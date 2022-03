Jukka Jalonen: Tappara on mestarisuosikki, Ilves pelaa parhaimmillaan liigan parasta kiekkoa

Leijonien päävalmentajan mukaan vastustajat eivät ole oppineet pelaamaan Jukureita vastaan.

Aamulehti, Helsinki

Miesten jääkiekkoliigan runkosarja huipentuu viimeisiin kierroksiin seuraavan vajaan viikon aikana. Tamperelaisittain käsillä on historiallinen tilanne. Tappara ja Ilves eivät ole koskaan aiemmin vieneet runkosarjan kahta kärkisijaa SM-liigan historiassa. Lähimpänä se on ollut kaudella 1987–88, jolloin Ilves oli ykkönen ja Tappara kolmas.

Nyt Tappara on kiinni runkosarjan piikkipaikassa ja Ilves on toisena. Tamperelaisten kanssa runkosarjan voitosta taistelee vielä sensaatiomaisesti Jukurit.

Aamulehti pyysi Leijonien mestarivalmentajalta Jukka Jaloselta arviota liigan kärkikolmikosta, kun Jääkiekkoliitto järjesti mediatilaisuuden Helsingissä torstaina.

Jalosen mukaan Tappara ja Ilves ovat vähän erilaisia joukkueita.

”Ilves on vähän luovempi, rohkeampi hyökkäämään, vähän arvaamattomampi ja sitä kautta ehkä hieman ailahtelevampi kuin Tappara. Parhaana päivänä Ilves pelaa Suomen parasta lätkää ja joskus sille voi tulla heikompi päivä väliin”, Jalonen sanoo.

Tapparaa Jalonen luonnehtii kovaksi. Hän kehuu joukkueen leveää materiaalia erityisesti puolustuksessa.

”Tapparaa vastaan on vaikea tehdä maaleja. Se pelaa viisikkotasolla kurinalaisesti ja nöyrästi eikä leiki voitolla. Jos pitäisi pää lyödä pölkylle, niin minun kirjoissani Tappara on jollain tavalla ennakkosuosikki, kun lähdetään vääntämään pudotuspelejä.”

Ilves ja Tappara ovat tehneet sarjassa eniten maaleja. Tappara on päästänyt maaleja selkeästi vähiten. Tapparan maaliero on plussalla 65 osuman verran, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin tilaston toiseksi parhaalla joukkueella Kärpillä (+29).

Jukurit on ollut kauden ykkösilmiö. Joukkuetta povattiin yleisesti sarjan häntäpäähän tällekin kaudelle. Entinen NHL-hyökkääjä ja noviisipäävalmentaja Olli Jokinen on kuitenkin saanut mikkeliläisjoukkueen hurjaan lentoon, joka ei näytä loppuvan.

”Siellä on tehty hyvää työtä pelaajien rekrytoinnissa. Olli on saanut joukkueen pelaamaan vähän eri tavalla kuin mitä liigajoukkue keskimäärin pelaa. Se on ollut heille selkeä kilpailuetu. Vastustajat eivät ole oppineet vielä pelaamaan Jukureita vastaan. Jukurit on todellinen musta hevonen pleijareihin”, Jalonen sanoo.