Liigakevään ensimmäinen välieräpaikka on katkolla – Lähettääkö Tappara Lukon kesälomalle jo tänä iltana?

Tappara johtaa puolivälieräsarjaa 3–1 lähtiessään viidennen kerran Lukon kimppuun.

Liigakevät on edennyt jo niin pitkälle, että ensimmäinen välieräpaikka on katkolla tänä iltana prameassa Nokia-areenassa.

Ketään ei yllätä, kun tilaisuus avautuu viime vuosien kestomenestyjälle Tapparalle.

Tappara haki lauantai-iltana kolmannen kiinnityksen Raumalta ja metsästää nyt ratkaisevaa voittoa Suomen mestaruutta puolustavasta Lukosta.

Tapparan valmennusjohto on tehnyt vahvaan kokoonpanoon vain yhden siirron. Kakkosketjuun nostettu Patrik Virta saa nyt rinnalleen Kristian Tanuksen ja Veli-Matti Savinaisen. Kyle Platzerin johtaman kolmosvitjan laitureina ovat tutusti Jukka Peltola ja Kristian Kuusela.

Lukon valmennusjohto on palauttanut ketjut ennalleen lauantaisen kokeilun jälkeen. Linus Nyman on taas ykkösnyrkissä Arttu Ilomäen ja Sebastian Revon kanssa. Henri Ikonen pelaa vuorostaan Michael Hagan johtamassa ketjussa.

Ilomäestä ja Revosta on kohistu paljon kauden mittaan, mutta kaksikon pudotuspelisaldot eivät mairittele. Repo on viimeistellyt yhden osuman ja Ilomäki tarjoillut kaksi maalisyöttöä. Jokereista siirtynyt Ikonen on edelleen kiikaritehoilla.

Trio Anrei Hakulinen–Julius Mattila–Pavol Skalicky on ollut Lukon vaarallisin koostumus.

Nelosketjun sentteri Harri Kainulainen on noussut Lukon tehomieheksi puskista. Uransa ennsimmäisiä miesten pudotuspelejä koluava hyökkäävä on tehtaillut pisteet 1+3=4. Kainulainen oli mukana pudotuspeleissä edellisen kerran HPK:n A-junioreissa kaudella 2016–17.

Tampereen puolivälieräkamppailu alkaa klo 17. Aamulehti seuraa tapahtumia erillisessä jutussa.

Tapparan kokoonpano:

Anton Levtchi–Tyler Morley–Waltteri Merelä

Kristian Tanus–Patrik Virta–Veli-Matti Savinainen

Jukka Peltola–Kyle Platzer–Kristian Kuusela

Joona Luoto–Otto Rauhala–Petteri Puhakka

Brady Austin–Mikael Seppälä

Otto Leskinen–Veli-Matti Vittasmäki

Joni Tuulola–Santtu Kinnunen

Casimir Jürgens

Christian Heljanko (Janis Kalnins)