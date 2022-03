Suomi, Kontiola ja Langhamer – Ilves kokoaa hurjaa joukkuetta jo ensi kaudeksi: ”Paras mahdollinen paikka”

Ilves julkaisi kahdeksan jatkosopimusta perjantaina, mukana todellisia tähtipelaajia. Joukkueen katse on jo kevään pudotuspeleissä.

Aamulehti

Ilveksen miesten jääkiekkoliigan joukkue pääsee kohti kevään pudotuspelejä rauhallisesta tilanteesta, kun ensi kauden runko on jo pitkälti koossa. Tämän kauden tähtipelaajat jatkavat joukkueessa myös tulevalla kaudella.

Ilves julkaisi perjantaina jatkosopimukset hyökkääjien Eemeli Suomen, Petri Kontiolan, Balazs Sebökin, Matias Mäntykiven ja Miro Nallin, puolustajien Simon Johanssonin ja Karri Ahon sekä maalivahti Marek Langhamerin kanssa.

Suomen, Kontiola, Sebökin, Johanssonin ja Langhamerin sopimukset kattavat kauden 2022–2023. Nallin ja Mäntykiven vuoteen 2023 loppuneisiin sopimuksiin tehtiin lisävuosi kestämään vuoteen 2024 asti. Ahon sopimus on mallia 1+1-vuotta.

Etenkin tähtitason kolmikon Suomi, Kontiola ja Langhamer sopimukset ovat isoja palasia tulevalle kaudelle. Aiemmin Ilves kiinnitti ensi kaudeksi muun muassa Jarkko Parikan, Lester Lancasterin ja Leo Lööfin.

26-vuotias kapteeni Suomi kuuluu myös tällä kaudella sarjan parhaiden hyökkääjien joukkoon. Kultakypärä on sarjan pistepörssissä sijalla kolme 46 pisteellä.

Ilveksellä on edessä kilpa runkosarjan voitosta ja kevään pudotuspelit.

”Kun saadaan hyvä flow päälle, niin kaikki on mahdollista”, Suomi uskoo Ilveksen julkaisuvideolla.

Jatkosopimustaan hän perusteelle olosuhteilla – parempia ei hänelle muualla ole.

”Tämä on minulle paras mahdollinen paikka. Täällä olen saanut kehittyä ja seura siinä samalla.”

37-vuotias konkarikeskushyökkääjä Petri Kontiola kehuu Ilveksen ilmapiiriä ja huoltajia. Kontiolalla on koossa 32 pistettä 47 peliin.

”Lasse (Laukkanen) ja JP (Jansson) olivat tuttuja, kun tänne tulin. He tekevät tänne tulon helpoksi kaikille”, Kontiola kehuu kaksikon roolia.

Petri Kontiola siirtyi Ilvekseen täksi kaudeksi HPK:sta. Kuva Pelicans-pelistä tammikuulta.

Maalivahti Marek Langhamer on pelannut tällä kaudella Ilveksen maalilla 22 peliä torjuntaprosentilla 90,6. 27-vuotias tshekkivahti saapui Ilvekseen täksi kaudeksi KHL:stä.

Langhamer on jakanut torjuntavastuun venäläisen Vadim Zherenkon kanssa, joka myös teki jo aiemmin jatkosopimuksen Ilvekseen. Syyskaudella Langhamer oli pätkän loukkaantuneena mutta palannut vahvasti Ilveksen luottovahdiksi.

”Minusta on pidetty täällä hyvää huolta. Ei ole mitään syytä vaihtaa seuraa. Seuraavaksi täytyy päästä kiinni pudotuspelipelaamiseen, joka on hieman erilaista”, kokenut Langhamer miettii.

Ilves-vahti Marek Langhamer siirtyi Tampereelle täksi kaudeksi KHL:stä.

Ruotsalaispuolustaja Simon Johansson on noussut Ilveksen vakiopelaajien joukkoon. 22-vuotias rightin puolustaja on tehnyt 53 peliin varsin mukavat tehopisteet 8+20=28. 19-vuotias Karri Aho on pelannut pääosin Kooveessa Mestistä tällä kaudella.

Hyökkäystrio 27-vuotias Sebök (30 pistettä), 20-vuotias Mäntykivi (30) ja 23-vuotias Nalli (13) tuovat kärkiosaamisen taakse laajuutta, laatua ja potentiaalia. Mäntykiven katse on jo hänen uransa ensimmäisissä miesten liigan pudotuspeleissä, myös Nalli lähtee luottavaisena kevääseen.

”Laaja kilpailu pelipaikoista potkii meitä eteenpäin”, Ilves-kasvatti Nalli näkee.

Ilves julkaisi myös apuvalmentaja Pasi Saarisen jatkosopimuksen.

Ilves on niukassa sarjakärjessä ennen Tapparaa, kun runkosarja kaartaa loppusuoralle. Ilveksellä pelejä on jäljellä kuusi.