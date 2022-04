TPS:n kultakypärä Markus Nurmi sai Ilves-kannattajien vihat niskoilleen tempullaan – vieressä ollut Ilves-puolustaja: ”11 000 faniamme antoivat hyvän palautteen hänelle”

TPS:n ykkösnyrkki on paha pideltävä Tuomas Salmelalle ja kumppaneille.

Ilves-puolustaja Tuomas Salmela joutui ensimmäisenä todistamaan TPS-hyökkääjä Mikael Pyyhtiän karkumatkaa. TPS-puolustajan purkukiekko ensimmäisen jatkoerän seitsemännellä peliminuutilla ei pysähtynyt Ilves-kapteeni Eemeli Suomeen, eikä siniviivaa pitäneeseen Salmelaan.

Pyyhtiä kirmasi karkuun Salmelalta ja ujutti TPS:n voitonjuhlat käyntiin. Turkulaiset voittivat tiistain jännitysnäytelmän maalein 3–2 (0–0, 1–1, 1–0). TPS johtaa sarjaa voitoin 2–1.

”Juuri katsoin tilanteen videolta. Olisi pitänyt ottaa vähän kotiinpäin ja pelata varmemman päälle. Kiekko pomppasi mailan alta. Luin tilanteen huonosti, mistä kaveri rankaisi. Harmittaa pirusti”, Salmela ruoti.

Pyyhtiä viimeisteli viime ottelussa kypärätempun. Hänen, kultakypärä Markus Nurmen ja Juuso Pärssisen ykkösketju on TPS:n hyökkäyspelin syömähammas, jonka kanssa Salmelan kaltaisten Ilves-puolustuksen raatajien pitää hikoilla välieräsarjan ajan.

”TPS on hyvä ja vaarallinen joukkue. Pärssisen ketju on h**vetin vaarallinen ja hyvässä lennossa. Heidän kanssaan saa olla tarkkana. Heiltä on otettava aika ja tila pois”, Salmela analysoi.

Salmela ja Nurmi olivat osana kolmannen erän lopun yhteenottoa, joka sai Nokia-areenan yli 10 000-päisen yleisön raivon partaalle. Nurmi sai maalinedustalla ensin poikittaista mailaa Eemeli Suomelta ja perään Salmela hieraisi hänen kasvojaan hanskallaan. Nurmi kaatui teatraalisesti maahan, minkä Ilves-fanit palkitsivat kuuluvin buuauksin.

Nurmi ei harmikseen saanut Ilves-pelaajille jäähyä tilanteesta.

”No... En tiedä, onko parempi olla sanomatta mitään? 11 000 faniamme antoivat hyvän palautteen hänelle. En sano enempää”, Salmela lausui.

Ilveksen pelaamisessa oli tiistaina paljon hyvää. Se hallitsi pitkälti ensimmäiset 40 minuuttia ja se pääsi kahdesti johtoon ylivoimamaaleillaan, mutta TPS tuli välittömästi seuraavissa vaihdoissa tasoihin.

Sarja jatkuu heti keskiviikkona Turussa.

”Hyökkäysalueella olemme vahvoja, haastamme hyvin ja käännämme hyvin. Sieltä saimme paikkoja, mutta meidän on oltava tehokkaampia. Viimeinen silaus puuttui. Lähdemme Turkuun pelaamaan samalla tavalla, mutta tehokkaammin viimeistellen ja puolustaen vielä laadukkaammin ne TPS:n paikat. TPS tulee varmasti sairaan kovaa.”

Markus Nurmi (toinen vas.) piteli päätään vaihtopenkillä.