Petri Kontiolan maaginen laukaus käynnisti Ilves-juhlat, joita oli odotettu 21 pitkää vuotta – ”Tämän kannattajamme ansaitsivat”

Petri Kontiolan rannelaukaus räjäytti yli 10 000 katsojaa huutoon. Kontiola vei jatkoerässä Ilveksen välieriin TPS:a vastaan.

Ilves-joukkue kiertää ympyrää Nokia-areenan jäällä. Yli kymmenestätuhannesta tamperelaiskannattajasta ani harva on poistunut katsomosta. Sen sijaan tuhannet Ilves-fanit hyppivät ilmaan niin, että uuden areenan rakenteita testataan toden teolla. Huuto on infernaalista, Ilves-kannattajien 21 vuoden odotuksen päättymisestä vapautunut tunnevyöry kulkee jokaisen hallissa olevan lävitse.

Hetkeä aiemmin Ilveksen kokenut tähtisentteri Petri Kontiola oli päässyt läpi Miro Nallin kurotussyötöstä. Kontiola painoi käsittämättömän rannelaukauksen Kärpät-maalin kattoon ja räjäytti Ilves-fanit huutoon, joka kuului 37-vuotiaan Kontiolan kotikonnuille Seinäjoelle asti.

”Pääsin vaihdosta tulemaan ja oli tiedossa, että olen läpi. Oli tuoretta jalkaa. Olin vähän scoutannut, että kaveri (Kärpät-maalivahti Joel Blomqvist) ei tule kauheasti vastaan, joten parempi ampua. Kun oli vauhtiakin sen verran, niin ei näillä vuosilla enää kannata harhautella”, Kontiola veisteli.

”Tämä on aika hieno juttu, mutta tämä on vasta puoliväli. Tärkeintä on, että pelimme jatkuvat ja saamme kannattajat uudestaan katsomoon.”

Ilves voitti Kärpät Kontiolan 1. jatkoerässä ajassa 71.59 tehdyllä maalilla 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) ja koko puolivälieräsarjan oululaisia vastaan voitoin 4–3. Kuusi viimeistä ottelua päättyi maalin erolla ja neljä niistä meni jatkoeriin. Huipennus jatkoi yhtä kutkuttavaa linjaa.

Kontiola oli vielä runkosarjassa vaisuhko ja kärsi erilaisista vaivoista, mutta keskiviikon jälkeen Ilves-fanit eivät menneitä muistele. Pitkään Tapparaa edustanut taituri on tästedes kuin yksi Ilves-legendoista.

”Hienoa, että pääsimme jatkoon. Hyvä meininki päällä täällä kannattajillamme ja se antaa niin paljon meille lisävirtaa. Se jeesasi meitä paljon ja olimme sitä kautta himpun verran energisempiä kuin Kärpät”, Kontiola analysoi.

”Tämän kannattajamme ansaitsivat – tämä oli vähintä, mitä voimme heille antaa. Ei tuollaista meininkiä ole nähty aikoihin.”

Sinne uppoaa! Petri Kontiola ohitti Joel Blomqvistin 2–1-voittomaalissa.

Joukkuekaverit hyppäsivät Kontiolan päälle.

Kärppien kokenut hyökkääjä Juhamatti Aaltonen lohdutti maalivahti Joel Blomqvistia.

Ilvekselle mitalipelipaikka oli ensimmäinen 21 vuoteen. Viimeksi pronssikeväänä 2001 Ilves nähtiin neljän parhaan joukossa miesten jääkiekkoliigassa.

Ajanjakson voi asettaa perspektiiviin näinkin: Ilves voitti tuolloin pronssiottelussa Kärpät 6. huhtikuuta vuonna 2001. Samana päivänä kuin Ilves pelasi viimeisimmän ottelunsa mitalipeleissä syntyi myös Kärppien keskiviikon ainoa maalintekijä Arttu Hyry. Eli Tammerkoskessa on vettä ehtinyt virrata jokusen litraa sitten Ilveksen viime kerran mitalipeleissä.

”Meillä on nuori joukkue, jolle tällainen sarja, jossa välillä hävitään ja on seiskapeli, on hyvää oppia. Tämä on parasta jääkiekkoa. Turha jännittäminen vaan pois ja luotetaan, että pelimme toimii. Me olemme duunarijätkiä, se paistaa meistä joka päivä”, Kontiola tarinoi.

Ilves-fanit riisuivat paidatkin.

Ilves nautti Kärpät-voitosta ja kiitti kannattajia.

Kärppien junioriaikojen ketjukaverit Ville Leskinen ja Balazs Sebök halasivat toisiaan sarjan päätyttyä.

Samoin A-maajoukkueen entiset ketjukaverit Juhamatti Aaltonen ja Petri Kontiola.

Ja Jokerien sekä A-maajoukkueen entiset ketjukaverit Saku Mäenalanen ja Marko Anttila.

Ilves oli ollut puolivälierien seitsemännessä ottelussa viimeisen 20 vuoden aikana kahdesti aiemmin: HIFK:ta vastaan vuonna 2004 ja Tapparaa vastaan 2017. Kummallakin kerralla pallopelien upein ottelu, seitsemäs kohtaaminen, oli juottanut kuravettä Ilvekselle. Keskiviikkona oli toisin.

Ilves kasvoi illan aikana jännittäjästä peliä hallinneeksi voittajajoukkueeksi. Pelin alussa Kärppien ensimmäinen laukaus viipotti helposti ohi Ilves-maalivahti Marek Langhamerin, Ilveksen avaussyötöt eivät osuneet lapoihin ja viimeistelytilanteissa kiekko pomppi aina ratkaisevasti Ilves-viimeistelijöiden ulottumattomiin.

Ilves jatkoi kuitenkin painostusta. Pikkuhiljaa tamperelaisten kiekollinen peli alkoi löytää rentoutta ja Langhamer palasi aiempien pudotuspeliotteluiden loistovireeseensä. Kesken kauden KHL-Jokereista Ilvekseen siirtynyt Henrik Haapala päästi tupsukorvat piinasta toisen erän lopulla ylivoimalla. Haapalalle kyseessä ei ollut uran ensimmäinen iso pudotuspelimaali. Tunnetuimpana mainittakoon 2016 finaalien mestaruusmaali Tapparalle HIFK:n verkkoon.

Henrik Haapala huusi 1–1-tasoitusta.

Ilveksen Sebök lensi Saku Mäenalasen kampituksesta ilmojen teille ja laskeutui ikävästä niskoilleen. Mäenalanen sai kaksiminuuttisen, josta Haapala rokotti.

Kipeää teki.

Kuten suuriin otteluihin tuntuu kuuluvan, Ilves ja Kärpät järjestivät jatkoerään tapahtumia, jotka jäävät historiaan. Ensin Kärpät sai kaksi huikeaa paikkaa tehdä voittomaali. Ilves-fanien rakastaman kultakypärän Saku Mäenalasen avopaikan tielle loikkasi Langhamer, joka suoritti kenties elämänsä torjunnan. Irtokiekkoon pääsi Julius Junttila, joka puolestaan laukoi niukasti ohi.

Hetkeä myöhemmin Ilves-puolustaja Lester Lancaster pääsi ampumaan kiekon maalinedusruuhkaan, jossa Kärppien maalivahti Joel Blomqvist vielä makasi selällään. Blomqvist, 20, ehti juuri ja juuri nousta istumaan kopatakseen Lancasterin kudin viileästi hanskaansa. Tamperelaisyleisö kykeni vain huokaisemaan syvään.

Kontiolan päästyä läpiajoon hän ampui myöskin Blomqvistin hanskapuolelle. Aiemmin ottelun kolmannessa erässä Blomqvist oli saanut vaivoin räpylänsä tielle, minkä seurauksena Kontiolan rannekuti kimposi tolpasta ulos. Jatkoerän sivallusta ei enää edes nuori Kärpät-lahjakkuus saanut kiinni.

Oli pitkään odotettujen Ilves-juhlien vuoro.

Ilves-fanit saivat jännittää toden teolla.

Ilves-pelaajilla riitti laatumaalipaikkoja pelin alussa, mutta kiekko ei löytänyt vielä verkkoon.

