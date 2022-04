KooKoolta on loppumassa puolustajat kesken välierien – maalitilinsä avannut Tapparan Jukka Peltola tietää, kuinka vaikeaa on siirtyä pikahälytyksellä siniviivalle

Tapparalla on torstaina ensimmäinen tilaisuus varmistaa paikka finaaleissa. KooKoolle tilanne käy aina vaan tukalammaksi.

Aamulehti

Jääkiekon pudotuspeleissä voittaminen vaatii useimmiten muutaman tähtipelaajan sijaan tasaisen laadukasta joukkuetta.

Tapparan ja KooKoon välieräsarjasta on muodostumassa tästä erinomainen osoitus: Tapparan nelosketjusta on tullut sarjan kuumimpia kolmikoita, ja KooKoon suoritustaso on puolestaan laskenut sitä mukaa, kun siltä on pudonnut pois puolustajia loukkaantumisten vuoksi.

Neljäs välierä Kouvolassa oli pitkään tasainen, eikä vielä kolmanteen erään lähdettäessä ottelun voittajasta ollut mitään takeita. Lopulta tulos pääsi repeämään kotijoukkueen kannalta melko tylyksi, sillä Tappara vei voiton maalein 5–1.

Täten myös ottelusarjan tilanne on nyt sen eduksi 3–1, eli finaalipaikan varmistamiseen ensimmäinen mahdollisuus on tarjolla torstaina Nokia-areenalla.

”Meillä on erittäin tasainen joukkue. Pystymme jauhamaan neljällä sylinterillä, ja sitä me haemmekin. Neljän ketjun pelillä pystyy väsyttämään vastustajan”, ylisti pudotuspelien ensimmäisen maalinsa komealla rystynostolla tehnyt Jukka Peltola.

Esimerkiksi teoreettisessa nelosketjussa pelaava Joona Luoto on noussut yhdeksi kevään tehokkaimmista pelaajista. Maanantaina tuli kaksi syöttöpistettä, nyt hän intoutui hattutempun tekemiseen.

Pudotuspelien pistepörssissä Luodon 13 pistettä riittävät jaettuun kärkipaikkaan KooKoon Kim Strömbergin ja TPS:n Markus Nurmen kanssa.

Lue lisää: Joona Luoto on kuin luotu pudotuspeleihin – Tappara-tähti nousi pörssikärjen tuntumaan, kuittasi peliä edeltäneen tilanteen tyynesti: ”Nyt te olette nähneet harhoja tai olen ollut itse unessa”

Tapparan nelosketjusta pudotuspelien avainpelaajaksi noussut Joona Luoto iski tiistaina hattutempun. Loukkaantumiset ovat osoittaneet puolestaan KooKoon joukkueen ohuuden.

Jälleen menetys

Kaksi ensimmäistä erää menivät pudotuspelimäisen tasaisissa merkeissä. Avauserä oli kokonaan maaliton, ja toisessakin avausmaalia saatiin odotella vielä jonkin aikaa.

”Emme ehkä saa parastamme pelien alkuun. Kaveri tulee todella kovaa päälle, ja me ehkä vähän nukumme ja teemme itsellemme asiat välillä todella vaikeaksi. Nyt siihen tarvitsee ihan oikeasti löytää jotain”, Luoto arvioi kriittisesti C Moren haastattelussa.

Pelin puolivälin tienoilla Tappara siirtyi johtoon, kun Luoto pääsi odottamatta läpiajoon. Ensimmäisen yrityksen sekä irtokiekon jälkeen kiekko lipui ensin maaliviivalle ja siitä KooKoon puolustajan Eero Teräväisen kautta maaliin.

Maaliakin merkittävämpää tilanteessa saattoi olla, että kaatuessaan Teräväisen toinen jalka vääntyi osuessaan maalin tolppaan, ja hän poistui välittömästi pukuhuoneen puolelle. Teräväinen ei enää palannut otteluun.

KooKoon Eero Teräväinen loukkasi jalkaansa tilanteessa, josta syntyi myös Tapparan ensimmäinen maali. Teräväinen ei kyennyt enää ikävän törmäyksen jälkeen palaamaan kokoonpanoon.

Toisessa pelissä KooKoo oli menettänyt jo ykköspakkinsa Petteri Nikkilän, joten joukkueen alakerta oli jo ennestään hyvin ohut. Riku Tuomola on jouduttu nostamaan vakiorotaatioon, ja läpimurtokauttaan pelaavan Peetro Seppälän taakka on käymässä hurjaksi.

Tämä johtikin epätoivoiseen kokeiluun: ykkösketjun laituri Heikki Liedes kävi vasempana pakkina, ja hänen ollessaan kentällä Jukka Peltola vapautui helposti läpiajoon ja maalintekoon.

”He yrittivät siinä tilanteessa vielä painostaa ja tehdä sitä maalia, ja painoton pakki oli ajanut sinne maalille, jolloin minulle vapautui paikka läpiajoon”, Peltola kertasi tapahtunutta.

Voiton päässä

KooKoon pakkipula on yltynyt jo sille tasolle, ettei sitä keskiviikon yhden välipäivän aikana korjata. Torstain viidennen pelin yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä onkin, miten KooKoo saa minimoitua tämän ongelman vaikutukset.

Monipuolisella Peltolalla itselläänkin on aiemmilta vuosilta kokemusta myös puolustajana tuuraamisesta. Tehtävä ei hänen mukaansa ole varsinkaan pikahälytyksellä todellakaan helppo.

”Peli on nopeaa ja irtokiekkoja tulee, joten sijoittuminen ja oikealla paikalla oleminen on ehdottoman tärkeää. Se siinä on vaikeinta”, hän totesi.

Torstaina voittamalla ei enää tarvitsisi tänä keväänä palata Kouvolaan.

”Lähdemme lähestymään sitä samalla tavalla kuin näitä muitakin pelejä, pelataan vaihto kerrallaan eikä turhaan mietitä liian pitkälle. Meillä on vielä paljon parannettavaa, ja huomenna saamme vähän pureskella niitä asioita”, Peltola totesi tulevasta.