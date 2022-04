Oulu ei ole Ilvekselle enää mörkö – lauantain ratkaisija tietää, millä välieräpaikka irtoaa: ”Ei muuta kuin täysi höyry päälle”

Ilveksen kannattajilla on valtava menestysnälkä. Niinpä Nokia-areenan 11 744-päinen yleisö hurrasi seisaaltaan päätöshetket isäntien turvatessa johtoansa Kärppiä vastaan. Ilves kesti loppuun asti ja on enää voiton päässä himoitusta välieräpaikasta.

Nokia-areenan lehterit velloivat keltavihreänä merenä lauantai-illan puolivälieräkamppailun aikana ja varsinkin sen jälkeen.

Kaikille kävi selväksi, ettei Ilveksen liigajoukkueen orastava menestys jää kiinni ainakaan kannattajien osuudesta.

Fanikulmaus pani parasta pöytään jo Hakametsän tunteikkaan jäähyväissyksyn aikana. Hurmos on yltynyt entisestään Nokia-areenan seisomakatsomossa. Sama meno on tarttunut vähitellen ”tavallisiin” katsojiin.

Lue lisää: Henrik Haapala pelasi ”kaksisatasella buranalla” Ilveksen isossa voitossa – lähetti tärkeän viestin kannattajille: ”Näytimme, ettei tämä meidän juttumme ole niin hauras kuin jostain voi lukea”

Lauantaina yleisö hurrasi ja taputti seisaaltaan päätöshetket, kun Ilves suojeli johtoansa suurta ja mahtavaa oululaisvierasta vastaan.

Kahdessa edellisessä puolivälieräkamppailussa Kärpät selviytyi kiirastulestaan jatkoaikaosumalla, mutta nyt Ilves ei suonut tätä mahdollisuutta.

Joona Ikosen veivaama rystyosuma jäi illan ainoaksi ja vei samalla Ilveksen ottelusarjassa kutkuttavaan 3–2-johtoon.

Näin tamperelaisjoukkue on enää voiton päässä välieräpaikasta. Tosin enää-sanan käyttö on arveluttavaa, kun vastassa on suurella budjetilla mellastava Pohjois-Suomen jättiläinen.

Joona Ikonen kiskaisi rystyltä 1–0-maalin ja tuuletti äänekkään yleisön edessä.

Lauantain kamppailua seurasi lähes 12000 katsojaa.

Joka tapauksessa Nokia-areenan hurja huutomyrsky ja tamperelaisen pudotuspelihistorian ennätysyleisö (11 744) nostivat ihon ajoittain kananlihalle lehtereidenkin puolella.

”Onhan tuo ihan älytön väkimäärä. Ellei silloin syty pelaamaan, on väärässä ympäristössä. Ei tuollaisia fiiliksiä saa mistään muualta”, Ikonen huokaili.

Maali oli Ikosen pudotuspelihistorian viides ja samalla ylivoimaisesti tärkein. Riittää, kun todetaan edelliset vastustajat: SaiPa, KooKoo, Lukko ja toki Kärpät.

Lue lisää: Joona Ikosen temppu ei ollut vain yksi maali muiden joukossa – lauantain huutomyräkkä vapautti jotain isompaa Ilves-kannattajien ja -pelaajien harteilta

Ikonen ehti kurittaa oululaisia jo kertaalleen puolivälieräsarjan ensimmäisessä kamppailussa, mutta silloin 5–1-osuma syntyi tyhjiin ja oli pelkkää kosmetiikkaa.

Nyt sankarin viitalle haettiin kantajaa päätöserän puoliväliin asti.

”Sovimme ennen hyökkäyspään aloitusta, että nyt toimitetaan kiekko maalille. ”Konna” (Petri Kontiola) antoi kiekon ”Allulle” (Aleksi Elorinteelle) – ja sieltä se taisi kimmota minulle luistimen kautta. Ei muuta kuin rystyltä maalia kohden”, Ikonen kuvaili.

Veto upposi etukulmasta hölmistyneen Kärppä-vahdin Joel Blomqvistin taakse.

Löytyykö repertuaaristasi jäätävä rystyveto?

”Ei todellakaan. Suoraan sanottuna se on karmea. Olen yrittänyt parantaa sitä treenaamalla, mutta olennaista parannusta ei ole tullut. Onneksi tarkkuutta löytyi riittävästi”, Ikonen vastasi.

Hidastuksen perusteella näytti siltä, että Elorinne olisi veivannut luistimilla pikkukikan?

”Luultavasti juuri näin. Allu on kuuluisa pikkukikoista. Sieltä voi tulla vaikka mitä”, Ikonen heitti.

Marek Langhamer torjui kaikki 22 Kärppien laukausta.

Ilveksen pelaajien ja kannattajajoukon välille on syntynyt tänä syksynä entistä kiinteämpi yhteys. Fanit lyövät kaiken likoon pelien aikana – ja pelaajat näyttävät kiitoksensa eri tavoin pelien jälkeen.

Monet sirkustemput hallitsevasta tshekkivahdista Marek Langhamerista on tullut jonkinasteinen ilmiö sukelluksillaan ja temppuiluillaan maalin päällä.

”Molarit ovat hoitaneet tämän puolen upeasti. Uskon, että kenttäpelaajista löytyy seuraa vielä kevään mittaan. Minä jätän nämä hommat mielelläni muille. Temppujen aika ei ole ainakaan vielä.”

Joko välierissä?

”Yritetään päästä sinne ensin. Nyt pitää mennä maanantaina Ouluun sillä mielellä, että lyödään sarja poikki. Ei tässä voi miettiä ottelupallojen määrää”, Ikonen painotti.

Oulu ei ole Ilvekselle enää mikään mörkö. Jouko Myrrän luotsaama ryhmä on voittanut siellä useita pelejä ja jättänyt Kärpät välillä selkeäksi altavastaajaksi.

”Välillä olemme keskittyneet liikaa puolustamiseen. Hyökkäyspeli on kuitenkin meidän vahvuus ja muutenkin mukavampaa. Ei muuta kuin täysi höyry päälle”, Ikonen pohjusti.

Maanantai-iltana pelataan isoista asioista. Ilves metsästää ensimmäistä välieräpaikkaansa sitten kevään 2001 – eli 21 vuoden tauon jälkeen.

Silloin tamperelaisjoukkue eteni neljän parhaan joukkoon kaadettuaan HIFK:n viidennessä puolivälierässä Antti Bruunin jatkoaikaosumalla.

Seuraava suuri mahdollisuus avautui keväällä 2017, kun Ilves johti eeppistä puolivälieräsarjaa Tapparaa vastaan voitoin 3–2. Tappara nousi syvästä kuopasta 4–3-voittoon ja samaa kyytiä Suomen mestariksi.