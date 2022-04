Ilveksen kolmas voitto jäi vain 22 sekunnin päähän: ”Kun on vaikeaa, silloin pelimiehet punnitaan”

Troy Bourke ratkaisi 3–2-voiton Kärpille jatkoajalla ajassa 77.35. Puolivälieräsarjan voitot ovat nyt tasan 2–2.

Vain 22 sekuntia. Siinä se ero, mikä erotti Ilveksen kolmannesta voitosta puolivälieräsarjassa Kärppiä vastaan varsinaisella peliajalla.

Lopulta Kärppien vahva ja määrätietoinen päättäväisyys vyöryä kohti Ilves-maalia tuotti tulosta.

Kissapetojen urhea puolustustaistelu kesti siihen saakka.

Ilves-fanien kuninkaaksi ylentämä ”King” Marek Langhamer ehti tehdä monta paraatipelastusta ja näytti torjuvan kolmannen kiinnityksen tamperelaisille.

Lopulta Petter Emanuelssonin syöttö maalin eteen suoraan Ville Leskisen lapaan oli liikaa. Taidokas rystyohjaus aivan ylänurkkaan eri jättänyt Langhamerille mitään mahdollisuuksia torjuntaan.

Ilves sai otteluun unelma-alun, kun ensin Balazs Sebök iski Ilveksen johtoon. Vahva nousu kulmasta maalin eteen ja kiekko takanurkkaan ohi yllättäen Kärppien maalissa aloittaneen Stanislav Galimovin: 0–1.

Kun Nicholas Baptiste räväytti rajun rannelaukauksen ylänurkkaan (0–2) heti perään, Kärppien valmentaja Lauri Marjamäki vaihtoi Joel Blomqvistin maaliin.

Lopulta jatkoajalla Simon Johansson sai kohtalokkaan jäähyn lyötyään kiekon katsomoon. Ylivoima tuotti Ilveksen kannalta ikävimmän mahdollisen tuloksen.

Ratkaisijaksi nousi ajassa 77.35 Kärppien Troy Bourke, joka ohjasi Juhamatti Aaltosen toimittaman kiekon verkkoon. Kärpät voitti lopulta 3–2.

Ilvestä koetellaan nyt henkisesti ja kovaa. Kahdella voitolla alkanut ottelusarja on nyt tasan 2–2.

Nitkahtaako henkinen kantti kahteen peräkkäiseen jatkoaikatappioon – vai löytyykö vielä vahvaa uskoa voittavien tekojen tekemiseen?

Olennaista on, ammentavatko Ilveksen pelaajat mieluummin voimaa mahdollisuudesta vai valtaako mielessä pelko mahdollisesta tappiosta.

Nyt punnitaan toden teolla, löytyykö Ilveksestä riittävästi voittajan luonnetta. Johtajuutta ja tekoja tiukassa paikassa.

Päävalmentaja Jouko Myrrän psyykkaamisesta se ei ainakaan jää kiinni.

Hän ajattelee ja lähestyy asioita aina mahdollisuuksien kautta.

”Kun on vaikeaa, silloin pelimiehet punnitaan. Mutta silloin on myös tilaisuus kasvaa entistä vahvemmaksi. Meillä on edessä nyt se hetki. Luotan tähän ryhmään kuin vuoreen. Se on aiemminkin näyttänyt, että se pystyy kovissa paikoissa koviin tekoihin”, Myrrä luottaa.

Ilveksellä on paljon johtavia pelaajia, jotka osaavat johtaa joukkuetta teoillaan. Marko Anttilan teot Leijonista tiedetään. Hän sytytti Ilveksen perjantainakin taklauksillaan, kun Ilves oli toisen erän alussa pahasti pesukoneessa. Kapteeni Eemeli Suomi antaa varmasti myös vahvaa henkistä tukea kaikille muille pelaajille.

”Tämä on playoffia. Marginaalit ovat olemattoman pienet, kuten kolme viime peliä on osoittanut. Yksi epäonninen jäähy väärään kohtaan, niin homma voi ratketa siihen.”

Katkerasta tappiosta huolimatta Anttila huokui positiivisuutta.

”Pitää parantaa pikkujuttuja. Vähän enemmän trafiikkia vastustajan maalille, niin kyllä ne meidänkin laukomat kiekot sisään sinnekin pomppivat. Huomenna on taas takuuvarmasti huikea yleisö paikalla. Ammennamme siitä voimaa ja lyömme parasta peliämme kaukaloon”, Anttila lupasi.

Loukkaantumiset ovat koetelleet Ilvestä. Petri Kontiola putosi rivistä keskiviikkona, perjantaina kaukalon joutui jättämään Henrik Haapala, joka väänsi jalkansa kaksinkamppailussa.

Yleisön tuesta Ilveksen uudelleen kuskiksi ottelusarjassa pääseminen ei ainakaan jää kiinni. Nokia-areenaan oli perjantaina illalla myyty yli 9 000 lippua. Uusi Ilveksen yleisöennätys pudotuspeleissä on taas todennäköinen.

Luvassa on takuuvarmasti huikea karnevaalitunnelma alusta loppuun.

Mitä tapahtui? Kärpät nousi ohi 1. erä: Balazs Sebökilta vahva nousu kulmasta maalin eteen ja laukaus takanurkkaan: 0–1. Nicholas Baptisten raju rannelaukaus ylänurkkaan David Sklenickan jaloista: 0–2. Osuman jälkeen Kärpät vaihtoi Joel Blomqvistin maaliin. Tuukka Tieksola laukoi ylivoimalla koppimaalin vain yhdeksän sekuntia ennen erän loppua: 1–2. 2. erä: Maaliton. Ilves pesukoneessa avauskympin, sen jälkeen Marko Anttila nosti taklauksillaan ja tekemisellään Ilveksen takaisin tasaiseen taisteluun. 3. erä: Ilveksen puolustustaistelu murtui ajassa 59.38, kun Ville Leskinen ohjasi kiekon ohi Marek Langhamerin. Jatkoaika: Troy Bourke ohjasi maalin edestä ratkaisun ajassa 77.35. Entä nyt: Puolivälieräsarjan neljäs ottelu on ohjelmassa launtaina Nokia-areenassa. Yleisöä: 6 030.

Marko Anttila väänsi Kärppien Petter Emanuelssonin kanssa.