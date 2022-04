Henrik Haapala pelasi ”kaksisatasella buranalla” Ilveksen isossa voitossa – lähetti tärkeän viestin kannattajille: ”Näytimme, ettei tämä meidän juttumme ole niin hauras kuin jostain voi lukea”

Henrik Haapala oli Ilveksen pukukopissa Joona Ikosen voittomaalin syntyaikaan. ”Kuulin maalin kyllä. Ja olisin kuullut, vaikka olisin ollut Tammelassa.”

Ilves-kannattajien lauantai alkoi yllättävän iloisissa merkeissä. Keskiviikon kolmannessa puolivälierässä päälleen taklattu Petri Kontiola ja perjantain neljännessä Kärpät-pelissä jalkansa luonnottomaan asentoon vääntänyt Henrik Haapala nimettiin Ilves-kokoonpanoon ykkösketjuun.

Ilta jatkui entistä riehakkaampana, kun Joona Ikosen rystylaukaus ratkaisi Ilvekselle 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) -kotivoiton Nokia-areenan 11 744 katsojan edessä. Ilves johtaa puolivälieräsarjaa Kärppiä vastaan 3–2 ja on voiton päässä välieräpaikasta.

Ilves jahtasi, janosi ja tavoitteli raivoisasti johtomaalia, kunnes Ikonen onnistui ajassa 49.47. Toisin kuin aiemmissa kahdessa kohtaamisessa Ilves oli pelin päällä, eikä luopunut hallinnasta kuin vasta riittävän myöhään, Ikosen johtomaalin jälkeen. Lopun Ilves puolusti mestarillisesti pois. Marek Langhamer jatkoi loisto-otteitaan 22 kopilla.

”Neljä aikamoista trilleriä. Kolme jatkoaikaa ja tänään 1–0. Kunnon jääkiekko-otteluita. Näytimme hienosti itsellemme ja muille, ettei tämä meidän juttumme ole niin hauras kuin jostain voi lukea. Että olisi hätä”, Henrik Haapala luonnehti.

”Sovimme joukkueen kesken, että nyt loppuu pyöriminen. Menemme maalille. Tänään ne kiekot eivät vielä pomppineet, mutta jatkossa ne alkavat pomppia. Oli sellaista peliä.”

Miksi saitte tässä pelissä pidettyä pelin hallinnassanne liki loppuun asti, mutta aiemmissa peleissä ette?

”Olimme ottaneet opiksi aiemmista peleistä. Jatkoaikapelit ratkesivat kaikki ylivoimilla, joten pienestä on kiinni”, Haapala kertoi.

Haapala pelasi kunnioitettavat reilut 13 minuuttia pahan jalkarallinsa jälkeen. Perjantain peli jäi kesken. Ikosen maalin aikaan Haapala oli käväisemässä pukukopissa, mutta palasi jäälle lopuksi.

”Kuulin maalin kyllä. Ja olisin kuullut, vaikka olisin ollut Tammelassa. Ansaittu maali, ansaittu maalintekijä”, Haapala kehui Ikosta.

Miltä tuntui pelata 11 744 katsojan edessä?

”Koronavuosien jälkeen ei voi kuin ihmetellä, nauttia ja taas ihmetellä. Kun oli viisi sekuntia jäljellä ja aloitus puolustuspäässä, niin katsomossa seisoi yli 11 000 ihmistä. Ei sitä voi jääkiekkoilija enemmästä unelmoida”, Haapala hehkutti.

Miltä pelaaminen tuntui jalan vääntymisen jälkeen?

”Hyvältä”, Haapala kuittasi.

Selvisitkö hevoslinimentillä vai nelisatasella buranalla?

”Kaksisatanen riitti.”

Kevyttä?

”Joo joo.”

Haapala, 28, on Ilveksen toinen Suomen mestaruuden voittanut pelaaja (toinen on Aleksi Elorinne). Hän koki Tapparan paidassa 2010-luvulla lukuisia kiihkeitä Kärpät-sarjoja. Kuudes puolivälierä oululaisyleisön edessä on hänelle tutuntyyppinen ympäristö.

”Pienet asiat ratkaisevat. Ei pidä miettiä mitä jos tai mitä jos ei. Keskitytään omaan peliin ja pelisysteemiin, eikä mennä asioiden edelle. Eiköhän me tiukka peli saada taas aikaan”, Haapala arveli.