Tappara matkasi maanantaina jääkiekon Mestarien liigan finaaliin Ruotsin Ängelholmiin. Reissu alkoi Tampere–Pirkkalan rauhasta ja päätyi kävelyyn Helsingborgin illassa.

Aamulehti, Helsingborg

Tampere–Pirkkalan lentokentällä on rauhallista ja hiljaista. Taivas on täysin pilvetön. Kiitorata on sula, mutta sen reunoilla lumi muistuttaa Suomen talven vielä jatkuvan.

Lentokentälle saadaan säpinää, kun huoltoportti avautuu ja siitä ajaa sisään Tapparan huoltoauto. Ratissa on tuoreen Suomen olympiakultajoukkueen huoltaja Antti Muurila, lippis päässään väärinpäin ja aurinkolasit silmillään. Pakettiauton sisuksissa ovat Tapparan työkalut.