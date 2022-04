TPS:n superkolmikko taas Ilveksen tuhona: ”Aika ja tila on otettava heiltä koko ajan pois”

Ilves jäi toisen kerran peräkkäin ilman maalia Turussa, kun TPS otti välieräsarjassa kolmannen voittonsa maalein 3–0.

Ilveksellä on kaksi suurta ratkaisematonta ongelmaa ja Mount Everestin korkuista estettä ylitettävänään välieräsarjassa TPS:aa vastaan.

Ensimmäinen on turkulaisten superketjun pysäyttäminen, toinen maalinteon tehokkuus tasakentällisin.

Ottelusta toiseen kolmikko Mikael Pyyhtiä–Juuso Pärssinen–Markus Nurmi tulee, pyörittää ja jossain vaiheessa ottelua myös iskee sen ratkaisevan voiton varmistavan osuman.

Neljännessä välierässä Turussa Ilves raatoi, repi, taisteli, otti urhoollisesti vastaan iskuja ja blokkasi laukauksia lähes päätöserän puoliväliin saakka. Myös maalivahti Marek Langhamer oli pelipäällä ja piti maalinsa reilut kaksi erää muurattuna.

Kunnes SM-liigan pudotuspelien paras ketju teki taas temppunsa. Pärssinen tykitti ottelun voittomaalin ajassa 47.00. Kuin kruunuksi superillalleen myös Pyyhtiä ja Nurmi tekivät vielä maalin mieheen.

Näin TPS voitti neljännen välierän maalein 3–0 (0–0, 0–0, 3–0) ja siirtyi ottelusarjassa 3–1-johtoon.

Finaalipaikka on turkulaisille katkolla perjantaina Nokia-areenassa.

Ilveksen toinen yhtä suuri dilemma on maalinteon sietämätön vaikeus – ponneton tehottomuus tekopaikoissa. Kärjistäen sanottuna jopa kädettömyys.

Kissapedot ovat tehneet neljässä välierässä vain neljä maalia – niistä kolme ylivoimalla. Molemmissa Turun otteluissa Ilves on jäänyt nollille.

Viidellä viittä vastaan viimeistelyyn on pystynyt vain Joonas Oden ensimmäisessä välierässä.

TPS ei ole onnistunut vielä kertaakaan ylivoimalla, mutta maalit tasakentällisin ovat turkulaisten eduksi 13–1!

Ilves-vahti Marek Langhamerin maalilla riitti kiirettä ja ylimääräisiä pelaajia.

Ilveksen puolustaja Jarkko Parikka on kaikesta huolimatta luottavainen, että ottelusarja voi vielä kääntyä.

”Nytkin pelin luonne olisi todennäköisesti ollut ihan erilainen, jos olisimme tehneet avausmaalin. Osuma tuo aina lisää energiaa ja vapauttaa omaa peliä”, Parikka spekuloi.

Siinä on kuitenkin se pikkujuttu – kiekko pitää panna sinne maaliin.

Miksi se on ollut teille niin vaikeata tässä sarjassa?

”Tietynlainen tylyys ja päättäväisyys on puuttunut. Kun paikka aukeaa, on pystyttävä se myös käyttämään. Ei voi vetää vaan sinne päin, vaan pitää sijoittaa kiekko viileästi ohi veskarin, kuten Konna (Petri Kontiola) teki Kärppiä vastaan seiskapelissä”, Parikka tuumi.

Viisaita sanoja, mutta ei näköjään Ilveksen pelaajille helppoa toteuttaa.

Siinä mielessä puolustaja on olennaisimman totuuden jäljillä, että aivan liian usein Ilveksen loistopaikatkin ovat päätyneet laukaukseen suoraan TPS-vahti Andrei Karejevin rinnassa olevaan TPS-logoon.

Niin lujaa kukaan Ilveksestä ei lauo, että se läpi menisi tai siitä edes kimpoaisi maaliin.

Ilveksen tilanne on myös henkisesti haastava. Enää ei ole varaa yhteenkään tappioon tai finaalipaikka jää haaveeksi.

”Vaihto, erä ja peli kerrallaan. Yhtään pidemmälle ei tarvitse – tai kannata ajatella. Uskomme ei varmasti horju”, Parikka vakuutti.

Entäpä se TPS:n ykkösketjun pysäyttäminen?

”Aika ja tila on otettava heiltä koko ajan pois. Kun koko ajan joku on iholla tai riittävän lähellä häiritsemässä, he eivät pääse tekemään taikojaan”, Parikka ennakoi.

Finaalisarja on ensimmäisen kerran katkolla TPS:lle pitkäperjantaina Nokia-areenassa.

TPS-maalivahti Andrey Kareev pelasi loistavan pelin.

TPS:n Mikael Pyyhtiä aiheutti jälleen Ilvekselle harmia.

Marek Langhamer oli paljon vartijana Ilveksen maalilla, kun TPS vyörytti hyökkäyksiä.