Otto Rauhala kaivoi Tapparan ylös kuopasta – KooKoo kärsi pahan takaiskun, joka voi vaikuttaa koko välieräsarjan suuntaan

Tappara sai Kouvolassa toisen välierän aluksi saavillisen kylmää vettä niskaansa, mutta ylsi lopulta selvähköön voittoon.

Aamulehti

Tampereen Tappara on jo vuosikausien ajan palkinnut liigajoukkueestaan kuukausittain työpanoksellaan säväyttäneen pelaajan Kuukauden kaivajana.

Vaikka palkinto menee jatkuvasti eri osoitteisiin, ei olisi suuri vääryys, jos tunnustuksen saisi joka kerta Tapparan kapteeni Otto Rauhala.

Lauantaina Rauhala suorastaan kirjaimellisesti kaivoi joukkueensa kahden maalin takaa voittoon. KooKoo kaatui toisessa välieräottelussa Kouvolassa lopulta 6–3, ja voitot ovat jälleen tasan 1–1.

Usein Rauhalan panos on nähtävillä enemmän pyyteettömänä työntekona, mutta nyt puolustavan sentterin tilastorivikin oli komeaa luettavaa: kolme syöttöpistettä, tehosaldo +4 ja aloitusvoitot omille 67-prosenttisesti.

”Se on meidän joukkueen identiteetissä joka jätkällä: työnteko palkitaan”, Rauhala totesi.

”Tänään meidän kentällemme sattui tulemaan maaleja, ja ensi pelissä on luultavasti jonkun muun vuoro. Meillä on hyvin tasapainoinen jengi.”

Otto Rauhala, Petteri Puhakka ja Brady Austin tehtailivat hyökkäyspään aloituksista Tapparan toisen erän maalit.

Karmiva startti

Ottelun alku oli Tapparan kannalta shokeeraava. Välieräsarjaan selvänä ennakkosuosikkeina lähteneiden vieraiden odotettiin ottavan avauspelin jatkoaikatappiosta sisuuntuneena nyt sarjan hallintaansa.

KooKoo oli kuitenkin toista mieltä. Kotijoukkue iski runsaassa seitsemässä minuutissa kolme maalia, ja Tappara oli aivan köysissä.

”Pari ekaa vaihtoahan olivat hyviä, mutta kaveri teki ylivoimalla heti maalin. Ehkä ne maalit veivät liikaa peliä ja meidän fokustamme pois meidän jutustamme. Rupesimme vähän pakottamaan ja viisikko oli repaleinen”, Rauhala totesi.

Vielä perjantaina Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola ei kertomansa mukaan edes harkinnut Christian Heljangon vaihtamista Janis Kalninsiin.

Nyt latvialaisvahti lyötiin tositoimiin jo noin kuuden ja puolen minuutin kohdalla, kun viidestä ensimmäisestä laukauksesta kaksi oli päätynyt Heljangon ohi.

”Se oli enemmän vain herätys, että nyt pitäisi tehdä jotain. Eihän ’Chrisu’ voinut niille maaleille oikein mitään, ne menivät ihan kenttäpelaajien piikkiin”, Rauhala totesi.

Maalivahtipeli ei ole ollut ottelusarjassa toistaiseksi aivan odotetulla tasolla. KooKoon nuorta Nick Malikia ylistettiin Jukurit-ottelusarjan jälkeen jopa liigan kuumimpana maalivahtina, mutta lauantaina Malik ei kyennyt kannattelemaan joukkuettaan ja päästi muutaman torjuttavissa olleen maalin.

Avauserän jälkeen ottelu oli Tapparan hallintaa. Toisen erän kahdessa maalissa kaava oli täysin sama: Rauhala voitti aloituksen Tapparan näkökulmasta vasemman­puoleiselta b-pisteeltä, ja välitön suora laukaus upposi maaliin – ensin Brady Austinin lavasta, sitten Petteri Puhakan.

Hyökkäyspään aloituksista puhutaan joskus erikoistilanteina, eikä suotta.

”Varsinkin playoffeissa aloitusten merkitys korostuu, ne ovat hyökkäyspäässä hyvä paikka tehdä maali. Tänään saimme niistä tulosta, ja jatkossa niissä pitää olla entistä parempi”, Rauhala sanoi.

Vielä kolmannessa erässä Rauhala alusti kuudennen maalin hyvin itsensä näköisellä tyylillä: kiekonriisto hyökkäyspäässä KooKoon pelatessa ilman maalivahtia ja syöttö Veli-Matti Savinaiselle, joka sai lyödä kiekon tyhjiin.

Mikael Seppälä liu’utti kolmannen erän alkajaisiksi Nick Malikin ohi osuman, joka jäi lopulta myös voittomaaliksi.

Maalinedustalta käynnistynyt Petteri Nikkilän ja Waltteri Merelän välinen paini johti Nikkilän epäonniseen loukkaantumiseen, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi välieräsarjan kulkuun.

Isoja poissaoloja

Avauserän puolivälissä nähtiin ikävä tapahtuma, jolla voi olla suurikin vaikutus ottelusarjan kulkuun.

Vihellyksen jälkeisessä painissa Tapparan kultakypärää kantanut Waltteri Merelä ja KooKoon avainpuolustaja Petteri Nikkilä kaatuivat, ja Nikkilän vasen nilkka näytti jäävän Merelän alle. Nikkilä poistui pukuhuoneeseen välittömästi, eikä hän enää palannut jäälle.

Ottelun lopun KooKoo joutui pelaamaan viidellä pakilla, ja esimerkiksi Peetro Seppälä joutui urakoimaan melkein puolet ottelusta.

Keskimäärin yli 23 minuuttia pudotuspeleissä tahkonneen Nikkilän putoaminen riveistä tarkoittaisi jatkossa myös merkittävää puutetta KooKoon kiekolliseen peliin sekä puolustamiseen. Nyt KooKoo voitti ennen Nikkilän loukkaantumista pelatut noin 12 minuuttia maalein 3–1, mutta hävisi loppupelin 0–5.

Tappara oli kärsinyt oman ison takaiskunsa jo ennen ottelua. Anton Levtchi oli aluksi merkitty normaalisti ykköskentän laitaan, mutta lopulta hyökkäyksen kapellimestaria ei kaukalossa nähty. Lisäksi Tapparalta Santtu Kinnunen joutui jättämään toisessa erässä pelin kesken vastaanotettuaan kovan taklauksen.

Välieräsarjan kolmas ottelu pelataan yhden välipäivän jälkeen maanantaina Tampereella. Rauhala löysi voitosta huolimatta joukkueensa pelistä vielä selvästi parannettavaa.

”Vähän paremmin ja jämäkämmin pitää pystyä puolustamaan. Välillä tuntuu, että annamme kaverille liian helposti paikkoja. Heillä on paljon taitavia hyökkääjiä, joiden kanssa on oltava hereillä. Emme voi säntäillä turhaan, vaan joka vaihdossa on oltava ytimessä.”