Tappara hankkimassa nimekkäitä vahvistuksia – Ilvekseen kaksi ulkomaalaista lisää

Ilves vahvisti Colton Beckin Daniel Gazdan sopimukset.

Aamulehti

Tappara on saamassa kovia vahvistuksia loppukaudeksi. Otto Leskisen, Veli-Matti Savinaisen ja Henrik Haapalan nimet ovat ilmestyneet Tapparan kokoonpanoon jääkiekon Mestarien liigan virallisessa Fan Challenge -pelissä.

Aamulehti sai perjantaina tiedon, että Haapalan Tappara-sopimus on varmistumassa. Nyt näyttää siltä, että seura ja pelaaja ovat päässeet lopputulokseen.

Tappara ei ole vahvistanut siirtoja, mutta seuran on tarkoitus vahvistaa joukkuettaan. Siirtoraja umpeutuu tiistai-iltana klo 24.

”Katsotaan, saammeko muutettua ajatukset konkretiaksi. Tässä on vielä muutama päivä aikaa”, Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi sanoi Aamulehdelle perjantaina.

Aamulehti ei tavoittanut Rautakorpea lauantaina.

Savinaisella ja Haapalalla on Tappara-historiaa. Haapala ei ole pelannut tällä kaudella vielä otteluakaan elokuisen leikkauksen takia.

MTV kertoi lauantaina, että Ilves olisi kiinnostunut hankkimaan Jokereista Marko Anttilan. Leijonissakin suureen asemaan noussut Anttila pelasi Ilveksessä 2004–2011.

Ilves vahvisti lauantaina tehneensä loppukauden kestävät sopimukset hyökkääjä Colton Beckin, 31, ja puolustaja Daniel Gazdan, 24, kanssa.

Kanadalaishyökkääjä Beck tulee Tampereelle ICEHL-liigasta, jota pelataan pääosin Itävallassa. Hän on pelannut Dornbirn Bulldogsin joukkueessa tällä kaudella 45 ottelua ja tehnyt niissä 13+20=33 pistettä.

Tämä on Beckin ensimmäinen kausi Euroopassa. AHL:ssä hän on pelannut 343 ottelua ja tehnyt niissä 42+68=110 pistettä. Beck on 180-senttinen, 85-kiloinen ja laukoo vasemmalta puolelta.

”Colton Beck pystyy pelaamaan kaikkia hyökkäyksen paikkoja, ja hänen kokemuksensa, asenteensa ja työmääränsä tulevat varmasti auttamaan meitä loppukauden aikana”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoo tiedotteessa.

Tshekkipuolustaja Gazda on pelannut viime vuodet Tshekin liigaa Berani Zlinin joukkueessa. Hän on kerännyt kauden 47 ottelussa tehot 11+10=21. Gazda oli Tshekin liigan puolustajien maalipörssin ykkönen. Hän on 183-senttinen, 91-kiloinen ja pelaa oikea käsi alhaalla.

Gazda pelasi viime kaudella Tshekin maajoukkueessa seitsemän ottelua.

”Daniel Gazda tuo vaihtoehtoja puolustukseemme ja yhden mahdollisen lisäkortin katsottavaksi ylivoimapeliimme. Hänen laukauksensa on erinomainen, eikä hän pelkää käyttää sitä”, Koskela sanoo.