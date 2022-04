Jussi Tapola arvioi Tapparan voittaneen Lukon jääkiekon perusasioissa 2–1 – Tappara oppi viime vuoden Lukko-tappiosta: ”Emme edelleenkään ole Suomessa kärjessä”

Tappara selviytyi liigavälieriin yhdeksännen kerran peräkkäin. Kyse on uudesta ennätyksestä.

Aamulehti

Tappara maksoi Rauman Lukolle potut pottuina. Vajaa vuosi sitten Lukko kaatoi kirvesrinnat miesten jääkiekkoliigan välierissä ja eteni aina Suomen mestaruuteen asti. Sunnuntaina oli Tapparan vuoro.

Tappara voitti viidennen puolivälieräkohtaamisen maalein 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) ja koko sarjan samoin lukemin.

”Päivän peli oli mielestäni meiltä sarjan paras. Meillä oli ollut viidellä viittä vastaan haasteita murtaa Lukon painetta ja saada omaa hyökkäystä käyntiin. Onnistuimme muutoksissa heti avauserästä alkaen”, Tappara-päävalmentaja Jussi Tapola kehui.

”Ansaitsimme voiton. Lauantaina Raumalla esimerkiksi olimme onnekkaita. Hienoa, että joukkue venyi ja kesti paineet.”

Tapola arvioi Tapparan olleen jääkiekkopelin perusasioista – tasaviisikoin pelaamisessa, erikoistilanteissa ja maalivahtipelissä – kahdessa kolmesta Lukkoa parempi.

”Tasaviisikoin Lukko oli meitä edellä. Heidän luisteluvoimansa, kiekollinen pelinsä ja painepelinsä löi meidät ahtaalle usein. Erikoistilanne- ja maalivahtipelaaminen kääntyivät meille. Voitimme nämä kolme asiaa 2–1. Sikäli ansaittu voitto”, Tapola tuumi.

”Kaikki kunnia Lukolle. Heillä on ollut vuosia sama sapluuna ja paljon hyviä pelaajia. Mielestäni Lukko ei ollut joukkue, joka pelaajistoltaan tai peliltään kuului runkosarjassa kymmenenneksi. He olivat top 4 -joukkue. Se lisää voittomme arvoa.”

Tappara-maalilla Christian Heljanko pysäytti 14 kiekkoa ja oli lähellä nollapeliä, kunnes Anrei Hakulinen onnistui miinuskulmasta. Kaikkiaan Heljanko pelasi erinomaisen puolivälieräsarjan.

Otto Leskinen kartutti vakuuttavaa pistesaldoaan 1–0-maalissa, jossa Leskisen laukauksen siirsi sisään Veli-Matti Savinainen. Puolustaja ei jäänyt Lukko-sarjassa yhdessäkään ottelussa pisteittä. Leskinen on pelannut siirtorajalla tapahtuneen Tappara-sopimuksen jälkeen 15 ottelua kirvesrinnoissa ja tehnyt pisteet 5+8=13.

Leskinen on jäänyt vain neljässä ottelussa pisteittä. Hurjia lukemia puolustajalle.

”Leskinen on äärimmäisen hyvä tyyppi ja sopii mahtavasti joukkueeseen. Hän on myös todella hyvä pelaaja. Kevään pelejä ei ratkota fläppitauluilla vaan henkilökohtaisilla taidoilla. Leskinen tuo meille paljon erityisosaamista”, Tapola arvioi.

Tappara hävisi Lukolle viime vuoden välierissä, mutta otti opikseen ja on ollut tällä kaudella entistä vahvempi.

”Urheilullinen prosessimme on ottanut paljon askelia eteenpäin ja olemme saaneet siihen sopivia pelaajia. Olemme oikealla tiellä, mutta edelleen on petrattavaa. Emme edelleenkään ole Suomessa kärjessä urheilullisuudessa. Töitä on tehtävänä”, Tapola analysoi.

”Urheilullisesti Suomen liiga on Euroopan kärjessä – mennään Ruotsiin tai minne vaan. Vaste on tosi kova ja arki ratkaisee vielä aiempaa enemmän.”

Tappara huilaa muutaman päivän ennen yhdeksännen peräkkäisen välieräsarjansa alkua. Mitalipeliputki on liigahistorian pisin. Välierät alkavat Nokia-areenassa. Vastustaja ratkeaa lähipäivinä.