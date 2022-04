Ilvestä odottaa raa’an rehellinen seiskapeli: historiallinen välieräpaikka tai kesäloma – Joona Ikonen kommentoi Ilveksen murheenkryyniä: ”Se on ollut yllättävän vaikeaa”

Oulun Kärpät oli vahvempi päätökseen pelatussa kuudennessa puolivälieräottelussa. Ilveksen ja Kärppien kohtalo ratkeaa keskiviikkoiltana Nokia-areenassa.

Aamulehti, Oulu

Tampereen Ilveksen ja Oulun Kärppien puolivälieräsarja saa arvoisensa päätöksen keskiviikkoiltana. Eläimelliset joukkueet ovat tahkonneet viisi peräkkäistä ottelua, joissa eroksi on jäänyt vaivainen yksi maali.

Kärpät oli parempi kahdessa osassa pelatussa kuudennessa koitoksessa maalein 2–1 (1–0, 0–0, 1–1). Voitot ovat tasan 3–3, joten keskiviikkona pelataan pallopelien upein ottelu – seiskapeli – Nokia-areenassa kello 18.30 alkaen.

Kuudes ottelu oli kuin koko puolivälieräsarja tiivistettynä. Ilveksen Marek Langhamer ja Kärppien Joel Blomqvist torjuivat kaiken mahdollisen ja melkeinpä mahdottomankin, eikä kummankaan puolustuspelissä ollut moitittavaa. Ilves hallitsi peliä tasakentin, kun taas Kärpät oli erikoistilanteissa vahvempi.

Ilveksen yksi tasaviisikoin tehty maali ei riittänyt kahta Kärppien ylivoimamaalia vastaan. Mikä poikkeuksellista Kärpät viimeistelivät maalinsa kahtena eri päivänä. Maanantaina osui Saku Mäenalanen, tiistaina Mika Pyörälä. Alivoima oli viime perjantain Raksilan ottelun tapaan Ilveksen murheenkryyni.

”Alivoima pitää saada kuntoon. Tasaviisikoin olemme parempia. Kunhan erikoistilanteet ovat huomenna (keskiviikkona) mintissä, olemme lähelle voittoa”, Ilveksen Joona Ikonen painotti.

”Alivoimaan on yritetty keksiä ratkaisua, mutta se on ollut yllättävän vaikeaa. Kärpillä on paljon hyviä pelaajia ja pelejä ylivoimalle. Pelintekijöitä pitää saada paineistettua, mutta niin, ettei pakkamme hajoa.”

Joona Ikonen (vas.) alusti Ilveksen 1–2-kavennuksen. Ikonen on viihtynyt Kärpät-sarjan väännöissä.

Kärppien hyökkääjä Petter Emanuelsson blokkasi Ilveksen Simon Johanssonin viimeisen sekunnin laukauksen. Tästä käynnistyivät Kärppien voitonjuhlat.

Ilves-puolustaja Jarkko Parikkaa (vas.) kismitti Kärppien 2–0-maali.

Ikonen ansaitsi kymmenen sisutarraa jääkaapin oveensa Ilveksen 1–2-kavennuksessa. Ikonen pinkoi raivokkaasti päätykiekkoon ja sai pelattua maalin eteen Panu Mieholle, joka viimeisteli varmasti tupsukorvien ainokaisen.

Ilveksellä oli aineksia useampaankin osumaan. Ilves vei pelin ensimmäistä puoliskoa ja sillä oli muutamakin tyhjä maali edessään. Kuin kirsikaksi kakun päälle Ilves-jätti Marko Anttila pääsi viimeisellä minuutilla sutimaan irtokiekkoa maalin edestä sisään, mutta Kärpät-puolustaja Damir Musin sai nostettua Anttilan mailaa juuri riittävästi.

”Tiukka vääntö, mutta tällaisia nämä ovat olleet. Meillä oli paikkamme, ei voi mitään. Tällaisia näiden pelien kuuluu ollakin, ettei maaleja saa ilmaiseksi. Tämmöinen vääntö sopii minun tyyliini”, Ikonen analysoi.

”Ratkaisupaikoissa emme saaneet kunnon laukauksia aikaan. Kiekko tuntui vähän pyörivän. Huomenna on oltava terävämpi.”

Toisen ilo on toisen suru. Kultakypärä Saku Mäenalanen ja Julius Junttila juhlivat voittoa, Ilveksen Lester Lancaster (toinen oik.) ja Simon Johansson eivät.

Ilves poistui Raksilan jäältä kauden viimeisen kerran.

Ilves-faneja oli Raksilassa ihailtavasti. Yhdellä heistä kädessään Ilves-päävalmentaja Jouko Myrrän pahvikasvot.

Kärpät tulistui pelin puolessa välissä ja karkasi Ilvekseltä ratkaisevasti. Oululaisten kausi jatkuu ainakin keskiviikkoiltaan asti – kenties pidemmälle.

Ilveksen on kaivettava ensimmäinen välieräpaikkansa 21 vuoteen vaikeimman kautta. Seiskapelissä panos on raaka ja rehellinen, mutta siksi niin kaunis: voitto vie välieriin, tappio kesälomille. Ilvekselle voitto olisi valtaisa asia, kun tappio olisi karmea pettymys.

”Urheilun hienoimpia pelejä – tulos tai ulos. Mielellämme olisimme katkaisseet tänään, mutta innolla odotan huomista ja Nokia-areenan tunnelmaa”, Ikonen intoili.

Ilves on ollut pronssikevään 2001 jälkeen kahdesti vastaavassa tilanteessa. Vuoden 2004 HIFK- ja vuoden 2017 Tappara-sarjoja se johti 3–2, mutta taipui seitsemännessä ottelussa. Toisin kuin 5 ja 17 vuotta sitten, tällä kertaa Ilves pelaa kiihkeän ratkaisupelin kotihallissaan.

”Jatkopaikka olisi iso asia koko joukkueelle ja seuralle. Junnuissakin on lähdetty usein Kärppiä vastaan tässä kohtaa lauluun, joten nälkää riittää. Nyt on meidän vuoromme”, Ikonen lausui.

Panu Mieho (tak. vas.) juhli 1–2-kavennustaan Joona Ikosen ja Petri Kontiolan kanssa.

Siinä syntyy ottelun voittomaali Mika Pyörälän lavasta.

Kärppien Juhamatti Aaltosta nauratti, Ilveksen Panu Miehoa ei.

Ilves-faneja oli paikalla Oulussa vielä tiistainakin. Kun maanantaina kuudes puolivälierä keskeytettiin jään petettyä, osa Ilves-kannattajista kyseli oululaisilta yösijaa, jotta jääminen tiistain pelipaikkakunnalle olisi ollut mahdollinen. Tamperelaisia oli Raksilassa ainakin kymmenittäin.

Jää kesti tiistaina tavalliseen tapaan sekä joukkueiden aamuharjoitukset että pelin. Raksilan DJ teki itseironiasta taidetta soittamalla 5725-päiselle yleisölle illan aikana muun muassa kappaleet Yön Pettävällä jäällä, Vanilla Icen Ice Ice Baby ja Tiktakin Jää.

”Ihan kiva päästä kotiin vaihtamaan sukat. Tänne tuli lähdettyä muiden tapaan aika vajaalla vaatetuksella”, Ikonen heitti.

Miesten jääkiekkoliigan seitsemäs puolivälieräottelu Ilves–Kärpät keskiviikkona kello 18.30 alkaen Nokia-areenassa. C More näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

Ilveksen loppuhetkien ylivoima kariutui, kun kapteeni Eemeli Suomi kampitti Kärppien David Sklenickan.

Ilves tuhlasi liikaa maalipaikkoja. Tässä Miro Nalli pyyhkii pölyt kiekon päältä.

Tuukka Tieksolan kova taklaus.

