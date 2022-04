Tappara pelaa seitsemättä kertaa finaaleissa viimeisestä yhdeksästä kaudesta. Saldo on suurta kunnioitusta herättävä.

Seitsemän finaalipaikkaa yhdeksällä yrittämällä. Tapparan finaalisaldo vuosilta 2013–22 on suurta kunnioitusta herättävä. Parempaan on kyennyt liigahistoriassa vain Hannu Jortikan TPS-dynastia, joka selvisi vuosina 1989–97 ja 1993–2001 finaaleihin kahdeksan kertaa yhdeksästä.

Kirvesrinnoille paluu miesten jääkiekkoliigan mestaruuspeleihin neljän vuoden tauon jälkeen voi kuulostaa jopa pitkältä ajanjaksolta. Paluun taustalla on tiukkaa kriittistä tarkastelua, joka huipentui kuluvan kauden vahvaan runkosarjaan ja tietysti tuleviin finaalipeleihin.

Liki kaikille muille seuroille neljän vuoden paussi finaalipeleistä on kuitenkin tavoiteltava olotila – ei pettymys.

Tappara oli runkosarjassa mahtavassa vireessä ja otti ykköspaikan. Lukko-puolivälieräsarja ja KooKoo-välierät toivat kirvesrinnoille sen halutun, eli jatkopaikat kahdesta viiden pelin sarjasta. Totuus kuitenkin on, ettei Tappara kaada finaalivastustajaansa TPS:a tai Ilvestä pudotuspeleissä toistaiseksi nähdyllä pelillään.

Jos Tappara oli runkosarjassa tasaisen tappava, pudotuspeleissä kirvesrinnat ovat menneet ylös ja tulleet alas. Parhaat vaiheet ovat näyttäneet kaikille Kanada-maljaa mieliville vastustajille, millaisen esteen läpi heidän on kultasaunaan päästäkseen kuljettava. Yksi tällainen peli nähtiin torstain ratkaisuvälierässä KooKoota vastaan. Tappara oli tyly, tehokas ja tasainen. Kolme T-kirjainta, joita Tappara huokuu ollessaan iskussa.

Huonoimpina hetkinään Tappara on rullaillut pintakaasulla ja päästänyt tilanteita käsistään. Tapparalla on ollut viime vuosina tapa jättää parhaansa piiloon, ellei sen ole ollut riittävä pakko.

Pudotuspeleissä riittävää pakkoa ei ole ollut niskassa jokaisena iltana. Kuluvan kauden Tappara on niin hyvä, että sillä on ollut varaa käyttää pintakaasuoptiotaan. Tässä onkin isoin ero viime kauden ja tämän kauden Tapparan välillä. Vuosi sitten Tappara löi kaiken keskelle Lukkoa vastaan välierissä, mikä riitti yhteen voittoon. Tämän kauden Tapparan ei tarvitse yltää maksimiinsa kuin vasta finaaleissa.

Tapparan tämän kauden parhaista parasta nähtiin maaliskuun alussa Mestarien liigan finaalissa Ruotsin Ängelholmissa. Rögle-ottelun tasollaan pelaavaa Tapparaa ei kotimaassa kaada kukaan. Tämä on pelottava fakta tulevan finaalivastuksen kannalta. Kirvesrinnoilla riittää resurssia parantaa.

Tapparan KooKoo-pelit eivät häikäisseet, mutta kehuttavista asioista on nostettava esiin kirvesrintojen työmiehet. Veli-Matti Savinainen ja Patrik Virta muodostavat kakkosketjuun rouhean, mutta tehokkaan parivaljakon. Puolustajapari Brady Austin–Mikael Seppälä on ytimessä pudotuspelikiekossa, mikä on alkanut näkyä kamppailuvoittojen lisäksi hyökkäystehoinakin.

Kirvesrintojen ykkössylinteristä pudotuspeleissä ei tarvitse kauaa keskustella. On makuasia, onko liigan kuumin ketju Tapparan nelosketju Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka vai TPS:n ykkösketju Mikael Pyyhtiä–Juuso Pärssinen–Markus Nurmi. Tapparan nelostrio on tehnyt pudotuspeleissä 30 pistettä! Kolmikosta jokainen pelaa hurjalla tasolla. Luoto, Rauhala ja Puhakka ovat kaikki luistelu- ja kamppailuvoimaisia pelaajia, jotka ovat löytäneet yhteisen sävelen. Suoraviivainen peli on tuottanut komeaa tulosta.

Nelosketjun merkitys Tapparalle on ollut ennakoimattoman iso. Merkitys tiivistyi torstain viidennessä KooKoo-pelissä, jossa Tappara ratkaisi finaalipaikan. Ensimmäisessä erässä Tappara oli 0–1-tappioasemassa, kun kirvesrintojen heikosti välierissä esiintynyt kultakypärä Anton Levtchi menetti kiekon ja otti perään hölmön hyökkäyspään jäähyn.

Tätä seuranneella alivoimalla Puhakka katkaisi Samuli Ratisen uhkarohkean syötön ja karkasi Virran kanssa läpiajoon. Puhakka tiesi syötön olevan aina riski ja laukoi itsevarmasti matalan kudin KooKoo-vahti Nick Malikin alta verkkoon.

Tapparan ykköstähti oli ajattelematon, duunariosasto paikkasi. Tapparan välieräpelien kuva.

Puhakan nimi kannattaa painaa mieleen. Tapparan sisällä 21-vuotiasta pyhäjokelaista pidetään salaisena timanttina, jolta odotetaan tulevaisuudessa suuria asioita. Puhakka on ansainnut kannuksiaan tapparalaisten ihanteiden mukaisesti puolustavana duunarina, jolla on iso alivoimavastuu, mitä on määrä seurata kasvava rooli hyökkäyspäässä. Päättyneessä runkosarjassa Puhakka rikkoi jo lupaavasti 10 maalin rajapyykin.