Yhdeksän erää Turussa, yksi maali – tehottomuus sysäsi Ilveksen pronssi­peliin: ”Kopissa on iso pettymys ja suru”

Turun Palloseura pelaa toisena perättäisenä vuotena SM-finaaleissa. Ilves oli välierien vieraspeleissä aivan liian tehoton.

Aamulehti, Turku

Tampereen Ilveksen kevät on ollut suorastaan hurmoksellinen. Lauantai-iltana mestaruus­jahti tuli kuitenkin päätökseen, kun Turun Palloseura otti kuudennessa välierässä finaalipaikan ratkaisseen neljännen voiton.

Samalla Turussa näytettiin, että osataan sitä tunnelmaa pitää muuallakin.

Turkuhallissa meno oli kuin 1990-luvun menestysvuosina, ja yleisömääräkin nousi yli kymmenen tuhannen. Tunnelmaa piti niin kotiyleisö kuin vieraskannattajatkin, joita oli matkannut Ilveksen tueksi runsain mitoin.

Kuudennessa pelissä Ilves tuskaili ottelusarjan muiden vieraspelien tavoin maalinteon kanssa, eikä se johtanut ottelua missään vaiheessa. Tappio tuli lopulta maalein 1–2.

”Teimme ottelusarjassa jokusen ison kohtalokkaan virheen, ja oma maalinteko oli tosi vajaata. Kyllä tässä lajissa pitkässä juoksussa saa mitä tilaa, sattumat, onnet ja pomput menevät lopulta tasan”, Ilves päävalmentaja Jouko Myrrä summasi.

”Karu fakta on, ettei meistä ollut Tepsiä kukistamaan neljää kertaa, eikä edes kolmea.”

Valtaisa pettymys huokui Ilves-pelaajista tappion varmistuttua. Kapteeni Eemeli Suomi ei ollut tappion jälkeen juttutuulella. Myös päävalmentaja Myrrän äänestä kuuli, että tappio otti koville.

”Koppi on hiljainen. Siellä on iso pettymys ja suru”, Myrrä kuvaili.

”Suurimman osan kanssa olemme tehneet aika pitkään hommia. Olemme aistineet mahdollisuuden pärjätä ja uskoneet siihen. Sitten se mahdollisuus mureneekin, emmekä olleetkaan tarpeeksi hyviä. Olo on meillä jokaisella todella tyhjä.”

Eetu Liukas teki TPS:n finaalipaikan ratkaisseen voittomaalin Aarne Intosen mainiosta esityöstä. Hyvän ottelun pelannut Ilves-vahti Marek Langhamer oli tilanteessa vailla mahdollisuuksia.

Missä maalit?

Ilves ehti pelata välieräsarjassa kahdeksan perättäistä erää Turussa maaleitta, kunnes Nicholas Baptiste osui viimein noin neljä minuuttia ennen kutospelin loppua.

Baptisten kaivatulla maalilla Ilves sai lopussa vielä aikaan taistelun, mutta TPS:n puolusti vahvasti koko viisikon voimin loppuhetkillä, kuten koko ottelussa aiemminkin. Maalivahti Andrei Karejev toimi viimeisenä lukkona – joskin Ilveskään ei missään nimessä kaatunut Marek Langhamerin suorituksiin.

TPS piti kuudennessa välierässä johtoasemaa pitkään hallussaan avauserän maalilla. Asialla oli jälleen Mikael Pyyhtiän, Markus Nurmen ja Juuso Pärssisen muodostama nuori ykkösketju.

Tuo kolmikko oli Ilvekselle välierissä liian paha pideltävä. Heidän panoksensa oli iso tekijä siinä, että tasainen välieräsarja kääntyi lopulta turkulaisten eduksi.

”Heidän kuuma ja lahjakas ykkösketjunsa oli iso tekijä näissä heille päättyneissä otteluissa. Ja varmasti sekin näkyi, että he olivat toisena kautena peräkkäin näissä samoissa paikoissa. He olivat niissä kokeneempia ja kovempia, meillä oli monta ensikertalaista.”

Finaalipaikka on tosiaan TPS:lle jo toinen perättäinen: viime keväänä se ylsi SM-hopealle hävittyään finaalisarjan Lukolle. Tuolloin joukkuetta valmensi Raimo Helminen, nyt päävalmentajan rooli on Jussi Ahokkaan, jota pidetään yhtenä Suomen lahjakkaimmista nuorista valmentajista.

TPS:n ykkösketju teki Ilvestä vastaan tuhojaan. Mikael Pyyhtiä iski kuudennessa pelissä avausmaalin, ja kultakypärä Markus Nurmi oli koko ottelusarjan näkyvimpiä hahmoja monin tavoin.

Virtaa vielä yhteen peliin

Ilveksen edellinen SM-mitali on pronssi keväältä 2001. Pronssista pelataan tänä keväänä yhdessä ottelussa, jota Ilves tulee isännöimään Nokia-areenalla.

Pronssiottelussa vierasjoukkueena on Tapparalle oman välieräsarjansa hävinnyt KooKoo. Ottelu pelataan sunnuntaina 24. toukokuuta.

”Joukkueen tavoite oli pelata maanantaina seitsemäs peli ja voittaa se, joten tällä hetkellä pronssipeliin on matkaa. Uskon kuitenkin siihen, että tuon joukkueen sydän on edelleen terve, ja pronssipeli on vielä tälle joukkueelle ja organisaatiolle iso juttu”, Myrrä sanoi.

”Haluamme vielä kotiyleisölle ja Ilves-kannattajille tarjota yhden pelin, vaikka se viimeinen peli ei tulekaan olemaan finaalipeli. Laitamme kyllä varmasti kaiken likoon”, hän lupasi.

Joonas Oden pystyi vauhdillaan aiheuttamaan vaikeuksia TPS-puolustukselle, jonka otteet olivat muutoin varmoja.