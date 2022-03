Pelicansin puolustaja purki turhautumistaan tuomareihin C Morella: ”Onko viheltänyt ikinä yhtään hyvää peliä?”

KooKoo ja Lukko ottivat voitot pudotuspeliavauksessa.

Jääkiekon miesten liigassa päästiin torstaina pudotuspelien makuun, kun Pelicans kohtasi KooKoon ja Lukko HPK:n pudotuspelikarsinnoissa.

Ensimmäisissä peleissä voitot menivät KooKoolle, joka oli Pelicansia parempi maalein 2–1 sekä Lukko, joka voitti HPK:n 3–0.

Lahdessa tunteet lämpenivät päätöserässä, kun Pelicansin hyökkääjä Jiří Smejkal ajettiin ulos. Smejkal törmäsi aloitustilanteessa kiekkoa pudottamassa olleeseen linjatuomariin, joka kaatui.

Smejkalin peli päättyi tilanteeseen. Hänet ajettiin ottelusta ulos jäähyn syyn ollessa sopimaton käytön tuomaristoa kohtaan.

Pelicansin puolustaja Teemu Eronen sanoi mielipiteensä tuomaristosta harvinaisen suorasanaisesti, kun häntä haastateltiin ottelun televisioineen C Moren ottelulähetyksessä. Erityisesti hän otti hampaisiinsa toisena päätuomarina olleen Lassi Heikkisen.

Erosen mielestä Smejkalin tilanne ei mennyt oikein tuomion osalta.

”Mitä ehdin nähdä, niin ei ollut tuomion arvoinen eikä pelin arvoinen tilanne. Haluan korostaa, että ei hävitty siihen tilanteeseen eikä mihinkään tuomioihin. Ihan vitsi tuo tuomaritaso. Toinen päätuomari Heikkinen, en tiedä, onko viheltänyt ikinä yhtään hyvää peliä”, Eronen sanoi.

”Halutaan etsiä jäähyjä ja ratkoa pelejä. Se on ihan käsittämätöntä. Koko kausi tehty töitä. Pitäisi antaa pelata ja oikeasti miettiä. Sitten, kun on selkeä paikka, niin annetaan. Tuo on ihan karmeaa. Ei pitäisi mennä, mutta menee ihan turhaa energiaa tuollaiseen.”

KooKoon maalit ottelussa tekivät Joose Antonen ja Samuli Ratinen, Pelicansista osui Hannes Björninen.

”KooKoo oli hyvä ja maalin verran parempi. Ansaitsivat voittonsa”, Eronen myönsi.

Lukko jätti kotipelissään HPK:n maaleitta. 3–0-voitossa maalit iskivät Harri Kainulainen, Scott Pooley ja Sebastian Repo.

Otteluparien toiset pelit pelataan huomenna. Jos otteluvoitot ovat 60 minuutin jälkeen tasan 1–1, siirrytään jatko-otteluun, jossa ensimmäinen maalintekijä voittaa ja nappaa puolivälieräpaikan.