaikan varmistuttua katsomoon.

Tappara on päässyt keväällä juhlimaan maalinteossa, KooKoo-sarjassa Tappara osui 4,4 kertaa pelissä.

Laukaisutasapainoa kuvaavassa corsi-tilastossa Tappara (52,60 prosenttia) on ollut neljästä välieräjoukkueesta paras pudotuspeleissä.

Oma lukunsa on se, mistä pääsee laukomaan. Tappara pääsi laukomaan selvästi enemmän maalin läheltä ja parhaista sektoreista kuin KooKoo. Maalinsa Tappara teki juuri paraatipaikoilta.