Tapparan ja Ilveksen illan paikallispeli siirtyy – Ilveksessä todettu lisää koronatartuntoja

Tapparan ja Ilveksen piti kohdata Nokia-areenassa kello 17 alkaen.

Aamulehti

Lauantain Tapparan ja Ilveksen paikallispeli miesten jääkiekkoliigassa siirtyy myöhempään ajankohtaan, tamperelaisseurat tiedottivat ennen puolta päivää. Syynä ovat Ilveksessä ilmenneet uudet koronatartunnat.

Tappara ja Ilves ovat molemmat olleet tartuntojen vuoksi sivussa tammikuun loppupuolella, mutta kumpikin pystyi jatkamaan pelejä kuun vaihduttua helmikuuhun. Perjantai-iltana Ilves kaatoi HPK:n Nokia-areenan loppuunmyydyn (rajoitusten puitteissa 6500 katsojaa) katsomon edessä, mutta perjantaiyön ja lauantaiaamun välillä Ilveksessä todettiin uusia koronatartuntoja, mikä tiesi lauantain odotetun paikalliskohtaamisen siirtoa.

Ottelu oli etukäteen loppuunmyyty (6500 katsojaa) ja sen piti alkaa kello 17 Nokia-areenassa.

Liigassa on jouduttu viime päivinä siirtämään joitakin otteluita tulevaisuuteen. Lauantailta on Tampereen paikallispelin lisäksi siirretty JYP–KalPa- ja Lukko–Sport-ottelut. Lisäksi osa joukkueista on sinnitellyt vajaavaisin kokoonpanoin otteluissaan.