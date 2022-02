Ilves saa koko kansan Mörköstä paitsi huippupelaajan myös markkinavaltin – Marko Anttila väläyttää, että myös ensi kausi on mahdollinen: ”Ilves nousi heti selkeäksi ykkösvaihtoehdoksi”

Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kuvaili hankintaprosessia yhdeksi uransa helpoimmista.

Tästä on kuiskittu. Tästä on haaveiltu. Tästä on nähty märkiä päiväunia.

Nyt se on vihdoin totta. Koko kansan Mörköksi kasvanut Marko Anttila palasi Ilvekseen lähes yhdentoista vuoden mittaiseksi venyneen tauon jälkeen.

Lempääläläinen kansallissankari vahvistaa Ilvestä ainakin loppukauden ajan.