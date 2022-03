Kärppien sankari Juhamatti Aaltonen pumppasi kuin Timo Jutila – Jouko Myrrä vaikeni Ilves-faneja kuohuttaneesta tuomaritoiminnasta: ”Valmentaja ajattelee niin”

Kärpät takasi, että Ilvestä vastaan käytävä puolivälieräsarja nousi arvoisiinsa korkeuksiin. Petri Kontiolan loukkaantuminen pudotti ykkössentterin Ilvekseltä.

Oulun Kärpät nousi keskiviikkona Nokia-areenassa Tampereen Ilveksen, äänekkään yleisön ja miesten jääkiekkoliigan puolivälieräsarjan tasolle. Lauri Marjamäen joukot paransivat huomattavasti kahdesta edellisestä kohtaamisesta, kun kolmas peräkkäinen tappio olisi vienyt Ilveksen viittä vaille välieriin.

Kaiken nähnyt konna Juhamatti Aaltonen oli oululaisten sankari ensimmäisessä jatkoerässä ylivoimalla. Aaltonen raapaisi kiekon matkaan ja verkkoon ohi hienosti torjuneen Ilveksen Marek Langhamerin, mikä takasi Kärpille 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 1–0) -vierasvoiton ja 1–2-sarjakavennuksen.

Ilvesläisiä puhutti Nokia-areenan kuumiksi lämmenneillä lauteilla erityisesti tuomaritoiminta. Kolmannen erän lopulta alkaen päätuomarit Aaro Brännare ja Stefan Fonselius eivät juuri jäähyjä viheltäneet kummallekaan joukkueelle, mutta jatkoerän edettyä jäähyhanat taas aukesivat. Tuomas Salmelan kiinnipitämisjäähyn Ilves vielä selvitti, mutta videolta tarkastettu Leo Lööfin 2+2-minuuttinen korkeasta mailasta osoittautui kohtalokkaaksi.

Tuomiot olivat oikeita, mutta niitä edeltäneiden viheltämättä jättämisten jälkeen niistä jäi paha maku tupsukorvien suihin.

Lööfin mailasta saaneesta Kärppien kultakypärästä Saku Mäenalasesta tuli nopeasti Ilves-fanien uusi suosikki, jolle hänen uudet faninsa buuasivat raivokkaasti aina hänen osuessaan kiekkoon. Buuaus vaimeni vasta Aaltosen tuuletusten jälkeen.

”Minulla ei ole mitään sanottavaa tuomareista. On hienoa, että fanit elävät mukana, mutta valmentaja ajattelee, että pelataan paremmin, niin ei tarvitse murehtia tuomareista”, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä tuumi.

Matias Mäntykivi tasoitti tulisella rannekudilla avauserässä. Ilves-kapteeni Eemeli Suomen ilme kertoo taustalta kaiken.

Petri Kontiola joutui jättämään pelin kesken.

Tyylikkäitä Ilves-faneja.

Ilveksen ja Kärppien kolmas kohtaaminen noudatti maanantain toisesta ottelusta tuttua kaavaa. Maali kumpaisellekin avauserään, ratkaisu jatkoerässä – maanantaina Henrik Haapala, keskiviikkona Aaltonen. Ilves ja Kärpät puolustavat erinomaisesti, minkä lisäksi tshekkivahti Langhamer ja 20-vuotias suomalaislupaus Joel Blomqvist olivat tiilimuureja maaleillaan.

Kärpät oli nostanut aavistuksen tiivistä trapiaan keskiviikoksi ja aktiivisuuttaan kiekon kanssa. Oululaiset olivat pelin päällä. Ilves roikkui mukana uhrautuvasti taistellen, mutta lopulta peliä hallinnut sai viimeisen laukauksen.

”Kärpät ei ollut tehnyt mullistavia muutoksia, mutta he pelasivat nopeammin kuin aiemmin ja luistelivat sekä kamppailivat vahvemmin. Emme ole joukkue, joka vain makaa omissa ja puolustaa, mutta kestimme ne hyvin. Meidän alueellamme oli silti enemmän lunta kuin vastustajan puolella”, Myrrä analysoi.

Maalijuhlia tuskin voidaan olettaa perjantaina Oulussa tai lauantaina Nokia-areenassakaan. Areenasta puheen ollen Ilves keräsi lehtereille hyvän arki-illan tunnelman ja pudotuspelien uudeksi seuraennätyksekseen 9301 katsojaa.

Jos päävalmentaja Myrrä oli vaitonainen pelitapahtumista, kysymys yleisöstä kirvoitti kokeneelta kiekkomieheltä pitkän vastauksen.

”Nämä ovat isoja asioita tamperelaiselle jääkiekolle, kun on upea halli ja upeat fanit. Toivottavasti pelaajat ja kannattajat osaavat nauttia tästä. Tämä on kiekkokulttuuria. Yleisö on meille positiivinen voimavara, eikä tällaisia kiksejä pääse jokainen kokemaan. Nämä ovat ainutlaatuisia hetkiä kaikkine tunteineen. Olemme etuoikeutettuja.”

Nokia-areenassa oli keskiviikkona 9301 katsojaa.

Marek Langhamer torjui 31 kertaa.

Tuomas Salmelaa huvitti 1. jatkoerässä saamansa jäähy.

Yksi tulevien pelien kuumista kysymyksistä kuuluu: pelaako Petri Kontiola? Kärppien jykevä tshekkipakki David Sklenicka ei armahtanut entistä Jokerit-joukkuekaveriaan Kontiolaa lonkkataklatessaan hänet ilmojen teille toisessa erässä. Kontiola, 37, putosi ikävästi niskoilleen maahan, eikä kyennyt jatkamaan ottelua.

Ilves joutui kierrättämään hyökkääjiään loppupelin. Välillä näytti siltä, että Marko Anttila pelasi kolmessa eri ketjussa. Anttila oli samalla juuri se hahmo, joka kävi entistä Jokerit-joukkuekaveriansa Sklenickaa muistuttelemassa Kontiola-taklauksen jälkeen.

”Olemme torstaina viisaampia hänen (Kontiolan) kohdallaan. Pelaajia putoaa pois, siihen mukaudutaan ja aina löytyy kolme huippukaveria yhteen, mutta sekoittahan se ketjut. Teimme ’Stretsistä’ sentterin”, Myrrä avasi.

Kapteenit Eemeli Suomi ja Atte Ohtamaa olivat eri linjoilla jatkoerän vihellyksistä.

Leo Lööfin 2+2-minuuttinen jatkoerässä vihellettiin videotarkistuksen jälkeen.