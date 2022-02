Jouko Myrrä on huolissaan pelaajistaan – ”Ympärillä on nyt todella paljon epävarmuustekijöitä”

Tiistai-illan kotitappio oli isossa kuvassa pieni murhe. Korona on tuonut paljon epävarmuustekijöitä Ilveksen ympärille.

Ilveksen päävalmentajan Jouko Myrrän mieli oli maassa tiistai-illan liigakamppailun jälkeen.

Myrrää sapetti luonnostaan tamperelaisjoukkueen 0–3-kotitappio Turun Palloseuralle, mutta se ei ollut suurin huolenaihe.

”Olimme vastustajaan nähden paljon perässä melkein koko avauserän, mutta sukkasiltaan pelaamiseen on sittenkin helppoa löytää lääkkeet. Paljon enemmän askarruttaa pelaajien raskas mieli. Meillä on edelleen hyvä joukkue, mutta ympärillä on nyt todella paljon epävarmuustekijöitä”, Myrrä kommentoi hiljaisella äänellä.